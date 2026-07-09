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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

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L’attaquant français Bradley Barcola doit quitter le PSG pour s’imposer comme une véritable star en devenant le successeur de Mohamed Salah à Liverpool

Analysis
Coupe du monde
B. Barcola
Paris Saint-Germain
France
FEATURES
Yan Diomandé
Liverpool
France vs Maroc
Ligue 1
Premier League
M. Salah

Les supporters de Liverpool pourraient bien suivre de près la confrontation entre la France et le Maroc jeudi en Coupe du monde, car une saga de transfert en gestation apporte une intrigue secondaire captivante à ce quart de finale. Un véritable tourbillon pourrait bien conduire l’ailier des Bleus, Bradley Barcola, à Anfield cet été — ironiquement, parce que les Reds ont été devancés par son club actuel, le Paris Saint-Germain, dans la course au recrutement de Yan Diomande.

Barcola a semé le doute quant à son avenir en admettant qu’il « ne sait pas » ce qui se passera une fois la Coupe du monde terminée. Le joueur de 23 ans pourrait donc quitter le Parc des Princes si ses attentes en matière de temps de jeu ne sont pas satisfaites, d’autant qu’il a déjà suspendu les négociations contractuelles il y a quelque temps.

Cette situation place Liverpool en alerte maximale, les Reds recherchant un successeur de renom à Mohamed Salah, dont le passage brillant et prolifique sur les rives de la Mersey s’achèvera en 2025-2026. Anfield pourrait alors constituer la destination idéale pour Barcola, qui aurait ainsi l’occasion de s’imposer comme la prochaine superstar du club.

Jusqu’ici, la trajectoire de l’ailier au PSG n’a pas répondu aux attentes, mais un changement d’environnement et un transfert en Angleterre pourraient changer la donne.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    Plus bas dans la hiérarchie

    Près de trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, Barcola pouvait légitimement espérer s'imposer comme un titulaire indiscutable au PSG.

    Malgré une première saison solide au cours de laquelle il a contribué à 14 buts, les Parisiens ont renforcé leur aile gauche à l’été 2024 après le départ de Kylian Mbappé, en recrutant un autre jeune ailier prometteur, Désiré Doué, puis en réalisant un transfert retentissant avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025.

    Malgré des statistiques individuelles remarquables (21 buts, 21 passes décisives) en 2024-2025, il a été écarté des rencontres majeures en fin de saison, notamment la finale de la Ligue des champions face à l’Inter, et n’a que rarement terminé les matchs où il était titulaire.

    Cette tendance s’est poursuivie en 2025-2026, ses statistiques chutant de manière spectaculaire (13 buts, 7 passes décisives). Luis Enrique a souvent privilégié le turnover en Ligue 1 pour préserver ses cadres en vue de la Ligue des champions, laissant Barcola sur le banc lors des quarts, demies et finale d’une nouvelle campagne européenne victorieuse. Même scénario en championnat : l’ancien Lyonnais n’a pas été aligné d’entrée contre Lyon ni Monaco en première partie de saison.

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  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Une Coupe du monde en dents de scie

    De même, sur la scène internationale, Barcola pouvait légitimement prétendre s’imposer comme le joueur incontournable de l’équipe de France sur l’aile gauche. Pour l’instant, son parcours en Bleu reste irrégulier, et la tendance s’est confirmée lors de cette Coupe du monde.

    Il est révélateur qu’à 23 ans il n’ait pas été titularisé pour le match d’ouverture des Bleus contre le Sénégal, puissance africaine confirmée, même s’il est entré en jeu pour marquer, dès sa deuxième minute sur la pelouse, le but décisif de la rencontre. Cette apparition brève mais efficace lui a valu une place de titulaire contre l’Irak lors de la deuxième journée, mais il n’a pas su saisir cette opportunité et est ensuite retourné sur le banc pour le dernier match de groupe contre la Norvège.

    Une fois de plus, il s’est montré plus efficace en tant que remplaçant : entré à 25 minutes de la fin, il a délivré un centre millimétré sur lequel Doué a marqué de la tête en fin de match, embellissant ainsi le score. Didier Deschamps a alors jugé bon de réintégrer Barcola dans son onze de départ pour le match des 16es de finale contre la Suède, et celui-ci a récompensé cette confiance en marquant d’une superbe frappe en seconde mi-temps, profitant d’une prestation de virtuose de Michael Olise.

    Il a conservé sa place pour les huitièmes contre le Paraguay, mais sa prestation discrète lors de cette victoire 1-0, marquée par de nombreuses tensions, pourrait lui valoir d’être à nouveau écarté pour le quart de finale face au Maroc.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Pas intouchable » L’expression, utilisée dans le jargon footballistique, souligne que l’adversaire reste à la portée de l’équipe, malgré son niveau de jeu élevé.

    Le tournoi de Barcola se déroule dans un contexte d’incertitude croissante quant à son avenir au PSG, les négociations concernant un nouveau contrat étant actuellement au point mort en raison des inquiétudes du joueur quant à sa place dans la hiérarchie au Parc des Princes. Son contrat actuel expire en 2028.

    En début d’été, le club parisien l’avait pourtant jugé intransférable, l’estimant à un « prix bien plus élevé » que les 116 millions de livres (155 millions de dollars) déboursés récemment par Manchester City pour recruter Elliot Anderson à Nottingham Forest, d’après The Athletic.

    Cependant, la position des champions d’Europe semble avoir soudainement changé. S’exprimant cette semaine sur sa chaîne YouTube, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a déclaré : « Jusqu’à la semaine dernière, Barcola était intouchable ; aujourd’hui, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c’est que Barcola n’est pas intouchable. Barcola a de sérieuses chances de quitter Paris lors du mercato estival. »

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un qui entre, un qui sort : telle est la règle du remplacement en football.

    Le PSG aurait revu sa position sur le transfert de Barcola pour une raison majeure : le club parisien veut saisir une opportunité du marché afin de recruter l’une des révélations de la saison 2025-2026.

    Selon plusieurs sources, Liverpool semblait bien parti pour recruter cet été Diomande, la sensation du RB Leipzig et de la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling / 115 millions de dollars), mais le jeune joueur de 19 ans aurait depuis fait part de son souhait de rejoindre la capitale française, convaincu que le projet de Luis Enrique lui offrirait les meilleures chances de remporter des trophées, voire un Ballon d’Or.

    Le RB Leipzig valoriserait Diomande à la somme astronomique de 130 millions d’euros (111 millions de livres sterling / 148 millions de dollars), un montant qui, malgré la fortune du club, obligerait probablement le PSG à équilibrer quelque peu ses comptes. Gonçalo Ramos a déjà été cédé à l'AC Milan et Lee Kang-in devrait rejoindre l'Atlético de Madrid, mais Barcola pourrait lui aussi demander à partir s'il craint de voir son temps de jeu encore diminuer la saison prochaine.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Un renfort pour Liverpool

    En définitive, Liverpool pourrait tirer profit de l’échec du recrutement de Diomande, car la venue de Barcola sur les bords de la Mersey s’annonce comme un transfert gagnant-gagnant. À Anfield, le Français obtiendrait enfin le statut de titulaire indiscutable qu’il convoite.

    Les Reds, déterminés à remanier leur attaque après le départ de Salah, ont déjà recruté Victor Munoz. Le nouvel entraîneur, Andoni Iraola, devra gérer avec prudence l’intégration du jeune prodige Rio Ngumoha, qui ne fêtera ses 18 ans qu’à la fin août ; mais Barcola, parfaitement adapté au style offensif et à haute intensité prôné par l’Espagnol, pourrait jouer un rôle clé dès l’entame de la saison.

    Liverpool a également besoin d’une superstar pour compenser le départ de Salah, et Barcola fait partie des rares joueurs sur le marché capables de répondre à ce critère. Sa présence régulière en Ligue des champions depuis plusieurs saisons inspire davantage confiance qu’un Diomande plus jeune et moins expérimenté.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP

    « Honnêtement, je ne sais pas »

    Si un départ de Barcola du PSG cet été semblait encore incertain, l'attaquant a lui-même ouvert la porte à cette possibilité lors de la Coupe du monde, reconnaissant ne pas avoir de garanties sur son avenir.

    « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en France avant le match contre le Paraguay. « Mais quant à ce qui se passera après, honnêtement, je ne sais pas pour l’instant. »

    Une certitude émerge toutefois : l’arrivée imminente de Diomandé risque de l’éloigner un peu plus du groupe pro au Parc des Princes. Pour se relancer, Barcola sait qu’il devra sans doute changer d’air dès cet été.

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