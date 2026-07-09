L’attaquant français Bradley Barcola doit quitter le PSG pour prouver son potentiel de star en devenant le successeur de Mohamed Salah à Liverpool

Barcola a semé le doute quant à son avenir en admettant qu’il « ne sait pas » ce qui se passera une fois la Coupe du monde terminée. Le joueur de 23 ans pourrait donc quitter le Parc des Princes si ses attentes en matière de temps de jeu ne sont pas satisfaites, d’autant qu’il a déjà suspendu les négociations contractuelles il y a quelque temps.

Cette situation place Liverpool en alerte maximale, les Reds recherchant un successeur de renom à Mohamed Salah, dont le parcours brillant et prolifique sur les rives de la Mersey s’achèvera en 2025-2026. Anfield pourrait ainsi devenir la nouvelle terre d’accueil de Barcola, qui y trouverait l’occasion de s’imposer comme la prochaine superstar du club.

Jusqu’à présent, la carrière de l’ailier n’a pas suivi la trajectoire attendue au PSG, mais un changement d’environnement et un transfert en Angleterre pourraient bien changer la donne.