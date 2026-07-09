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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

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L’attaquant français Bradley Barcola doit quitter le PSG pour prouver son potentiel de star en devenant le successeur de Mohamed Salah à Liverpool

Analysis
Coupe du monde
B. Barcola
Paris Saint-Germain
France
FEATURES
Yan Diomandé
Liverpool
France vs Maroc
Ligue 1
Premier League
M. Salah

Les supporters de Liverpool pourraient bien suivre de près la confrontation entre la France et le Maroc jeudi en Coupe du monde, car une saga de transfert en gestation apporte une intrigue secondaire captivante à ce quart de finale. Un véritable tourbillon de transferts pourrait bien conduire l’ailier des Bleus, Bradley Barcola, à Anfield cet été — ironiquement, à la suite de la défaite des Reds face à son club actuel, le Paris Saint-Germain, dans la course au recrutement de Yan Diomande.

Barcola a semé le doute quant à son avenir en admettant qu’il « ne sait pas » ce qui se passera une fois la Coupe du monde terminée. Le joueur de 23 ans pourrait donc quitter le Parc des Princes si ses attentes en matière de temps de jeu ne sont pas satisfaites, d’autant qu’il a déjà suspendu les négociations contractuelles il y a quelque temps.

Cette situation place Liverpool en alerte maximale, les Reds recherchant un successeur de renom à Mohamed Salah, dont le parcours brillant et prolifique sur les rives de la Mersey s’achèvera en 2025-2026. Anfield pourrait ainsi devenir la nouvelle terre d’accueil de Barcola, qui y trouverait l’occasion de s’imposer comme la prochaine superstar du club.

Jusqu’à présent, la carrière de l’ailier n’a pas suivi la trajectoire attendue au PSG, mais un changement d’environnement et un transfert en Angleterre pourraient bien changer la donne.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    Plus bas dans la hiérarchie

    Près de trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, Barcola pouvait légitimement espérer s'imposer comme un titulaire incontournable du PSG.

    Malgré une première saison solide au cours de laquelle il a contribué à 14 buts, les Parisiens ont renforcé leur aile gauche à l’été 2024 après le départ de Kylian Mbappé, en recrutant un autre jeune ailier prometteur, Désiré Doué, puis en réalisant un transfert retentissant avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025.

    Malgré des statistiques individuelles remarquables (21 buts, 21 passes décisives) en 2024-2025, il a été laissé sur le banc lors des rencontres majeures en fin de saison, notamment la finale de la Ligue des champions face à l’Inter, et n’a que rarement terminé les matchs où il était titulaire.

    La tendance s’est confirmée lors de l’exercice 2025-2026, ses statistiques chutant de manière spectaculaire (13 buts, 7 passes décisives). Luis Enrique a souvent privilégié le turnover en Ligue 1 pour préserver ses cadres en vue de la Ligue des champions, laissant Barcola sur le banc lors des quarts, demies et finale d’une nouvelle campagne européenne victorieuse. Même scénario en championnat : l’ancien Lyonnais est resté remplaçant lors des affiches contre Lyon et Monaco en première partie de saison.

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  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Une Coupe du monde en dents de scie

    De même, sur la scène internationale, Barcola pouvait légitimement espérer s’imposer comme le joueur incontournable de l’équipe de France sur l’aile gauche. Pour l’instant, son parcours en sélection reste irrégulier, et la tendance s’est confirmée lors de cette Coupe du monde.

    Il est révélateur qu’à 23 ans il n’ait pas été titularisé pour le match d’ouverture des Bleus contre le Sénégal, puissance africaine confirmée, même s’il est entré en jeu pour marquer, dès sa deuxième minute sur la pelouse, le but décisif de la rencontre. Cette apparition brève mais efficace lui a valu une place de titulaire contre l’Irak lors de la deuxième journée, mais il n’a pas su saisir cette opportunité et est ensuite retourné sur le banc pour le dernier match de groupe contre la Norvège.

    Rentré à la 65e minute, il a délivré un centre millimétré que Doué a transformé en but de la tête, permettant aux Bleus d’alourdir le score. Didier Deschamps a donc décidé de le réintégrer dans le onze de départ pour les huitièmes de finale contre la Suède, et l’attaquant a récompensé cette confiance en inscrivant une superbe frappe en seconde période, bien servi par un Michael Olise en état de grâce.

    Il a conservé sa place pour les huitièmes face au Paraguay, mais sa prestation discrète lors de cette victoire 1-0, marquée par de nombreuses tensions, pourrait lui valoir d’être à nouveau écarté pour le quart de finale contre le Maroc.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Pas intouchable » L’expression, utilisée dans l’article, souligne que l’équipe ou le joueur concerné n’est pas à l’abri d’une défaite et reste vulnérable.

    Le tournoi de Barcola se déroule dans un contexte d’incertitude croissante quant à son avenir au PSG, les négociations concernant un nouveau contrat étant actuellement au point mort en raison des inquiétudes du joueur quant à sa place dans la hiérarchie au Parc des Princes. Son contrat actuel expire en 2028.

    En début d’été, le club parisien l’avait pourtant jugé intransférable, l’estimant à un « prix bien plus élevé » que les 116 millions de livres (155 millions de dollars) déboursés récemment par Manchester City pour recruter Elliot Anderson à Nottingham Forest, d’après The Athletic.

    Cependant, la position des champions d’Europe semble avoir soudainement changé. S’exprimant cette semaine sur sa chaîne YouTube, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a déclaré : « Jusqu’à la semaine dernière, Barcola était intouchable ; aujourd’hui, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c’est que Barcola n’est pas intouchable. Barcola a de sérieuses chances de quitter Paris lors du mercato estival. »

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un qui entre, un qui sort : le principe du remplacement direct s’applique.

    Le PSG aurait revu sa position sur le transfert de Barcola pour une raison majeure : le club parisien veut profiter d’une fenêtre de marché afin de recruter l’une des révélations de la saison 2025-2026.

    Selon plusieurs sources, Liverpool semblait en pole position pour recruter cet été Diomande, la pépite du RB Leipzig et de la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 100 millions d’euros (87 millions de livres / 115 millions de dollars), mais le jeune joueur de 19 ans aurait depuis fait part de son souhait de rejoindre la capitale française, convaincu que le projet de Luis Enrique lui offrirait les meilleures chances de remporter des trophées, voire un Ballon d’Or.

    Leipzig valoriserait l’attaquant à la somme astronomique de 130 millions d’euros, un montant qui, malgré les moyens du club, l’obligerait à équilibrer ses comptes. Gonçalo Ramos a déjà été cédé à l'AC Milan et Lee Kang-in s'apprête à rejoindre l'Atlético de Madrid, mais Barcola pourrait lui aussi demander à partir s'il craint de voir son temps de jeu encore diminuer la saison prochaine.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Un atout pour Liverpool

    En définitive, Liverpool pourrait tirer profit de l’échec du recrutement de Diomande, car la venue de Barcola sur les bords de la Mersey s’annonce comme un transfert gagnant-gagnant. À Anfield, le Français obtiendrait enfin le statut de titulaire indiscutable qu’il réclame.

    Les Reds, déterminés à remanier leur attaque après le départ de Salah, ont déjà recruté Victor Munoz. Le nouvel entraîneur, Andoni Iraola, devra intégrer avec prudence le jeune prodige Rio Ngumoha, qui ne fêtera ses 18 ans qu’à la fin août ; mais Barcola, parfaitement adapté au style de l’Espagnol, pourrait jouer un rôle clé dès l’entame.

    Liverpool a également besoin d’attirer une véritable star pour compenser le départ de Salah, et Barcola fait partie des rares profils disponibles sur le marché capable de répondre à cette exigence. Sa solide expérience en Ligue des champions depuis plusieurs saisons inspire davantage confiance qu’un Diomande plus jeune et moins expérimenté, garantissant un impact immédiat à Anfield.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP

    « Honnêtement, je ne sais pas »

    Si un départ de Barcola du PSG cet été semblait encore incertain, l'attaquant a lui-même ouvert la porte à un transfert lors de la Coupe du monde, reconnaissant ne pas avoir de garanties sur son avenir.

    « Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en France avant le match contre le Paraguay. « Mais quant à ce qui se passera après, honnêtement, je ne sais pas pour l’instant. »

    Une certitude émerge toutefois : l’arrivée imminente de Diomandé risquerait de l’éloigner un peu plus du groupe professionnel du Parc des Princes. Pour se relancer, Barcola pourrait donc être contraint de chercher rapidement un nouveau point de chute.

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