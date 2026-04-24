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L’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski réagit aux rumeurs de transfert gratuit vers l’AC Milan et la Juventus, tandis que les internationaux américains Christian Pulisic et Weston McKennie suivent la situation avec attention
Un avenir incertain pour une icône polonaise
Lewandowski se trouve à un tournant décisif de sa carrière alors que son contrat actuel avec Barcelone touche à sa fin. Bien que l'attaquant chevronné ait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 12 en Liga, le club catalan n'a toujours pas assuré son avenir au-delà du 30 juin. La Juventus s'est imposée comme le principal prétendant avec une offre de salaire annuel net de 6 millions d'euros, tandis que l'AC Milan reste à l'affût malgré une frustration grandissante face au silence du joueur.
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Réponse énigmatique aux rumeurs concernant la Serie A
Le joueur de 37 ans a répondu aux rumeurs lors d’un stream caritatif organisé au profit de la Cancer Fighters Foundation et animé par le créateur polonais Latwogang. La diffusion a suscité un vif intérêt, notamment de la part de Pulisic (AC Milan) et McKennie (Juventus), impatients de connaître la réaction du Polonais face aux spéculations le liant à la Serie A. Interrogé sur son éventuel choix entre la Juventus et le Milan, Lewandowski a laissé entendre qu’une annonce était imminente : « Vous savez quoi… On en parlera bientôt. »
Pas de promotion vers un poste de manager
Bien que son futur club demeure inconnu, Robert Lewandowski a écarté l’hypothèse de se tourner vers une carrière d’entraîneur une fois sa carrière de joueur achevée. L’attaquant prolifique a reconnu que la pression immense qui accompagne le métier d’entraîneur ne l’attire pas, après avoir passé des décennies au plus haut niveau du football. Interrogé sur son avenir hors des terrains et les raisons pour lesquelles il préfère se consacrer à d’autres aspects de la vie plutôt que de devenir entraîneur, Lewandowski a ajouté : « Être entraîneur, c’est très difficile. »
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La course au titre se poursuit avant la décision finale
Pour l’instant, Lewandowski se concentre sur le sacre en Liga : le FC Barcelone possède une avance confortable de neuf points sur le Real Madrid, à six journées de la fin. Ses 12 buts en championnat ont été décisifs, et un titre national offrirait une conclusion en apothéose à son éventuel départ vers l’Italie en tant que joueur libre. Une décision finale sera prise à l’issue de la saison espagnole, Turin et Milan étant les destinations pressenties pour la légende polonaise.