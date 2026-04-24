L’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski réagit aux rumeurs de transfert gratuit vers l’AC Milan et la Juventus, tandis que les internationaux américains Christian Pulisic et Weston McKennie suivent la situation avec attention

Le joueur de 37 ans a répondu aux rumeurs lors d’un stream caritatif organisé au profit de la Cancer Fighters Foundation et animé par le créateur polonais Latwogang. La diffusion a suscité un vif intérêt, notamment de la part de Pulisic (AC Milan) et McKennie (Juventus), impatients de connaître la réaction du Polonais face aux spéculations le liant à la Serie A. Interrogé sur son éventuel choix entre la Juventus et le Milan, Lewandowski a laissé entendre qu’une annonce était imminente : « Vous savez quoi… On en parlera bientôt. »