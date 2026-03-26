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L'attaquant de Tottenham, Randal Kolo Muani, a déjà donné son accord pour un prochain transfert, bien que son équipe soit en pleine lutte contre la relégation
Kolo Muani vise un retour à Turin
Kolo Muani n'a jamais perdu espoir de revenir définitivement à la Juventus après son prêt réussi à Turin lors de la saison 2024-2025. Malgré une période frustrante à Londres, l'attaquant de 27 ans a clairement fait savoir au club italien qu'il était prêt à jouer à nouveau pour lui, selon *La Gazzetta dello Sport*.
Le Français traverse actuellement une saison difficile avec les Spurs, n'ayant inscrit que cinq buts alors que le club se bat pour se maintenir en première division. Cependant, son entourage a déjà ouvert la porte à un départ cet été, le joueur ayant décidé de ne pas rester à Tottenham, que le club parvienne ou non à éviter la relégation. Il recherche la stabilité qu'il a connue en Italie, où il avait auparavant marqué 10 buts et était devenu l'un des chouchous des supporters.
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Le PSG exige un départ définitif
Le Paris Saint-Germain est prêt à se séparer définitivement de l'attaquant qu'il avait recruté pour près de 90 millions d'euros en 2023. Les champions de France ont fait savoir à ses représentants qu'ils n'autoriseraient plus de prêts. Cet été, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et le directeur sportif, Luis Campos, souhaitent conclure son départ par une vente définitive ou un échange.
Les relations entre Paris et la Juve ont été fortement mises à rude épreuve l'été dernier, lorsque le PSG aurait été frustré par le directeur du club italien, Damien Comolli, pour avoir prétendument modifié les termes d'un accord préalablement conclu à la fin du mercato. Cet échec a contraint Kolo Muani à rejoindre Tottenham en fin de mercato, mais à l'approche d'un nouveau mercato estival, les deux parties semblent disposées à aplanir leurs divergences pour trouver une solution mutuellement avantageuse.
La vision de Spalletti pour l'attaque
Si Kolo Muani est impatient de revenir à la Juventus, l'entraîneur Luciano Spalletti est tout aussi impatient de l'accueillir à nouveau. L'admiration de Spalletti pour l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort remonte à l'époque où il entraînait Naples, et il estime que la polyvalence du Français correspond parfaitement à son système tactique. L'entraîneur italien envisagerait de former un duo d'attaquants composé de Kolo Muani et de Dusan Vlahovic.
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L'échange de Jonathan David
L'avenir de Jonathan David pourrait jouer un rôle dans ce transfert. Campos admire depuis longtemps l'international canadien, qu'il avait repéré à l'époque où ils travaillaient ensemble à Lille. Selon l'article, un échange pourrait être mis en place, dans le cadre duquel David rejoindrait le Paris Saint-Germain tandis que Kolo Muani ferait son retour définitif à la Juventus.
Une telle opération répondrait au besoin du PSG de recruter un nouvel attaquant tout en offrant à la Juventus un avantage financier significatif. David ayant été recruté en tant que joueur libre, un échange évalué à environ 40 millions d'euros représenterait une plus-value substantielle pour la Juventus. Bien que la direction émette encore quelques réserves quant au départ de David après une seule saison, la possibilité de faire revenir un joueur confirmé comme Kolo Muani pourrait la convaincre d'accepter l'accord.