L'attaquant de Tottenham, Randal Kolo Muani, a déjà donné son accord pour un prochain transfert, bien que son équipe soit en pleine lutte contre la relégation

Kolo Muani n'a jamais perdu espoir de revenir définitivement à la Juventus après son prêt réussi à Turin lors de la saison 2024-2025. Malgré une période frustrante à Londres, l'attaquant de 27 ans a clairement fait savoir au club italien qu'il était prêt à jouer à nouveau pour lui, selon *La Gazzetta dello Sport*.

Le Français traverse actuellement une saison difficile avec les Spurs, n'ayant inscrit que cinq buts alors que le club se bat pour se maintenir en première division. Cependant, son entourage a déjà ouvert la porte à un départ cet été, le joueur ayant décidé de ne pas rester à Tottenham, que le club parvienne ou non à éviter la relégation. Il recherche la stabilité qu'il a connue en Italie, où il avait auparavant marqué 10 buts et était devenu l'un des chouchous des supporters.