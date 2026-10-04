Le retour de la Suisse à domicile après son parcours jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde s’est révélé être un test pour les nerfs plutôt qu’une victoire de routine. Le pays hôte a été surpris après seulement 90 secondes de jeu, lorsque Zan Vipotnik a profité d’une erreur défensive pour donner à la Slovénie un avantage surprise. La réaction suisse a toutefois été mesurée et disciplinée, refusant de laisser ce but encaissé d’entrée dicter le rythme de la rencontre.

Revenant sur ce début de match difficile, le héros du match Dan Ndoye a reconnu que ce but précoce avait représenté un obstacle important. « Nous savions que ce serait un match compliqué, mais en encaissant un but dès le début, cela n’a pas facilité notre tâche. Heureusement, nous nous sommes immédiatement remis sur les bons rails », a déclaré le joueur de Nottingham Forest, cité par Leman Bleu TV.

Ndoye a finalement offert les trois points à la 38e minute, en concluant une action après que Zeki Amdouni a provoqué une erreur de l’arrière-garde slovène. L’ailier a souligné que faire céder un adversaire aussi accrocheur exigeait une approche psychologique précise. « C’est une équipe qui défend en bloc bas, mais nous avons été très présents dans leur surface. Nous avons été patients et nous avons réussi à nous créer des occasions, malgré le peu d’espace qu’ils nous ont laissé », a-t-il expliqué.