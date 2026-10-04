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L’attaquant de Nottingham Forest Dan Ndoye salue l’état d’esprit d’élite de la Suisse après avoir bataillé pour faire tomber la Slovénie
Surmonter un revers précoce à Lucerne
Le retour de la Suisse à domicile après son parcours jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde s’est révélé être un test pour les nerfs plutôt qu’une victoire de routine. Le pays hôte a été surpris après seulement 90 secondes de jeu, lorsque Zan Vipotnik a profité d’une erreur défensive pour donner à la Slovénie un avantage surprise. La réaction suisse a toutefois été mesurée et disciplinée, refusant de laisser ce but encaissé d’entrée dicter le rythme de la rencontre.
Revenant sur ce début de match difficile, le héros du match Dan Ndoye a reconnu que ce but précoce avait représenté un obstacle important. « Nous savions que ce serait un match compliqué, mais en encaissant un but dès le début, cela n’a pas facilité notre tâche. Heureusement, nous nous sommes immédiatement remis sur les bons rails », a déclaré le joueur de Nottingham Forest, cité par Leman Bleu TV.
Ndoye a finalement offert les trois points à la 38e minute, en concluant une action après que Zeki Amdouni a provoqué une erreur de l’arrière-garde slovène. L’ailier a souligné que faire céder un adversaire aussi accrocheur exigeait une approche psychologique précise. « C’est une équipe qui défend en bloc bas, mais nous avons été très présents dans leur surface. Nous avons été patients et nous avons réussi à nous créer des occasions, malgré le peu d’espace qu’ils nous ont laissé », a-t-il expliqué.
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Construire une nouvelle culture au sein du groupe
La victoire a été particulièrement notable compte tenu des absences importantes au sein du camp suisse. L’équipe a été contrainte de s’adapter sans des leaders clés comme Granit Xhaka et Breel Embolo, tous deux indisponibles à la suite de rapports faisant état d’une controverse autour d’un certificat Covid. Malgré ces absences, l’intégration de jeunes talents comme Winsley Boteli et Sascha Britschgi s’est faite sans accroc, permettant à l’équipe de rester compétitive.
Ndoye, qui a fêté sa 40e sélection pendant le match, estime que le groupe actuel a retrouvé une forme de normalité malgré le renouvellement de l’effectif. « C’est un mélange de jeunesse et d’expérience, a noté le joueur de 25 ans. Beaucoup de jeunes joueurs arrivent, et nous essayons de leur transmettre la mentalité que nous avons avec les joueurs plus expérimentés depuis plusieurs années maintenant. »
Entretenir la dynamique du groupe B1
La Suisse occupe désormais solidement la tête du groupe B1 avec un maximum de neuf points en trois matches. L'attention se tourne immédiatement vers le duel de mardi soir contre la Macédoine du Nord, où trois points de plus pourraient potentiellement assurer la première place du groupe, à condition que l'Écosse et la Slovénie se neutralisent dans l'autre rencontre. La sélection suisse aborde ce rendez-vous avec une grande confiance et entend prolonger sa série de victoires.
Ayant affronté récemment les Nord-Macédoniens, Ndoye sait clairement à quoi s'attendre. « Nous les avons joués samedi dernier, donc nous savons à quoi nous attendre. Nous espérons enchaîner avec une quatrième victoire », a-t-il déclaré.
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En se projetant vers les objectifs de qualification
La maturité affichée à Lucerne laisse penser que la Suisse assume de plus en plus son statut de favorite du groupe. En évitant un possible faux pas face à une Slovénie regroupée en défense, elle s’est mise dans une position idéale pour terminer cette trêve internationale avec un parcours parfait. Le mélange de patience tactique et d’efficacité individuelle devant le but s’est avéré être une formule gagnante dans cette campagne de Ligue des nations.
Ndoye a conclu en insistant sur la nécessité de rester constant, quel que soit le niveau de performance. « Même si nous ne jouons pas notre meilleur match, nous parvenons à gagner et c’est positif. Nous devons continuer sur cette lancée », a-t-il ajouté.
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