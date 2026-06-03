L’attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, entre dans l’histoire avec la Nouvelle-Zélande, mais les outsiders de la Coupe du monde sont sévèrement battus par Haïti, prochain adversaire de l’Écosse

Mardi, Chris Wood a disputé son 89e match international, dépassant d’une unité Ivan Vicelich pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de la Nouvelle-Zélande. Malgré ce record personnel, l’attaquant de Nottingham Forest a affiché une visible frustration, son équipe, la plus mal classée de la Coupe du monde, ayant été systématiquement dominée et battue 4-0 par Haïti au Chase Stadium. Il a bien failli ouvrir le score d’une retourné acrobatique, mais le gardien Jhony Placide a repoussé sa frappe sur la ligne en première période.

Après la rencontre, l’attaquant emblématique a exprimé sa déception : « Ce n’est pas pour ça que nous sommes venus ici », a-t-il déclaré au New Zealand Post. « Nous sommes loin d’être là où nous voulions être. Nous avons beaucoup de travail en très peu de temps et nous devons maintenant montrer notre caractère pour rebondir. C’est décevant, on ne peut pas le nier. Nous n’avons pas été assez bons ce soir. »



