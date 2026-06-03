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L’attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, entre dans l’histoire avec la Nouvelle-Zélande, mais les outsiders de la Coupe du monde sont sévèrement battus par Haïti, prochain adversaire de l’Écosse
Une soirée record vire au cauchemar
Mardi, Chris Wood a disputé son 89e match international, dépassant d’une unité Ivan Vicelich pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de la Nouvelle-Zélande. Malgré ce record personnel, l’attaquant de Nottingham Forest a affiché une visible frustration, son équipe, la plus mal classée de la Coupe du monde, ayant été systématiquement dominée et battue 4-0 par Haïti au Chase Stadium. Il a bien failli ouvrir le score d’une retourné acrobatique, mais le gardien Jhony Placide a repoussé sa frappe sur la ligne en première période.
Après la rencontre, l’attaquant emblématique a exprimé sa déception : « Ce n’est pas pour ça que nous sommes venus ici », a-t-il déclaré au New Zealand Post. « Nous sommes loin d’être là où nous voulions être. Nous avons beaucoup de travail en très peu de temps et nous devons maintenant montrer notre caractère pour rebondir. C’est décevant, on ne peut pas le nier. Nous n’avons pas été assez bons ce soir. »
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Haïti s'est largement imposé lors d'un match amical disputé en Floride.
L’équipe des Caraïbes, 82e au classement mondial, a fait preuve d’une efficacité supérieure à celle de ses adversaires sous la chaleur humide de Floride. Ruben Providence a ouvert le score dès la 12e minute, avant que le remplaçant Lenny Joseph ne double la mise peu après la mi-temps. Frantzdy Pierrot a inscrit le troisième but de la tête, puis Markhus Lacroix a clos le score d’une frappe lointaine qui a laissé les All Whites pantois.
Le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley a confirmé les propos de Wood, admettant que son équipe avait reçu une « véritable leçon » de la part d’une formation haïtienne impitoyable. « Nous avons travaillé dur, mais nous avons manqué de qualité à certains moments », a admis Bazeley. « Quand on regarde le match, la possession était assez équilibrée et les occasions aussi, mais Haïti s’est montré très efficace et impitoyable dans ces moments-là. C’est une véritable leçon de dureté pour nous, surtout avec les matchs difficiles qui nous attendent. Nous allons affronter l’Angleterre et disputer les matchs de la Coupe du monde. Les garçons dans les vestiaires sont très déçus. »
Les problèmes défensifs continuent de hanter les All Whites
La défense néo-zélandaise a vécu une soirée éprouvante, en particulier le jeune arrière de Forest, Tyler Bindon, qui évoluera en prêt à Sheffield United lors de la saison 2025-2026. Les Kiwis ont concédé quatre buts pour la première fois depuis leur revers contre le Portugal en 2017. Les gardiens Alex Paulsen et Max Crocombe ont tous deux peiné derrière une arrière-garde souvent désorganisée sous la pression et incapable de contenir les contre-attaques fulgurantes des Haïtiens.
Ce revers, qui résonne comme un signal d’alarme pour le groupe de Bazeley, rappelle l’impératif de progresser avant sa première Coupe du monde depuis 2010. Alors que des rendez-vous de haut niveau se profilent, le staff technique devra absolument consolider une arrière-garde apparue bien trop friable durant les 90 minutes floridiennes.
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Des épreuves difficiles attendent Wood et ses coéquipiers.
Les All Whites n’ont pas le temps de panser leurs blessures : ils préparent déjà leur rendez-vous face à l’Angleterre, samedi à Tampa. Pour ce test, Wood et Bindon retrouveront leur coéquipier de Nottingham Forest, Elliot Anderson, ultime galop d’essai avant le coup d’envoi de leur Coupe du monde. Tirés au sort dans le groupe H, les Kiwis y retrouveront l’Iran, l’Égypte et la Belgique.
Tous les regards se tournent désormais vers Los Angeles, où les Kiwis entameront leur tournoi face à l’Iran le 16 juin. Après l’humiliante défaite concédée contre Haïti, la pression est maximale sur Wood et ses coéquipiers : ils doivent prouver qu’ils peuvent rivaliser au plus haut niveau. Statut de joueur le plus capé de l’histoire de la sélection oblige, l’attaquant des Foresters portera donc la responsabilité du leadership, avec pour mission d’opérer un redressement immédiat.