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L’attaquant de Manchester City Erling Haaland dépasse Ronaldo et Ibrahimovic grâce à un doublé décisif avec la Norvège
Haaland franchit un cap avec sa sélection
Haaland a atteint un autre cap stupéfiant aujourd’hui, en inscrivant son 64e but en sélection lors d’une palpitante victoire 3-2 de la Norvège contre le Danemark en Ligue des nations de l’UEFA. Haaland a désormais dépassé Ronaldo et Ibrahimovic, qui ont tous deux terminé leur carrière internationale avec 62 buts, selon The Athletic.
Haaland a réalisé cet exploit remarquable en seulement 56 sélections avec son pays, en conservant un ratio incroyable de plus d’un but par match. Il a d’abord trouvé le chemin des filets à la 18e minute, doublant l’avantage de la Norvège après l’ouverture du score d’Oscar Bobb, quatre minutes plus tôt.
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Un doublé décisif contre le Danemark
Ce premier but historique a mis en lumière le sens du but clinique caractéristique pour lequel Haaland est réputé à travers le monde. Après une passe décisive d’Antonio Nusa, qui a fait la différence grâce à une accélération fulgurante avant de glisser une passe en retrait sur le côté gauche de la surface, Haaland a conclu d’une frappe rasante et puissante, directement entre les jambes du gardien.
Après les égalisations de Mikkel Damsgaard et Rasmus Hojlund, Haaland a frappé de nouveau à la 74e minute pour assurer la victoire. Le but victorieux est venu d’une combinaison bien exécutée sur corner joué à deux, avec un ballon à ras de terre adressé au premier poteau, où Haaland a repris puissamment pour envoyer le ballon au fond des filets et sceller le succès.
La forme irrésistible de Manchester City
Ce cap franchi en sélection prolonge la forme dévastatrice affichée par Haaland au niveau des clubs cette saison. Manchester City a largement profité de son instinct de buteur inégalé, Haaland ayant inscrit sept buts en seulement sept matches toutes compétitions confondues. Cela comprend cinq buts en cinq apparitions en Premier League et deux buts lors d’un seul match de Ligue des champions. Depuis son arrivée à l’Etihad Stadium, Haaland affiche un bilan ahurissant, avec 169 buts et 30 passes décisives en 205 matches. Ses contributions ont été essentielles pour décrocher plusieurs trophées majeurs, dont deux titres de Premier League et l’UEFA Champions League.
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Quelle est la prochaine étape pour la Norvège et Haaland ?
À la suite de cette victoire dramatique, la Norvège affrontera le Portugal dimanche dans un match crucial pour décider de la première place de son groupe de Ligue des nations. Haaland et ses coéquipiers affronteront ensuite le pays de Galles le jeudi 1er octobre.
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