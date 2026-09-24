L’attaquant de Manchester City Erling Haaland dépasse Ronaldo et Ibrahimovic grâce à un doublé décisif avec la Norvège

Haaland a atteint un autre cap stupéfiant aujourd’hui, en inscrivant son 64e but en sélection lors d’une palpitante victoire 3-2 de la Norvège contre le Danemark en Ligue des nations de l’UEFA. Haaland a désormais dépassé Ronaldo et Ibrahimovic, qui ont tous deux terminé leur carrière internationale avec 62 buts, selon The Athletic.

Haaland a réalisé cet exploit remarquable en seulement 56 sélections avec son pays, en conservant un ratio incroyable de plus d’un but par match. Il a d’abord trouvé le chemin des filets à la 18e minute, doublant l’avantage de la Norvège après l’ouverture du score d’Oscar Bobb, quatre minutes plus tôt.



