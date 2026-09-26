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L’attaquant de Liverpool Cody Gakpo sort du silence sur son transfert de plusieurs millions qui a capoté à Manchester City
L’occasion manquée à l’Etihad
Lors d’une discussion franche au sujet de son avenir et des remous du dernier mercato, Gakpo a enfin évoqué les spéculations qui ont failli le voir quitter Anfield pour la moitié bleue de Manchester. L’attaquant polyvalent aurait suscité un vif intérêt de la part de l’équipe d’Enzo Maresca, avec une offre de plusieurs millions de livres sur la table qui aurait considérablement augmenté ses revenus au cours de sa carrière.
Revenant sur cet épisode dans un entretien révélateur accordé au The Telegraph, Gakpo a reconnu que cette période avait été extrêmement éprouvante pour lui comme pour ses proches. « Je ne sais pas si vous voulez entrer dans les détails à ce sujet, mais cela ne sert à rien d’en parler. Cela a été un été difficile pour moi, ma famille et tout ce qui touche au football et à la vie. Donc oui, j’ai simplement laissé les choses se faire, et cela s’est terminé comme cela s’est terminé », a déclaré Gakpo.
- AFP
Faire face aux conséquences financières et personnelles
L’échec d’un transfert aussi médiatisé entraîne souvent des conséquences qui dépassent le terrain, et pour Gakpo, le fait de ne pas avoir réussi à rejoindre Manchester City a aussi signifié manquer une importante manne financière. Selon certaines informations, les conditions personnelles proposées par les Cityzens auraient représenté une énorme augmentation de salaire pour l’ancien joueur du PSV Eindhoven.
Gakpo a souligné qu’il essaie désormais de tourner la page de la déception de l’été en s’appuyant sur son entourage et en retrouvant son plaisir de jouer. L’attaquant est déterminé à ne pas laisser les « et si » liés à l’intérêt de Manchester City troubler ses futures performances. « C’est une très longue histoire, a-t-il expliqué. L’été a été très difficile, sur tous les plans. J’ai simplement laissé tout cela retomber et j’ai vu comment les choses allaient évoluer, et cela s’est passé ainsi. Maintenant, c’est comme ça. Je veux juste profiter de ma vie avec ma famille et mes amis. Et prendre du plaisir en jouant au football avec mes coéquipiers ici et au club. »
Répondre aux critiques des supporters de Liverpool
Alors que les rumeurs de transfert ont dominé son été, Gakpo a également dû faire face à une baisse de forme lors de l’exercice précédent, ce qui a suscité l’examen attentif des fidèles d’Anfield. L’attaquant a reconnu qu’évoluer dans un club du standing de Liverpool entraîne naturellement de grandes attentes, et qu’il n’était pas immunisé contre la pression lorsque les résultats n’allaient pas dans le sens de l’équipe.
Plutôt que de s’en prendre à ses détracteurs, le Néerlandais a choisi de valider les inquiétudes exprimées par les supporters, soulignant que les exigences à Liverpool ne souffrent aucun compromis. « Quand vous jouez pour un grand club comme Liverpool, vous devez être performant », a déclaré Gakpo. « Je ne veux pas parler des autres ou des autres joueurs, mais je sais que j’aurais pu faire beaucoup mieux moi-même que l’année dernière. Je ne sais pas si les critiques étaient injustes. Peut-être qu’elles l’étaient, mais d’une certaine manière, je les comprends. À Liverpool, vous devez gagner, être performant et montrer que vous êtes l’un des meilleurs clubs du monde. Nous ne l’avons pas fait l’année dernière, moi y compris. C’est comme ça. »
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En se projetant sous Andoni Iraola
Lié à long terme à Anfield jusqu’en 2030, Gakpo est désormais pleinement concentré sur sa progression sous le nouveau régime tactique d’Andoni Iraola. L’attaquant a été utilisé sur le flanc droit après les tentatives infructueuses de Liverpool pour recruter d’autres cibles comme Yankuba Minteh ou Ismaila Sarr. Gakpo a abordé ce nouveau rôle avec maturité, reconnaissant qu’il devait hausser son niveau après une campagne en deçà des attentes. Le joueur reste son critique le plus sévère alors qu’il cherche à aider Liverpool à retrouver le sommet du football européen.
« Nous devons faire du mieux possible sur les choses que nous pouvons contrôler. C’est la seule chose que je peux faire, et le reste ne dépend pas de nous. Si je n’ai aucun contrôle sur la situation, je ne m’inquiéterai pas. Je fais simplement mon travail », a-t-il déclaré.
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