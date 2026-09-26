Lors d’une discussion franche au sujet de son avenir et des remous du dernier mercato, Gakpo a enfin évoqué les spéculations qui ont failli le voir quitter Anfield pour la moitié bleue de Manchester. L’attaquant polyvalent aurait suscité un vif intérêt de la part de l’équipe d’Enzo Maresca, avec une offre de plusieurs millions de livres sur la table qui aurait considérablement augmenté ses revenus au cours de sa carrière.

Revenant sur cet épisode dans un entretien révélateur accordé au The Telegraph, Gakpo a reconnu que cette période avait été extrêmement éprouvante pour lui comme pour ses proches. « Je ne sais pas si vous voulez entrer dans les détails à ce sujet, mais cela ne sert à rien d’en parler. Cela a été un été difficile pour moi, ma famille et tout ce qui touche au football et à la vie. Donc oui, j’ai simplement laissé les choses se faire, et cela s’est terminé comme cela s’est terminé », a déclaré Gakpo.