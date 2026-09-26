AFP
Traduit par
L’attaquant de Liverpool Alexander Isak révèle son orteil ensanglanté et atroce après le rude affrontement de la Suède contre la Roumanie
Les cicatrices de guerre du talisman suédois
Isak affichait des émotions contrastées en traversant la zone mixte après la victoire 2-1 de la Suède contre la Roumanie. Si l’attaquant arborait un sourire satisfait après avoir contribué à un succès vital, il boitait visiblement et attirait l’attention sur une vision assez horrible à son pied droit. Le joueur de Liverpool avait subi un violent écrasement durant la seconde période, ce qui avait laissé son orteil couvert de sang et l’avait forcé à grimacer de douleur pendant une bonne partie des dernières minutes du match.
S’adressant aux journalistes venus prendre de ses nouvelles, le joueur de 27 ans a montré sa blessure pour confirmer la violence du coup. L’attaquant est resté remarquablement calme malgré les traces physiques du choc, expliquant que la douleur était intense mais supportable une fois le choc initial passé. « Vous pouvez le voir... », a-t-il glissé en baissant les yeux vers son orteil ensanglanté, comme cité par Aftonbladet. « C’était un vrai coup de tampon. Ceux d’entre vous qui ont joué savent peut-être qu’il faut quelques minutes avant que ça passe, mais ça allait. »
- AFP
La forme internationale reflète le succès national
Malgré cette alerte sur blessure, la soirée d'Isak a surtout été marquée par son réalisme devant le but en première période. Il a ouvert le score pour sa sélection après un centre millimétré de Yasin Ayari, devenu un élément créatif clé du milieu suédois. L'attaquant n'a pas tardé à saluer son coéquipier pour la qualité du service, soulignant que cette passe avait grandement facilité sa finition. « Il me l'a mise sur un plateau. C'était fantastique », a déclaré l'attaquant.
Ce but s'inscrit dans la continuité de la période de renouveau que traverse l'ancien joueur de Newcastle, auteur d'un très bon début de saison en club. Après une première campagne compliquée à la suite de son transfert onéreux à Anfield, Isak semble avoir trouvé son rythme sous la direction tactique de Graham Potter en sélection. Sa capacité à transposer son efficacité de buteur en Premier League au maillot jaune et bleu de la Suède sera un énorme atout pour l'équipe nationale, qui cherche à prendre de l'élan dans sa campagne actuelle.
La confiance grandit après les difficultés de Liverpool
La forme actuelle de l’attaquant tranche fortement avec les difficultés qu’il a connues l’an dernier. Déjà auteur de quatre buts lors des cinq matches de Premier League des Reds cette saison, il a déjà doublé son total sur l’ensemble de la précédente campagne nationale. Trouver le chemin des filets avec sa sélection a constitué une confirmation supplémentaire de son retour à son meilleur niveau. Isak a admis que changer d’environnement et entretenir sa série de buts était vital pour sa vivacité mentale et sa confiance générale à l’approche d’une période chargée en rencontres.
« Super. Un environnement différent, un nouveau but. C’était bien pour la suite. J’étais dans de meilleures dispositions, mais j’espère que cela va continuer », a-t-il noté.
- AFP
Le focus se tourne vers le choc contre la Pologne
Cette victoire à la Strawberry Arena offre une base solide à la Suède dans un groupe de Ligue des nations relevé, qui comprend également la Bosnie-Herzégovine. La sélection n’aura que deux jours de repos avant de rejouer face à une dangereuse équipe de Pologne lundi soir à Solna. Au-delà du choc rude subi par Isak, la Suède fait face à d’autres inquiétudes sur le plan de l’effectif avant ses prochaines échéances. Emil Holm, qui a récemment connu des problèmes physiques l’ayant conduit à manquer la Coupe du monde, a été contraint de quitter la pelouse sur une civière. Le défenseur semblait souffrir de manière importante, avec une suspicion de blessure à la cuisse, ce qui a assombri un début de campagne de Ligue des nations par ailleurs réussi pour la sélection scandinave.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles