Isak affichait des émotions contrastées en traversant la zone mixte après la victoire 2-1 de la Suède contre la Roumanie. Si l’attaquant arborait un sourire satisfait après avoir contribué à un succès vital, il boitait visiblement et attirait l’attention sur une vision assez horrible à son pied droit. Le joueur de Liverpool avait subi un violent écrasement durant la seconde période, ce qui avait laissé son orteil couvert de sang et l’avait forcé à grimacer de douleur pendant une bonne partie des dernières minutes du match.

S’adressant aux journalistes venus prendre de ses nouvelles, le joueur de 27 ans a montré sa blessure pour confirmer la violence du coup. L’attaquant est resté remarquablement calme malgré les traces physiques du choc, expliquant que la douleur était intense mais supportable une fois le choc initial passé. « Vous pouvez le voir... », a-t-il glissé en baissant les yeux vers son orteil ensanglanté, comme cité par Aftonbladet. « C’était un vrai coup de tampon. Ceux d’entre vous qui ont joué savent peut-être qu’il faut quelques minutes avant que ça passe, mais ça allait. »