L’attaquant de Levante Roger Brugue est convaincu de pouvoir mettre fin au début de saison parfait du FC Barcelone en Liga

Le capitaine a ajouté que la discipline tactique et une préparation minutieuse seront cruciales dans leur tentative de casser la dynamique du leader du championnat. Poursuivant son entretien avec les médias du club, Brugue a déclaré : « Nous allons travailler, préparer un bon plan de jeu et pourquoi pas ? »

Cet optimisme s’appuie sur une série d’invincibilité à domicile en championnat qui remonte à février 2026. Lors de ses neuf derniers matches de Liga à domicile, l’équipe de Castro a décroché huit victoires, dont un succès éclatant 5-2 contre le Real Betis lors de son premier match à domicile de la saison 2026-2027, avant de faire match nul 0-0 contre Malaga la dernière fois.