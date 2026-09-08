ZUMA Press Wire
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L’attaquant de Levante Roger Brugue est convaincu de pouvoir mettre fin au début de saison parfait du FC Barcelone en Liga
Le capitaine rejette l’étiquette d’outsider
Le capitaine de Levante, Brugue, estime que son équipe peut stopper la dynamique du FC Barcelone lorsque le leader de la Liga se déplacera à Valence ce week-end. Les hommes de Luis Castro accueillent le géant catalan à l’Estadio Ciudad de Valencia le dimanche 13 septembre, pour le compte de la 5e journée. Fort d’un solide bilan à domicile, l’attaquant assure que les locaux ont les bases nécessaires pour créer la surprise.
- SOPA Images
Brugue mise sur sa bonne forme à domicile
Tout en reconnaissant que les visiteurs arrivent dans une forme irréprochable sur le plan national, Brugue estime que l’avantage de jouer à domicile permettra à son équipe de leur opposer une farouche résistance. S’exprimant sur les canaux médiatiques officiels du club, le capitaine de Levante a insisté sur leur état d’esprit déterminé : « Barca est un grand adversaire et ils abordent ce match en bonne forme, mais nous savons aussi que nous sommes forts à domicile. Nous avons remporté nos six derniers matches à domicile et nous y allons sans peur, sans aucun complexe d’infériorité. »
Levante compte sur sa forteresse
Le capitaine a ajouté que la discipline tactique et une préparation minutieuse seront cruciales dans leur tentative de casser la dynamique du leader du championnat. Poursuivant son entretien avec les médias du club, Brugue a déclaré : « Nous allons travailler, préparer un bon plan de jeu et pourquoi pas ? »
Cet optimisme s’appuie sur une série d’invincibilité à domicile en championnat qui remonte à février 2026. Lors de ses neuf derniers matches de Liga à domicile, l’équipe de Castro a décroché huit victoires, dont un succès éclatant 5-2 contre le Real Betis lors de son premier match à domicile de la saison 2026-2027, avant de faire match nul 0-0 contre Malaga la dernière fois.
- AOP.Press
Un calendrier chargé met les géants à l’épreuve
Le Barcelone de Hansi Flick a réalisé un début de saison 2026-2027 explosif, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches de championnat, 17 buts marqués et seulement deux encaissés. Avant de se déplacer pour affronter Levante, le Barça doit négocier son entrée en lice en phase de ligue de la Ligue des champions à domicile face à Feyenoord mercredi. Le calendrier chargé des visiteurs pourrait offrir à l’équipe à domicile une occasion idéale de créer une énorme surprise.
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