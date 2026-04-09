L’attaquant de Leeds United manifeste un vif intérêt pour un transfert en Liga, le club de Daniel Farke ayant autorisé son départ

Alors que Joseph devrait être le premier à partir, Leeds se tourne déjà vers d’éventuels renforts pour l’été. L’ambition du club de remonter au classement signifie que plusieurs joueurs peu utilisés pourraient être transférés afin de faire de la place à des recrues de plus haut niveau. Le souhait de Joseph de s’installer définitivement en Liga s’inscrit parfaitement dans le plan de Leeds visant à générer des fonds pour sa propre campagne de recrutement. L’attaquant, déjà courtisé par le Real Betis et même Wrexham, privilégie un retour dans l’élite espagnole. Alors que la saison touche à sa fin, les supporters de Leeds peuvent s’attendre à un mercato animé, le club cherchant à franchir une nouvelle étape dans son évolution sous la houlette de Farke.