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L’attaquant de Leeds United manifeste un vif intérêt pour un transfert en Liga, le club de Daniel Farke ayant autorisé son départ
Mateo Joseph envisage un transfert définitif en Espagne.
Prêté cette saison à Majorque, le jeune attaquant de 22 ans a brillé dans l’élite espagnole, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Selon Football Insider, Leeds, qui n’avait pas inclus d’option d’achat dans l’accord initial, serait désormais disposé à négocier un transfert définitif. Le jeune international espagnol a clairement indiqué qu’il voyait son avenir dans la péninsule ibérique, et le club du Yorkshire ne devrait pas s’opposer à son départ, alors qu’il cherche à rationaliser les options de Farke pour l’équipe première.
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Farke se sépare de son attaquant après des tensions survenues cet été.
En autorisant finalement le départ de Joseph, la direction d’Elland Road opère un véritable revirement. L’été dernier, l’attaquant avait tout fait pour forcer son départ, allant jusqu’à boycotter la tournée de pré-saison en Allemagne. Si Leeds avait alors accepté un prêt, le club s’était toujours opposé à une vente définitive. Considéré comme hors du projet à long terme de Farke, le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, ce qui place Leeds en position de force pour négocier un transfert définitif. Les deux parties ont désormais convenu qu’un nouveau départ servait leurs intérêts respectifs, et les performances régulières de l’attaquant en Espagne cette saison maintiennent l’intérêt du marché.
Le maintien en Premier League est l’enjeu crucial qui guide la stratégie de transferts des clubs.
Leeds privilégie l'étoffement de son effectif et la qualité de haut niveau afin de s'imposer comme un pilier de la Premier League. Si le départ de Joseph semble acquis, le club doit mener un combat bien plus difficile pour conserver ses éléments clés en défense. Selon Football Insider, les Whites font tout leur possible pour conserver Pascal Struijk, courtisé par Tottenham et Newcastle. Malgré l’approche du mercato, l’objectif immédiat du club reste de terminer la saison en beauté. La saison a été historique pour le club d’Elland Road, qui s’est récemment qualifié pour les demi-finales de la FA Cup grâce à une victoire spectaculaire aux tirs au but contre West Ham United. La capacité à conserver ses meilleurs talents dépendra probablement de son maintien en première division.
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Un profond remaniement de l’effectif devrait avoir lieu à Elland Road.
Alors que Joseph devrait être le premier à partir, Leeds se tourne déjà vers d’éventuels renforts pour l’été. L’ambition du club de remonter au classement signifie que plusieurs joueurs peu utilisés pourraient être transférés afin de faire de la place à des recrues de plus haut niveau. Le souhait de Joseph de s’installer définitivement en Liga s’inscrit parfaitement dans le plan de Leeds visant à générer des fonds pour sa propre campagne de recrutement. L’attaquant, déjà courtisé par le Real Betis et même Wrexham, privilégie un retour dans l’élite espagnole. Alors que la saison touche à sa fin, les supporters de Leeds peuvent s’attendre à un mercato animé, le club cherchant à franchir une nouvelle étape dans son évolution sous la houlette de Farke.