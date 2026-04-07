L'attaquant de l'équipe nationale américaine Patrick Agyemang est forfait pour la Coupe du monde après s'être blessé au tendon d'Achille avec Derby County

Cette blessure d'Agyemang survient au pire moment possible pour lui, puisqu'elle l'écarte définitivement de la Coupe du monde. Elle survient alors qu'il était en pleine ascension et en passe d'intégrer la sélection pour cette Coupe du monde.

L'attaquant avait été appelé en mars et avait joué contre la Belgique et le Portugal pendant la trêve internationale. Il avait inscrit le deuxième but de l'équipe nationale américaine en tant que remplaçant lors de la défaite 5-2 contre la Belgique, avant de revenir sur le terrain et d'offrir quelques moments de brillance lors de la défaite 2-0 contre le Portugal.

Agyemang était en lice pour faire partie du groupe d'attaquants de Mauricio Pochettino, aux côtés de Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent et Brian White, qui ont tous évolué à ce poste au cours de l'année écoulée.