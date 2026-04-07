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L'attaquant de l'équipe nationale américaine Patrick Agyemang est forfait pour la Coupe du monde après s'être blessé au tendon d'Achille avec Derby County
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La blessure d'Agyemang
L'attaquant s'est blessé sans contact lors de la première mi-temps du match de Championship disputé lundi et semblait visiblement sous le choc presque immédiatement après l'incident. Agyemang a été évacué sur une civière sous les regards réconfortants de ses coéquipiers ; le club a indiqué qu'il allait passer des examens d'imagerie médicale afin de déterminer la gravité de la blessure.
Les examens ont confirmé le pire, Derby ayant annoncé qu'Agyemang souffrait d'une grave blessure au tendon d'Achille.
Déclaration de Derby
« Le club confirme que Patrick Agyemang a subi une grave blessure au tendon d’Achille lors de la première mi-temps du match de Sky Bet Championship contre Stoke City », a déclaré Derby dans un communiqué. « Patrick passera un examen complémentaire de sa blessure dans le courant de la journée. Le club lui fournira les meilleurs soins médicaux et une rééducation de haut niveau tout au long de sa convalescence. Tout le monde au Derby County soutient pleinement Patrick en cette période difficile et continuera à l’accompagner à chaque étape.
« En raison de cette blessure, Patrick manquera malheureusement la Coupe du monde de la FIFA cet été. À ce stade, il serait prématuré de donner un calendrier pour son rétablissement. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu. »
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USMNT impact
Cette blessure d'Agyemang survient au pire moment possible pour lui, puisqu'elle l'écarte définitivement de la Coupe du monde. Elle survient alors qu'il était en pleine ascension et en passe d'intégrer la sélection pour cette Coupe du monde.
L'attaquant avait été appelé en mars et avait joué contre la Belgique et le Portugal pendant la trêve internationale. Il avait inscrit le deuxième but de l'équipe nationale américaine en tant que remplaçant lors de la défaite 5-2 contre la Belgique, avant de revenir sur le terrain et d'offrir quelques moments de brillance lors de la défaite 2-0 contre le Portugal.
Agyemang était en lice pour faire partie du groupe d'attaquants de Mauricio Pochettino, aux côtés de Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent et Brian White, qui ont tous évolué à ce poste au cours de l'année écoulée.
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Et maintenant ?
L'équipe nationale masculine américaine espère éviter toute autre blessure grave avant que la sélection de Pochettino ne soit définitivement arrêtée en mai. Par la suite, les États-Unis disputeront des matchs amicaux contre le Sénégal et l'Allemagne afin de se préparer pour la Coupe du monde, où ils affronteront le Paraguay, l'Australie et la Turquie lors de la phase de groupes.