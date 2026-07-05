Initialement suspendu lundi soir après un carton rouge direct pour une faute sur le Bosnien Tarik Muharemovic — sanction entraînant automatiquement un match de suspension selon le règlement FIFA — Balogun a dans un premier temps accepté la décision, l’équipe américaine renonçant à faire appel.

La FIFA est toutefois intervenue et a levé cette suspension pour une durée d’un an.

La Fédération américaine de football a pris acte de la décision de la FIFA dans un communiqué : « Nous acceptons la décision de la Commission de discipline et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer demain. Toute notre attention est désormais tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters. »



