Getty Images
Traduit par
L'attaquant de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun, dont la suspension d'un match a été assortie d'un sursis après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine, sera bien disponible pour affronter la Belgique
Le report de la suspension a été acté.
Initialement suspendu lundi soir après un carton rouge direct pour une faute sur le Bosnien Tarik Muharemovic — sanction entraînant automatiquement un match de suspension selon le règlement FIFA — Balogun a dans un premier temps accepté la décision, l’équipe américaine renonçant à faire appel.
La FIFA est toutefois intervenue et a levé cette suspension pour une durée d’un an.
La Fédération américaine de football a pris acte de la décision de la FIFA dans un communiqué : « Nous acceptons la décision de la Commission de discipline et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer demain. Toute notre attention est désormais tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters. »
- Getty Images Sport
La FIFA prend position
La FIFA a justifié cette décision exceptionnelle dans un communiqué détaillé :
« La commission de discipline de la FIFA a infligé la sanction suivante au joueur de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun, expulsé après avoir reçu un carton rouge direct lors du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine, disputé le 1er juillet 2026 au San Francisco Bay Area Stadium : Une suspension d’un match pour violation des articles 14 et 66 du Code disciplinaire de la FIFA (FDC).
« Conformément à l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA, l’exécution de cette suspension est différée pendant une période probatoire d’un an. Si Folarin Balogun commet une nouvelle infraction de même nature et de gravité comparable au cours de cette période, la suspension sera révoquée et la sanction appliquée, sans préjudice de toute sanction supplémentaire infligée pour la nouvelle infraction. »
La FIFA avait déjà appliqué ce principe en levant la suspension d’un match infligée à Cristiano Ronaldo avant le tournoi. La star portugaise, qui devait initialement purger la dernière journée d’une suspension de trois matchs lors du match d’ouverture contre la RD Congo, a finalement été autorisée à jouer.
Néanmoins, suspendre une sanction en cours de tournoi reste une mesure sans précédent.
- Getty Images News
La Maison Blanche serait-elle impliquée ?
Le président Donald Trump, qui entretient des relations étroites avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait appelé ce dernier directement pour lui demander de réexaminer le carton rouge. La FIFA nie que la Maison Blanche ait pu influencer une quelconque décision.
Trump s'est néanmoins exprimé sur Truth Social pour faire part de ses réflexions :
« Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grave injustice ! Le président DONALD J. TRUMP », a-t-il écrit sur la plateforme peu après la confirmation de la nouvelle.
- Getty Images Sport
Un tournoi remarquable pour Balogun
Balogun s'est imposé comme l'une des stars de la Coupe du monde : titulaire lors de trois des quatre matchs des États-Unis, il a été impliqué dans un but à chaque sortie. Il a ouvert le score contre la Bosnie-Herzégovine avant d'être expulsé. La Fédération américaine n'a pas immédiatement contesté la suspension, la FIFA ne permettant pas de contester les décisions arbitrales en cours de tournoi. Elle peut toutefois décider de la prolonger.
L’attaquant a réagi à cette décision dès le lendemain de la rencontre.
« Le plus important pour moi, c’est de donner le bon exemple aux spectateurs, a-t-il expliqué. Je suis conscient que la Coupe du monde est peut-être la première occasion pour de nombreux téléspectateurs américains de suivre ce sport. Il est donc important de montrer aux gens que, quoi qu’il leur arrive, du bon ou du mauvais, il faut simplement rester soi-même. »
- Getty Images Sport
Le plus grand match de l’histoire du football américain ?
Les États-Unis affrontent désormais la Belgique dans ce qui est sans doute le match le plus important de l’histoire de leur sélection. Une victoire leur permettrait de se qualifier pour les quarts de finale et de remporter leur troisième match à élimination directe en Coupe du monde. La Belgique s’est imposée de justesse face au Sénégal grâce à un penalty inscrit en fin de match lors de leur rencontre des seizièmes de finale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles