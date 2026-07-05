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L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, a écopé d'une suspension d'un match avec sursis suite à son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine ; il sera donc disponible pour affronter la Belgique
Le report de la suspension a été acté.
Initialement suspendu lundi soir après un carton rouge direct pour une faute sur le Bosnien Tarik Muharemovic — sanction entraînant automatiquement un match de suspension selon le règlement FIFA — Balogun a vu sa sélection américaine renoncer à faire appel. Le défenseur a alors indiqué « accepter la décision ».
La FIFA est toutefois intervenue et a levé cette suspension pour une durée d’un an.
La Fédération américaine de football a pris acte de la décision de la FIFA dans un communiqué : « Nous acceptons la décision de la Commission de discipline et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer demain. Toute notre attention est désormais tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters. »
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