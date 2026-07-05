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Thomas Hindle

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L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, a écopé d'une suspension d'un match avec sursis suite à son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine ; il sera donc disponible pour affronter la Belgique

États-Unis
F. Balogun
Coupe du monde

L'attaquant de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun, initialement suspendu pour un match, a vu sa sanction reportée par la FIFA. Il est donc disponible pour affronter la Belgique lundi soir en huitièmes de finale. Le joueur de Monaco avait reçu un carton rouge direct contre la Bosnie-Herzégovine, mais l'instance internationale est intervenue unilatéralement pour modifier l'application de la suspension.

  • Le report de la suspension a été acté.

    Initialement suspendu lundi soir après un carton rouge direct pour une faute sur le Bosnien Tarik Muharemovic — sanction entraînant automatiquement un match de suspension selon le règlement FIFA — Balogun a vu sa sélection américaine renoncer à faire appel. Le défenseur a alors indiqué « accepter la décision ».

    La FIFA est toutefois intervenue et a levé cette suspension pour une durée d’un an.

    La Fédération américaine de football a pris acte de la décision de la FIFA dans un communiqué : « Nous acceptons la décision de la Commission de discipline et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer demain. Toute notre attention est désormais tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters. »


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