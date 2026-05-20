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L’attaquant de Birmingham a été averti qu’il avait « de la chance d’être encore en vie » avant de se voir infliger une suspension de permis de 14 mois et une amende pour avoir provoqué un accident sous l’emprise de l’alcool au volant
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Un accident évité de justesse sur la route
Selon The Independent, Ducksch a évité le drame après un accident de la route survenu tard dans la nuit. Le joueur de 32 ans a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Leamington Spa et a plaidé coupable de conduite en état d’ivresse au volant de sa Mercedes. La collision s’est produite le lundi de Pâques, quelques heures après son entrée en jeu comme remplaçant lors de la défaite 2-1 de Birmingham face à Ipswich Town.
L’attaquant allemand, arrivé en août en provenance du Werder Brême pour 2 millions d’euros, a été contrôlé avec un taux de 53 mcg d’alcool par 100 ml d’air expiré, soit bien au-delà du seuil légal de 35 mcg.
Le président du tribunal, John Kiely, lui a lancé : « Vous pouvez vous estimer heureux, d’abord de ne pas avoir été tué, ensuite de n’avoir tué aucun autre conducteur. Cela montre à quel point cette affaire est grave. »
De lourdes sanctions financières ont été infligées
L’ancien joueur du Borussia Dortmund écope de lourdes conséquences juridiques. Les magistrats lui ont infligé une suspension de permis de 14 mois ainsi qu’une amende totale de 20 240 £. Ce montant comprend une peine pécuniaire de 16 155 £, une suramende de 2 000 £, 85 £ de frais de justice et 1 000 £ chacun à titre d’indemnisation pour les deux conductrices impliquées. Le tribunal a autorisé l’attaquant à régler sa dette par versements mensuels de 2 000 £. Dans une déclaration préparée, il a reconnu ses torts, affirmant qu’il « avait consommé de l’alcool avant de prendre le volant » et qu’il avait « heurté une voiture venant en sens inverse ainsi qu’une autre qui le suivait ».
La procureure Lina Akther a souligné : « Il pensait être en dessous de la limite autorisée et le prévenu s'est montré repentant dans sa déclaration écrite. »
Manque d’attention et sanctions du club
Nouvelles révélations sur les instants ayant précédé l’accident. Devant le tribunal, Akther a déclaré : « L’accusé a expliqué aux agents qu’il était au volant, qu’il avait voulu changer de chanson et qu’il avait eu un accident, sans vraiment savoir comment. »
Il a également affirmé avoir tenté d’éviter une branche d’arbre. L’avocate de la défense, Julia Morgan, a souligné qu’il s’était enquis de l’état de santé des autres conducteurs, dont l’une souffrait d’un saignement de nez ainsi que de blessures au front et au pouce.
Morgan a par ailleurs révélé que Birmingham City avait déjà pris des mesures internes : « Il a été sanctionné financièrement et, en outre, il n’a pas été autorisé à jouer plusieurs matchs à la suite de cet incident. Cela montre à quel point les incidents de cette nature sont pris au sérieux. »
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Perspectives d’avenir pour l’attaquant
Malgré cette condamnation, le club a fourni des lettres de recommandation le décrivant comme un homme d’une moralité irréprochable. Sur le terrain, l’attaquant a connu une saison fructueuse en Championship et dans les coupes nationales, avec 11 buts et deux passes décisives en 36 apparitions.
Désormais, il lui faudra reconstruire son image tout en purgeant sa suspension de permis, afin de surmonter cette grave erreur commise en dehors du terrain et de poursuivre sa carrière.