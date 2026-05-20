L’attaquant de Birmingham a été averti qu’il avait « de la chance d’être encore en vie » avant de se voir infliger une suspension de permis de 14 mois et une amende pour avoir provoqué un accident sous l’emprise de l’alcool au volant

Selon The Independent, Ducksch a évité le drame après un accident de la route survenu tard dans la nuit. Le joueur de 32 ans a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Leamington Spa et a plaidé coupable de conduite en état d’ivresse au volant de sa Mercedes. La collision s’est produite le lundi de Pâques, quelques heures après son entrée en jeu comme remplaçant lors de la défaite 2-1 de Birmingham face à Ipswich Town.

L’attaquant allemand, arrivé en août en provenance du Werder Brême pour 2 millions d’euros, a été contrôlé avec un taux de 53 mcg d’alcool par 100 ml d’air expiré, soit bien au-delà du seuil légal de 35 mcg.

Le président du tribunal, John Kiely, lui a lancé : « Vous pouvez vous estimer heureux, d’abord de ne pas avoir été tué, ensuite de n’avoir tué aucun autre conducteur. Cela montre à quel point cette affaire est grave. »