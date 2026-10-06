Gyokeres continue d’asseoir son statut de l’un des finisseurs les plus redoutables d’Europe après avoir prolongé son incroyable série de buts sur la scène internationale. Le joueur de 26 ans a inscrit l’unique but de la rencontre lors de la courte victoire 1-0 de la Suède contre la Roumanie, permettant au Blagult de rester en bonne position pour remporter son groupe de Ligue des nations. Ce but a eu une importance particulière puisqu’il a marqué le septième match consécutif de Ligue des nations au cours duquel l’attaquant a trouvé le chemin des filets.

Ce but à Bucarest ne concernait pas seulement le record en Ligue des nations ; il a aussi permis à Gyokeres d’atteindre un autre cap important dans l’histoire du football suédois. En trouvant le chemin des filets, l’attaquant d’Arsenal a dépassé Marcus Berg dans la liste des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection. Il compte désormais 25 buts en équipe nationale, ce qui justifie encore davantage l’engouement autour de son récent transfert très médiatisé en Premier League.