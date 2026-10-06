AFP
Traduit par
L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres savoure son incroyable série de buts en Ligue des nations après avoir propulsé la Suède au-delà de la Roumanie
Soirée record pour Gyokeres
Gyokeres continue d’asseoir son statut de l’un des finisseurs les plus redoutables d’Europe après avoir prolongé son incroyable série de buts sur la scène internationale. Le joueur de 26 ans a inscrit l’unique but de la rencontre lors de la courte victoire 1-0 de la Suède contre la Roumanie, permettant au Blagult de rester en bonne position pour remporter son groupe de Ligue des nations. Ce but a eu une importance particulière puisqu’il a marqué le septième match consécutif de Ligue des nations au cours duquel l’attaquant a trouvé le chemin des filets.
Ce but à Bucarest ne concernait pas seulement le record en Ligue des nations ; il a aussi permis à Gyokeres d’atteindre un autre cap important dans l’histoire du football suédois. En trouvant le chemin des filets, l’attaquant d’Arsenal a dépassé Marcus Berg dans la liste des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection. Il compte désormais 25 buts en équipe nationale, ce qui justifie encore davantage l’engouement autour de son récent transfert très médiatisé en Premier League.
Gyokeres en forme exige des standards plus élevés
Le moment décisif est arrivé à la 13e minute de la rencontre, lorsque Gyokeres a réagi le plus vite pour pousser le ballon au fond des filets après une tentative de Sebastian Nanasi qui avait heurté les montants. Ce nouveau but a permis à l’attaquant d’entrer dans une catégorie à part, après avoir auparavant partagé le record de cinq matches de suite avec un but avec Aleksandar Mitrovic et Benjamin Sesko. En marquant lors de sept matches consécutifs, il a établi une nouvelle référence dans l’histoire de la compétition.
Revenant sur sa forme actuelle, l’attaquant a exprimé sa satisfaction quant à son efficacité devant le but. « Cela fait du bien. On a l’impression de se procurer de bonnes occasions et ensuite on marque. Mais on aurait probablement pu faire plus en première période et tuer le match. On les a laissés jouer et on n’a pas assez bien pressé en seconde période, donc on s’est rendu la tâche difficile », a déclaré Gyokeres à Viaplay, comme le rapporte Fotbolldirekt.
- AFP
La solidité défensive porte ses fruits
Cependant, l’attaquant a été encouragé par la solidité défensive affichée par l’équipe. Garder sa cage inviolée a été une priorité pour le staff technique, et Gyokeres a souligné que gagner sans la manière est parfois une étape nécessaire dans le développement du groupe. Il a estimé qu’il était important pour le collectif de savoir gérer un match où les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, décrivant ce match sans encaisser de but comme un énorme point positif pour l’équipe dans la suite.
« Il est important pour l’équipe d’avoir ce type de match où les choses ne se passent pas forcément exactement comme nous le voulons. Nous parvenons à garder notre cage inviolée, cela faisait un moment donc c’est très positif. Ensuite, il est clair que nous devons un peu mieux contrôler le match », a-t-il déclaré.
- AFP
Prendre de l’élan avant novembre
La Suède s’est installée avec deux points d’avance sur la Bosnie en tête de son groupe après une victoire cruciale. Ce succès place l’équipe dans une position favorable à l’approche des rencontres internationales de novembre, en lui donnant un élan précieux pour la suite du tournoi.
« Très bien. Nous connaissions la situation avant ce match, donc il était important pour nous de prendre les trois points et de revenir en novembre avec une bonne position dans le groupe. Donc c’est un sentiment très positif », a déclaré Gyokeres à Sportbladet.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles