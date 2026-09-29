Le mandat de Potter à la tête de la Suède continue de prendre de l’ampleur, son équipe ayant décroché une deuxième victoire consécutive en Ligue des nations. La Blagult a enchaîné après son succès inaugural contre la Roumanie avec une performance dominante face à la Pologne, ce qui lui permet de rester en tête du classement. Si la Pologne a opposé une forte résistance en première période, la qualité offensive supérieure de la Suède a fini par faire la différence devant un public en liesse.

Les locaux n’ont pas tardé à imposer leur autorité lorsque Benjamin Nygren a ouvert le score dès la huitième minute, de la tête, après que Victor Lindelof a prolongé un corner. La Pologne a réagi et est parvenue à égaliser juste avant la pause grâce à Sebastian Szymanski, qui a profité d’un excellent travail sur l’aile de Nicola Zalewski. Mais la Suède a repris le contrôle après la pause, Yasin Ayari redonnant l’avantage avant que l’inarrêtable Gyokeres ne scelle les trois points d’une finition clinique.