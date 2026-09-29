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L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres savoure ses sensations devant le but tandis que la Suède parfaite fait couler la Pologne
La Suède poursuit son début parfait en Ligue des nations
Le mandat de Potter à la tête de la Suède continue de prendre de l’ampleur, son équipe ayant décroché une deuxième victoire consécutive en Ligue des nations. La Blagult a enchaîné après son succès inaugural contre la Roumanie avec une performance dominante face à la Pologne, ce qui lui permet de rester en tête du classement. Si la Pologne a opposé une forte résistance en première période, la qualité offensive supérieure de la Suède a fini par faire la différence devant un public en liesse.
Les locaux n’ont pas tardé à imposer leur autorité lorsque Benjamin Nygren a ouvert le score dès la huitième minute, de la tête, après que Victor Lindelof a prolongé un corner. La Pologne a réagi et est parvenue à égaliser juste avant la pause grâce à Sebastian Szymanski, qui a profité d’un excellent travail sur l’aile de Nicola Zalewski. Mais la Suède a repris le contrôle après la pause, Yasin Ayari redonnant l’avantage avant que l’inarrêtable Gyokeres ne scelle les trois points d’une finition clinique.
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Réflexions sur le fait de marquer des buts
Gyokeres semble inarrêtable sur la scène internationale, ayant marqué pour la deuxième fois en seulement trois jours avec la Suède. Il a souligné que l'équipe avait complètement pris le contrôle en seconde période pour décrocher une victoire méritée, ajoutant qu'il s'était senti très bien sur le terrain et qu'il était ravi d'inscrire à nouveau son nom au tableau d'affichage. Avec Alexander Isak écarté en raison d'une blessure, Gyokeres a rapidement endossé un rôle central pour la Suède tout au long de ce rassemblement. Sa série de buts sur deux matches de suite et son temps de jeu prolongé témoignent de son importance grandissante au sein du groupe, et il devrait porter une lourde responsabilité offensive lors des deux prochains matches de l'équipe.
« En seconde période, nous prenons complètement le dessus et nous gagnons logiquement. J'étais un peu comme le visage du match. En seconde période, je me suis senti très bien et c'était amusant de marquer », a-t-il déclaré, comme cité par Aftonbladet.
Gyokeres lutte malgré la douleur
La victoire a toutefois été quelque peu éclipsée par le tribut physique payé par la star de la Suède, Gyokeres. Après le coup de sifflet final, l’attaquant a été vu en train de marcher en chaussettes, laissant apparaître deux larges taches de sang sur ses chaussettes blanches, au niveau des deux gros orteils. Interrogé sur ces blessures visibles et sur le fait de savoir si elles étaient le résultat de deux coups de crampons reçus, l’avant-centre est resté remarquablement calme, déclarant simplement : « Oui... c’est parfois comme ça. Mais nous avons gagné et j’ai marqué un but, donc ce n’est pas quelque chose que j’ai besoin d’évoquer. »
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Priorité à la récupération avant le déplacement en Bosnie
Avec six points déjà en poche, la Suède est en position de force pour assurer sa promotion. L’intégration de jeunes talents comme Nygren et Ayari aux côtés de stars confirmées a offert à Potter un effectif équilibré, capable de contrôler les matches avec et sans le ballon. Gyokeres se concentre déjà sur le prochain défi, en insistant sur le fait que la récupération est la priorité avant le déplacement de l’équipe pour affronter la Bosnie-Herzégovine. « Bien sûr, c’est serré (avec les matches). Mais il est important de récupérer et d’être prêt pour le prochain match. Les matches, c’est amusant, donc il n’y a pas de quoi se plaindre », a-t-il conclu.
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