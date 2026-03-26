L'attaquant d'Arsenal Viktor Gyökeres signe un superbe triplé qui propulse la Suède en finale des barrages de la Coupe du monde

Lors d'un match décisif disputé à Valence, Gyokeres a démontré pourquoi il figure parmi les attaquants les plus redoutés au monde. La figure de proue d'Arsenal n'a pas tardé à s'imposer, marquant d'une frappe à bout portant dès la sixième minute pour offrir un début de match idéal à l'équipe de Graham Potter. Ce but a apaisé les nerfs des Suédois et donné le ton d'une performance individuelle dominante.

La star des Gunners ne s'est pas arrêtée là. En début de seconde période, il a doublé l'avantage de la Suède d'une frappe magistrale qui a mis en valeur sa technique et son sang-froid sous la pression. Gyokeres a ensuite couronné cette soirée mémorable en obtenant et en transformant un penalty à la 73e minute pour réaliser un triplé, réduisant ainsi le but de la tête inscrit en fin de match par Matvii Ponomarenko pour l'Ukraine à un simple but de consolation.