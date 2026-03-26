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L'attaquant d'Arsenal Viktor Gyökeres signe un superbe triplé qui propulse la Suède en finale des barrages de la Coupe du monde
Gyokeres brille sur la scène internationale
Lors d'un match décisif disputé à Valence, Gyokeres a démontré pourquoi il figure parmi les attaquants les plus redoutés au monde. La figure de proue d'Arsenal n'a pas tardé à s'imposer, marquant d'une frappe à bout portant dès la sixième minute pour offrir un début de match idéal à l'équipe de Graham Potter. Ce but a apaisé les nerfs des Suédois et donné le ton d'une performance individuelle dominante.
La star des Gunners ne s'est pas arrêtée là. En début de seconde période, il a doublé l'avantage de la Suède d'une frappe magistrale qui a mis en valeur sa technique et son sang-froid sous la pression. Gyokeres a ensuite couronné cette soirée mémorable en obtenant et en transformant un penalty à la 73e minute pour réaliser un triplé, réduisant ainsi le but de la tête inscrit en fin de match par Matvii Ponomarenko pour l'Ukraine à un simple but de consolation.
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Les hommes de Potter trouvent leur rythme
Cette victoire marque un tournant décisif pour la Suède après un début de campagne de qualification décevant. Potter a dû faire face à des critiques concernant la forme de son équipe, mais le dispositif tactique mis en place contre l'Ukraine a permis à son attaquant vedette de s'épanouir. En plaçant Gyokeres au cœur de l'attaque, la Suède a semblé former une équipe bien plus soudée que celle qui avait peiné lors de la phase de groupes. Elle est désormais à deux doigts de se qualifier pour sa deuxième phase finale de Coupe du monde en deux décennies ; un retour sur la scène mondiale pour une nation qui a participé à 12 tournois précédents, dont le plus récent en Russie en 2018, où elle avait atteint les quarts de finale.
Déception pour l'Ukraine à Valence
Pour l'Ukraine, cette défaite marque un nouveau chapitre d'une série de déceptions en barrages. Contrainte de disputer ses matchs à domicile sur terrain neutre ces quatre dernières années, l'équipe nationale espérait offrir un moment de joie à son pays ravagé par la guerre. Son rêve d'atteindre sa première Coupe du monde depuis ses débuts en 2006 a finalement été anéanti par la finition imparable de Gyokeres, faisant écho à sa défaite de justesse face au Pays de Galles lors de la précédente édition.
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Une confrontation finale à Stockholm
L'attention se tourne désormais vers mardi soir, où la Suède sera de retour à Stockholm pour accueillir la Pologne en finale des barrages de la voie B. Les Polonais se sont qualifiés pour cette finale grâce à une victoire 2-1 contre l'Albanie. L'enjeu : une place pour la Coupe du monde élargie à 48 équipes, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.