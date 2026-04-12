L’attaquant d’Arsenal laisse entendre qu’il pourrait partir cet été, ayant fait part de son « envie » de changer de club

Depuis son retour de blessure, Jesus a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, totalisant 855 minutes de jeu pour cinq buts marqués et deux passes décisives. Souvent remplaçant de Kai Havertz, l’idée d’un retour à Palmeiras prend de plus en plus d’ampleur dans son esprit. L’attaquant a expliqué ses projets de carrière : « Ma priorité reste Arsenal, je veux faire bouger les choses ici et apporter mon aide là où l’entraîneur en a besoin. Mais, bien sûr, quand la saison sera terminée, nous commencerons à y réfléchir. Mon souhait est de retourner un jour à Palmeiras et de remporter d’autres titres. J’ai déjà goûté à la victoire là-bas. C’est toujours en moi, c’est un désir très fort. »