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Moataz Elgammal

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L’attaquant d’Arsenal laisse entendre qu’il pourrait partir cet été, ayant fait part de son « envie » de changer de club

G. Jesus
Arsenal
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Serie A

Gabriel Jesus a laissé entendre qu’il pourrait quitter Arsenal cet été. L’attaquant brésilien, qui peine à s’imposer cette saison depuis son retour de blessure, a admis conserver « l’envie » de revenir dans le club où sa carrière a commencé.

  • La star brésilienne évoque son avenir à Arsenal

    Dans une interview accordée au média brésilien Globo Esporte, Gabriel Jesus a de nouveau attisé les spéculations sur son avenir à l’Emirates Stadium. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 29 ans est régulièrement annoncé partant, alors qu’Arsenal cherche à redéfinir ses options offensives. L’attaquant polyvalent, auteur de 31 buts et 22 passes décisives en 119 apparitions sous le maillot des Gunners, s’est montré remarquablement franc au sujet de son avenir. Il a admis que, si sa priorité reste d’aider son équipe, il nourrit un désir profond de retourner dans son pays natal.

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    L’attachement émotionnel des supporters à Palmeiras reste intact.

    Depuis son retour de blessure, Jesus a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, totalisant 855 minutes de jeu pour cinq buts marqués et deux passes décisives. Souvent remplaçant de Kai Havertz, l’idée d’un retour à Palmeiras prend de plus en plus d’ampleur dans son esprit. L’attaquant a expliqué ses projets de carrière : « Ma priorité reste Arsenal, je veux faire bouger les choses ici et apporter mon aide là où l’entraîneur en a besoin. Mais, bien sûr, quand la saison sera terminée, nous commencerons à y réfléchir. Mon souhait est de retourner un jour à Palmeiras et de remporter d’autres titres. J’ai déjà goûté à la victoire là-bas. C’est toujours en moi, c’est un désir très fort. »

  • À ce stade, aucun club n’a encore soumis d’offre concrète pour le joueur.

    S’il reconnaît l’attrait d’un retour en Amérique du Sud, le joueur a tenu à préciser qu’aucune négociation officielle n’a encore eu lieu. L’attaquant attend désormais que le champion du Brésil en titre, avec lequel il avait inscrit 28 buts et délivré huit passes décisives en 83 matches avant de rejoindre Manchester City en 2017, fasse le premier pas. Il a toutefois rappelé qu’un retour ne dépendait pas uniquement de sa volonté : « Bien sûr, je dois aussi recevoir une offre de Palmeiras. Mais ma relation avec eux a toujours été très bonne et le restera toujours. »

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    Quelle sera la prochaine étape pour Jésus ?

    Arsenal détient actuellement la décision concernant une prolongation de contrat ou un départ estival. Tant que le club n’aura pas tranché, les spéculations persisteront à l’approche du prochain mercato.

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