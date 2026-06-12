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L'Atlético Madrid négocie actuellement le recrutement d'une star du PSG, un transfert surprise dont le montant aurait déjà été fixé
L'Atlético intensifie ses efforts pour recruter Kang-in
D’après ESPN, l’Atlético Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain cet été et a placé Kang-in Lee parmi ses cibles prioritaires. Le milieu de terrain du PSG, actuellement engagé avec la Corée du Sud à la Coupe du monde 2026, serait ouvert à un retour en Liga.
Admiratif de sa polyvalence et de sa technique, Diego Simeone suit depuis longtemps le joueur de 25 ans. Les Colchoneros estiment que Kang-in pourrait apporter une nouvelle dimension créative à leur milieu de terrain, secteur qui a manqué de constance la saison passée. Le PSG, de son côté, se dit prêt à écouter les offres pour son milieu sud-coréen, à condition que le club acquéreur atteigne son prix de vente. Le champion de France aurait fixé l’indemnité de transfert à 35 millions d’euros.
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Le PSG étudie les offres tandis que Lee réfléchit à son avenir.
Selon plusieurs sources, le PSG accepterait de laisser partir Lee à condition que son prix de vente soit atteint. Le club parisien, qui l’avait recruté à Majorque pour environ 20 millions d’euros il y a trois ans, réaliserait ainsi une plus-value significative.
Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain n’a disputé que peu de grands rendez-vous européens la saison passée, ce qui nourrit les interrogations sur son avenir. Un retour en Liga, où il a déjà porté les couleurs de Valence et Majorque, semble l’option la plus probable.
Le PSG anticipe déjà l’ère post-Lee.
Le PSG aurait déjà entamé ses recherches pour dénicher un éventuel remplaçant à Kang-in, si ce dernier venait à quitter le club cet été. La pépite monégasque Maghnes Akliouche se détache comme la priorité pour prendre sa suite. Akliouche a brillé lors de la dernière saison en Ligue 1, attirant les regards sur son talent. Cet intérêt s’inscrit dans la stratégie récente du club de la capitale de recruter les meilleurs jeunes joueurs français.
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L'Atlético devrait bientôt soumettre une offre.
L'Atlético doit désormais décider s'il accepte l'offre du PSG et accélère les négociations pour Kang-in. L'arrivée de l'international sud-coréen constituerait un renfort de taille pour l'équipe de Simeone à l'approche de la nouvelle saison.
Toutefois, tout transfert interviendra après la Coupe du monde, le joueur étant actuellement concentré sur la performance de son équipe nationale en Amérique du Nord. Après leur victoire 2-1 contre la Tchéquie lors du premier match du groupe A, les Taeguk Warriors affronteront le Mexique à l’Estadio Guadalajara le 19 juin.