D’après ESPN, l’Atlético Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain cet été et a placé Kang-in Lee parmi ses cibles prioritaires. Le milieu de terrain du PSG, actuellement engagé avec la Corée du Sud à la Coupe du monde 2026, serait ouvert à un retour en Liga.

Admiratif de sa polyvalence et de sa technique, Diego Simeone suit depuis longtemps le joueur de 25 ans. Les Colchoneros estiment que Kang-in pourrait apporter une nouvelle dimension créative à leur milieu de terrain, secteur qui a manqué de constance la saison passée. Le PSG, de son côté, se dit prêt à écouter les offres pour son milieu sud-coréen, à condition que le club acquéreur atteigne son prix de vente. Le champion de France aurait fixé l’indemnité de transfert à 35 millions d’euros.