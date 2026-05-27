Selon AS, l’Atlético prépare un mercato décisif après une saison éprouvante, conclue par une défaite 5-1 contre Villarreal, qui l’a relégué à la quatrième place de la Liga et vu son élimination en demi-finale de la Ligue des champions. Alemany doit désormais remplacer Griezmann, partant pour la MLS, tout en remaniant l’effectif.

Alvarez, recruté 75 millions d’euros en 2024 et initialement présenté comme la pierre angulaire du projet, a inscrit 49 buts en 106 matchs, dont 20 cette saison ; pourtant, l’Argentin n’a toujours pas remporté de trophée avec les Colchoneros.