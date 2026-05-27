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L'Atlético Madrid envisagerait de vendre Julián Álvarez afin de financer les arrivées de Bernardo Silva et Cristian Romero, dans le cadre d'un vaste remaniement de l'effectif dirigé par Diego Simeone
L'Atlético de Madrid prévoit un mercato estival historique
Selon AS, l’Atlético prépare un mercato décisif après une saison éprouvante, conclue par une défaite 5-1 contre Villarreal, qui l’a relégué à la quatrième place de la Liga et vu son élimination en demi-finale de la Ligue des champions. Alemany doit désormais remplacer Griezmann, partant pour la MLS, tout en remaniant l’effectif.
Alvarez, recruté 75 millions d’euros en 2024 et initialement présenté comme la pierre angulaire du projet, a inscrit 49 buts en 106 matchs, dont 20 cette saison ; pourtant, l’Argentin n’a toujours pas remporté de trophée avec les Colchoneros.
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Le départ d'Alvarez s'annonce comme le détonateur d'un mercato déjà bouillant.
La possible disponibilité du vainqueur de la Coupe du monde s’annonce comme un catalyseur pour le mercato estival, le Paris Saint-Germain, Barcelone et Arsenal se livrant déjà une concurrence acharnée pour obtenir sa signature. Le club de la capitale voit dans cet attaquant polyvalent la recrue phare capable de renforcer un effectif déjà champion d’Europe, et qui préparera samedi la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.
Barcelone, qui observe le dossier avec attention, y voit un successeur à long terme en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais la crise financière du club catalan complique l’opération.
Le financement de ce vaste projet de reconstruction et la position de Simeone
Tout transfert de l’attaquant, dont le contrat expire en 2030, nécessiterait un chèque record largement supérieur à 100 millions d’euros. Cette manne financière permettrait à Alemany de recruter des talents d’élite comme Silva, qui quitte Manchester City cet été après avoir raflé tous les titres possibles, ainsi que le défenseur de Tottenham Romero.
L’arrivée de Romero viendrait solidifier une arrière-garde en quête de leadership, notamment après avoir contribué à la survie in extremis des Spurs lors de la dernière journée. Avec Joao Gomes et Marc Cucurella également dans le viseur, une refonte profonde de l’effectif se profile.
Interrogé sur ces spéculations grandissantes, le manager Diego Simeone a coupé court aux supputations : « Il est assez âgé pour savoir ce qu’il va faire et j’imagine qu’il aura pris sa décision. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Atlético ?
L'Atlético de Madrid doit désormais naviguer dans un mercato effréné sous la houlette de ses nouveaux propriétaires d'Apollo, où les dépenses dépendent strictement des recettes générées. Alemany travaillera sans relâche au cours des prochaines semaines pour finaliser les départs et obtenir des renforts indispensables. Les supporters peuvent s'attendre à une composition de départ radicalement différente lorsque l'équipe se réunira pour la pré-saison, alors que le club s'efforce d'entamer une nouvelle ère hautement compétitive.