L'Atlético Madrid crée la surprise face à un FC Barcelone réduit à 10 joueurs au Camp Nou et prend l'avantage dans ce quart de finale de la Ligue des champions

L'ambiance au Camp Nou était électrique alors que Barcelone cherchait à prendre rapidement l'avantage dans ce duel 100 % espagnol en Coupe d'Europe. L'équipe de Hansi Flick a démarré avec détermination, repoussant l'Atlético Madrid dans sa moitié de terrain et faisant circuler le ballon avec la rapidité et la précision qui sont devenues sa marque de fabrique cette saison. Marcus Rashford et Lamine Yamal se sont montrés particulièrement vifs en début de match, mettant à l'épreuve la défense de l'Atlético par des percées directes.

Le match bascule toutefois à la 41^e minute : le jeune défenseur Pau Cubarsi, révélation de la saison, écope d’un premier avertissement pour un tacle appuyé. Après consultation du VAR et visionnage de la séquence sur l’écran de touche, l’arbitre transforme le jaune en carton rouge direct, contraignant les Blaugranas à évoluer plus d’une mi-temps en infériorité numérique.