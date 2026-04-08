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L'Atlético Madrid crée la surprise face à un FC Barcelone réduit à 10 joueurs au Camp Nou et prend l'avantage dans ce quart de finale de la Ligue des champions
La domination du Barça compromise par un carton rouge dramatique
L'ambiance au Camp Nou était électrique alors que Barcelone cherchait à prendre rapidement l'avantage dans ce duel 100 % espagnol en Coupe d'Europe. L'équipe de Hansi Flick a démarré avec détermination, repoussant l'Atlético Madrid dans sa moitié de terrain et faisant circuler le ballon avec la rapidité et la précision qui sont devenues sa marque de fabrique cette saison. Marcus Rashford et Lamine Yamal se sont montrés particulièrement vifs en début de match, mettant à l'épreuve la défense de l'Atlético par des percées directes.
Le match bascule toutefois à la 41^e minute : le jeune défenseur Pau Cubarsi, révélation de la saison, écope d’un premier avertissement pour un tacle appuyé. Après consultation du VAR et visionnage de la séquence sur l’écran de touche, l’arbitre transforme le jaune en carton rouge direct, contraignant les Blaugranas à évoluer plus d’une mi-temps en infériorité numérique.
Alvarez a battu les Blaugrana sur penalty.
L'Atlético Madrid n'a pas tardé à tirer profit de sa supériorité numérique. Dès la phase de jeu qui a suivi l'expulsion, Julián Álvarez a pris les choses en main. L'attaquant argentin, réputé pour son efficacité dans les moments décisifs, a décoché une superbe frappe qui s'est logée dans la lucarne du but barcelonais, ne laissant aucune chance au gardien.
Ce but a assommé les hommes de Flick, qui semblaient pourtant dominer avant l’exclusion. La stratégie colchonera, basée sur l’absorption de la pression suivie de contre-attaques fulgurantes, a été appliquée à la perfection. Au coup de sifflet de la mi-temps, les visiteurs sont rentrés aux vestiaires avec un but d’avance et un joueur de plus, réduisant au silence un public local qui avait vu le début prometteur de son équipe s’évaporer en quelques minutes.
Flick procède à des ajustements tactiques pour tenter de se donner une chance de survie.
Conscient de la gravité de la situation, Hansi Flick a réagi rapidement dès le début de la seconde mi-temps. Il a fait entrer Gavi et Fermin Lopez, sacrifiant la cohésion tactique au profit d’un regain d’énergie indispensable au milieu de terrain. Malgré son infériorité numérique, Barcelone a refusé de baisser les bras, continuant à chercher l’égalisation grâce aux coups de pied arrêtés de Rashford et aux feintes de Yamal sur les ailes.
Rashford a failli rétablir l’égalité d’une merveilleuse frappe enroulée sur coup franc, mais Juan Musso, le gardien colchonero, a réalisé une parade de classe mondiale pour repousser le ballon sur la barre transversale. Cette action résumait la soirée des Blaugranas : beaucoup d’efforts et des éclairs de qualité, mais un mur défensif atlético impossible à franchir.
L’Atlético a immédiatement exploité son avantage numérique : Julián Álvarez a expédié un superbe coup franc de 25 mètres dans la lucarne barcelonaise, offrant aux visiteurs un avantage à la mi-temps et annonçant une seconde période sous haute tension pour les Blaugrana.
Sorloth assène le coup de grâce
Alors que Barcelone se ruait vers l’avant dans l’espoir de décrocher un précieux but à Madrid, les Catalans laissaient des espaces dans leur dos. À la 70^e minute, l’Atlético a inscrit le deuxième but, celui qui a fait basculer le match. Après une passe astucieuse de Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth s’est retrouvé seul dans la surface. L’attaquant norvégien n’a pas tremblé, expédiant une frappe puissante au fond des filets pour porter le score à 2-0.
Ce deuxième but coupa court à l’élan barcelonais. S’en suivit une leçon tactique signée Diego Simeone : l’Atlético se replia dans un 5-4-1 compact, invitant le Barça à force le verrou. Chaque incursion blaugrana vers le dernier tiers se heurta à une marée de maillots rouges et blancs, tandis que Marcos Llorente, infatigable, coupait les lignes de passe et étouffait les avant-postes catalans.
Les efforts désespérés des hôtes en fin de match n’ont pas porté leurs fruits.
Dans les quinze dernières minutes, Flick a jeté toutes ses forces dans la bataille en faisant entrer Ronald Araujo et Ferran Torres. D’emblée, le défenseur central a failli faire la différence en se détachant au second poteau sur corner, mais sa tête a frôlé le montant. Une occasion en or, et sans doute la meilleure chance de Barcelone de revenir dans le match, était déjà gâchée.
Tous les centres de Fermin et Yamal ont été facilement repoussés par José María Giménez et sa défense. Même dans le temps additionnel, après une faute de Julián Álvarez dans une zone dangereuse, Barcelone a manqué de précision. Le centre de Lamine Yamal, trop haut, a dépassé tout le monde et fini en coup de pied de but, enterrant les derniers espoirs de remontada.
Un véritable défi attend l’équipe à l’occasion du match retour.
Le coup de sifflet final a déclenché une explosion de joie chez les supporters de l'Atlético Madrid venus en déplacement. Pour Barcelone, ce fut une soirée marquée par les « et si ». L'expulsion de Cubarsi a sans aucun doute constitué le tournant du match, mais le manque d'efficacité devant le but et les défaillances défensives qui ont conduit au but de Sorloth pèseront lourdement dans l'esprit de Hansi Flick alors qu'il se prépare pour le match retour au Metropolitano.
Pour atteindre le dernier carré, les Blaugranas devront désormais signer l’un des plus grands renversements de l’histoire européenne : marquer au moins deux fois sur la pelouse d’une équipe de Diego Simeone, réputée infranchissable à domicile. Si l’ADN barcelonais porte en lui l’esprit de la « Remontada », la rigueur défensive des Colchoneros laisse penser que ces derniers ont déjà un pied dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition continentale.