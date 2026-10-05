La direction de l'Atletico de Madrid traverse une période décisive qui définira la trajectoire du club pour les années à venir. Tout en haut de ses priorités sportives figure l'avenir de Simeone, l'homme devenu synonyme de l'identité moderne du club. Le technicien argentin est actuellement lié par un contrat qui expire le 30 juin, ce qui signifie que la direction sportive doit bientôt finaliser ses plans pour la campagne 2027-28. Alors que le temps presse, le sentiment au sein du Metropolitano est celui de la continuité plutôt que de la révolution.

Des sources internes indiquent à AS que le désir inébranlable du club est de voir Simeone rester à la tête de l'équipe. Depuis son arrivée fin 2011, le « Cholo » a transformé l'Atletico, passé de géant endormi à poids lourd européen régulier. Même après plus d'une décennie en poste, Simeone assure qu'il possède toujours la même faim et la même énergie que lors de son premier match à La Rosaleda en janvier 2012.

Cette passion intacte est la principale raison pour laquelle le club ne voit aucune raison de chercher un successeur, estimant que Simeone est toujours la meilleure personne pour mener son projet sportif dans sa prochaine phase.