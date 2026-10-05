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L’Atlético de Madrid veut qu’El Cholo reste ! L’avenir de Diego Simeone se précise avant l’expiration de son contrat
La prolongation de Simeone reste la priorité absolue de l'Atleti
La direction de l'Atletico de Madrid traverse une période décisive qui définira la trajectoire du club pour les années à venir. Tout en haut de ses priorités sportives figure l'avenir de Simeone, l'homme devenu synonyme de l'identité moderne du club. Le technicien argentin est actuellement lié par un contrat qui expire le 30 juin, ce qui signifie que la direction sportive doit bientôt finaliser ses plans pour la campagne 2027-28. Alors que le temps presse, le sentiment au sein du Metropolitano est celui de la continuité plutôt que de la révolution.
Des sources internes indiquent à AS que le désir inébranlable du club est de voir Simeone rester à la tête de l'équipe. Depuis son arrivée fin 2011, le « Cholo » a transformé l'Atletico, passé de géant endormi à poids lourd européen régulier. Même après plus d'une décennie en poste, Simeone assure qu'il possède toujours la même faim et la même énergie que lors de son premier match à La Rosaleda en janvier 2012.
Cette passion intacte est la principale raison pour laquelle le club ne voit aucune raison de chercher un successeur, estimant que Simeone est toujours la meilleure personne pour mener son projet sportif dans sa prochaine phase.
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Simeone et l’Atlético visent un autre accord
Les négociations pour un nouveau contrat de Simeone devraient être relativement simples, puisque l’entraîneur et la direction partagent une vision commune de l’avenir. « Simeone veut rester, le club aussi en principe, et l’accord ne devrait pas poser de problème majeur pour toutes les parties », selon un rapport de AS.
Cette entente mutuelle laisse penser que les formalités seront probablement réglées avec la même efficacité que lors de sa dernière prolongation en 2023, qui l’a lié jusqu’en 2027. Malgré les rumeurs persistantes l’associant à la sélection argentine ou à un retour en Serie A, Simeone a toujours donné la priorité à son travail dans la capitale espagnole.
De la patience est nécessaire pendant la transition de l’effectif
Malgré une volonté claire de prolonger l’aventure de Simeone, il n’y a aucune urgence immédiate à formaliser un accord. Le club a récemment procédé à une refonte importante de son effectif professionnel, un processus qui se déroule rarement sans accroc. Le départ d’une figure influente comme Antoine Griezmann a laissé un vide que le staff technique s’efforce encore de combler, en misant davantage sur la cohésion collective que sur les exploits individuels.
Simeone lui-même aurait, selon certaines informations, souhaité prendre le temps d’évaluer la manière dont cet effectif remanié entamait la saison avant de s’engager dans un nouveau cycle à long terme, afin de s’assurer que les bases de la compétitivité restent solides.
Le calendrier de ces négociations entre également en ligne de compte, le club préférant souvent profiter des trêves internationales ou de la période de Noël pour discuter de ce type de dossiers administratifs de haut niveau. Alors que l’équipe commence à trouver son rythme sur le terrain après un début poussif, le climat autour des discussions contractuelles devient de plus en plus favorable, ouvrant la voie à une éventuelle annonce au cours des mois d’hiver.
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Llorente et l’intérêt du Bayern Munich
Simeone n’est pas la seule figure de premier plan dont l’avenir fait actuellement débat à Madrid. Marcos Llorente, rouage essentiel de la machine de l’Atleti, entre lui aussi dans une période où sa situation contractuelle doit être réglée.
L’international espagnol est devenu un leader dans le vestiaire, mais ses performances ne sont pas passées inaperçues auprès des cadors européens. Plus précisément, le Bayern Munich suivrait de près la situation de Llorente, alors que le club envisage de renforcer ses options au milieu de terrain et en défense avec un joueur doté d’une telle polyvalence et d’un tel volume de travail.
Alors que l’intérêt venu d’Allemagne et de plusieurs clubs de Premier League grandit, la préférence personnelle de Llorente est de rester au Metropolitano. Il est devenu un point de référence pour les supporters et un lieutenant clé de Simeone sur le terrain.
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