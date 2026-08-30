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L'Atlético de Madrid soumet une offre officielle pour l'attaquant de la Juventus Jonathan David avec une proposition de prêt avec option d'achat, alors que le Canadien ouvre la porte à un départ de Turin
L’Atleti passe à l’action pour David
L’Atletico de Madrid s’est imposé comme le principal prétendant pour David alors que le mercato estival entre dans ses 48 dernières heures. Le géant espagnol a officiellement soumis une proposition à la Juventus pour l’attaquant canadien, arrivé à Turin l’été dernier avec de grandes attentes, mais qui n’a pas réussi à trouver un rythme régulier sous les ordres de l’entraîneur Luciano Spalletti.
Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l’offre porte sur un prêt initial avec option d’achat, les discussions se poursuivant actuellement concernant les détails financiers précis de l’accord d’achat définitif.
Ce mouvement intervient à un moment de grands bouleversements dans l’attaque de l’Atletico de Madrid. Alors que Julian Alvarez est fortement annoncé dans le cadre d’un transfert retentissant de dernière minute vers Barcelone, Diego Simeone a désespérément besoin de renforts pour s’assurer que son effectif reste compétitif.
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La Juventus cherche un remplaçant
Si la Juventus est ouverte à faciliter le départ de David, elle n’est pas prête à se retrouver en manque dans le dernier tiers du terrain. La direction bianconera, menée par le directeur sportif Frederic Massara, a clairement indiqué qu’elle ne donnera son feu vert final à l’opération qu’une fois un successeur adéquat identifié et recruté.
Le club est sous pression pour régler rapidement la situation, car David fait partie de ses plus gros salaires et retirer son salaire de la masse salariale offrirait une marge de manœuvre bienvenue dans sa structure financière pour de futurs investissements.
La situation est encore compliquée par le statut actuel de l’attaquant dans le dispositif tactique de Spalletti. Bien qu’il ait été recruté comme agent libre sous une direction menée par Damien Comolli, David a semblé être un élément qui ne correspond pas au système actuel.
Mateta émerge comme la cible prioritaire
En prévision du départ de David, la Juventus a déjà resserré sa recherche d’une nouvelle présence physique en pointe. L’attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta s’est imposé comme le principal candidat pour rejoindre le géant italien, des informations suggérant que le départ de l’attaquant canadien Jonathan David est le préalable indispensable pour débloquer cette opération.
La piste Mateta met en lumière un changement dans la stratégie de recrutement de la Juventus, qui s’éloigne de profils plus mobiles de second attaquant pour se tourner vers des numéros neuf plus traditionnels. Le club avait auparavant exploré d’autres options, notamment Joshua Zirkzee et plusieurs talents de Premier League, mais la disponibilité du Français et son désir de rejoindre Turin l’ont placé en tête de la liste restreinte.
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Compte à rebours final pour le départ de David
À mesure que le temps file jusqu’à la date limite, tous les regards se tournent vers la capacité de la Juventus à boucler ses arrivées à temps pour autoriser le départ de David vers Madrid. Le passage du Canadien à Turin semble toucher à sa conclusion naturelle, de nombreux observateurs soulignant que cette association n’a tout simplement fonctionné pour aucune des deux parties.
Un transfert en Espagne pourrait offrir à David la plateforme dont il a besoin pour relancer sa carrière, tout en permettant à la Juventus de réinvestir sur un joueur davantage en phase avec la vision à long terme de Spalletti pour l’effectif.
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