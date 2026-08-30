L’Atletico de Madrid s’est imposé comme le principal prétendant pour David alors que le mercato estival entre dans ses 48 dernières heures. Le géant espagnol a officiellement soumis une proposition à la Juventus pour l’attaquant canadien, arrivé à Turin l’été dernier avec de grandes attentes, mais qui n’a pas réussi à trouver un rythme régulier sous les ordres de l’entraîneur Luciano Spalletti.

Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l’offre porte sur un prêt initial avec option d’achat, les discussions se poursuivant actuellement concernant les détails financiers précis de l’accord d’achat définitif.

Ce mouvement intervient à un moment de grands bouleversements dans l’attaque de l’Atletico de Madrid. Alors que Julian Alvarez est fortement annoncé dans le cadre d’un transfert retentissant de dernière minute vers Barcelone, Diego Simeone a désespérément besoin de renforts pour s’assurer que son effectif reste compétitif.