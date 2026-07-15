La course à la signature de Greenwood a connu un rebondissement inattendu lorsque l’Atleti s’est retiré de la lutte, dénonçant un manque de professionnalisme flagrant de la part de l’entourage du joueur, selon ESPN. Bien que le club espagnol voyait en l’attaquant de 24 ans le successeur idéal d’Antoine Griezmann, les relations se sont rapidement dégradées après que le joueur est devenu injoignable.

Selon le média américain, Simeone a personnellement appelé et texté l’ancien Mancunien pour définir son rôle au Metropolitano, en vain. Les Colchoneros ont alors estimé avoir été « manqués de respect » après deux jours sans réponse, concluant que l’attaquant ne possédait pas la motivation nécessaire pour porter les couleurs de l’écurie madrilène.







