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L’Atlético de Madrid se serait senti « méprisé » par Mason Greenwood, qui aurait « ignoré les messages » de Diego Simeone avant de s’engager avec le F.C. Istanbul
L'Atlético de Madrid est en colère après avoir subi le silence de ses adversaires.
La course à la signature de Greenwood a connu un rebondissement inattendu lorsque l’Atleti s’est retiré de la lutte, dénonçant un manque de professionnalisme flagrant de la part de l’entourage du joueur, selon ESPN. Bien que le club espagnol voyait en l’attaquant de 24 ans le successeur idéal d’Antoine Griezmann, les relations se sont rapidement dégradées après que le joueur est devenu injoignable.
Selon le média américain, Simeone a personnellement appelé et texté l’ancien Mancunien pour définir son rôle au Metropolitano, en vain. Les Colchoneros ont alors estimé avoir été « manqués de respect » après deux jours sans réponse, concluant que l’attaquant ne possédait pas la motivation nécessaire pour porter les couleurs de l’écurie madrilène.
- AFP
Fenerbahçe remporte la course grâce à un transfert retentissant
L’Atlético de Madrid ayant renoncé à le recruter, la voie s’est dégagée pour que le Fenerbaçhe réalise un coup de maître en vue de la Super Lig. Le club stambouliote a officialisé l’arrivée de Greenwood, 24 ans, sous la forme d’un contrat de quatre ans, à l’issue de deux saisons prolifiques en France.
L’attaquant a brillé en Ligue 1 sous les couleurs de Marseille, inscrivant 26 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Son arrivée en Turquie a été célébrée avec faste : la direction du club l’a présenté comme la pièce maîtresse censée lui permettre de distancer enfin son rival Galatasaray en tête du classement.
Les détails financiers du transfert de Greenwood
Fenerbahçe a joué la carte de la transparence sur les modalités du transfert, annonçant un accord global avec l'OM pour un montant conforme à la valeur marchande du joueur. Dans un communiqué officiel, le club a précisé que les 39 millions d'euros du transfert seront réglés en trois versements égaux sur trois ans.
Parallèlement, le joueur s’apprête à signer un contrat lucratif : selon les informations disponibles, son salaire en Turquie oscillerait entre 7 et 8 millions d’euros nets par an. Si l’offre globale de l’Atlético, à 45 millions d’euros, était sur le papier plus élevée, les conditions personnelles proposées par le club stambouliote ont finalement séduit l’entourage de l’attaquant.
- Getty Images
Bagages en provenance du Stade Vélodrome
Le départ de Greenwood de Marseille fait suite à une période marquée, selon certaines informations, par des tensions en coulisses. Malgré ses performances exceptionnelles sur le terrain, des sources d’ESPN affirment que l’attaquant aurait été à l’origine de frictions au sein de l’effectif en raison de problèmes disciplinaires, notamment des retards aux réunions d’équipe et son absence à des événements obligatoires organisés par les sponsors ou à des cours de langue. Ces incidents auraient conduit à un désaccord avec le directeur sportif Medhi Benatia. Il s’en va donc en Turquie, où le Fener se prépare pour ses qualifications en Ligue des champions fin juillet, avec un premier tour face au club polonais de Gornik Zabrze.
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