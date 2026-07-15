L’Atlético de Madrid se serait senti « méprisé » par Mason Greenwood, qui aurait « ignoré les messages » de Diego Simeone avant de finaliser son transfert à Fenerbahçe

La course à la signature de Greenwood a connu un rebondissement inattendu : l’Atleti s’est retiré de la lutte, dénonçant un manque de professionnalisme flagrant de la part de l’entourage du joueur, selon ESPN. Bien que le club espagnol voyait en l’attaquant de 24 ans le successeur idéal d’Antoine Griezmann, les relations se sont rapidement dégradées lorsque le joueur est devenu injoignable.

Selon le média américain, Simeone a personnellement tenté de joindre l’ancien Mancunien par téléphone et par messages pour évoquer son futur rôle au Metropolitano, mais ses efforts sont restés sans réponse. Les Colchoneros ont alors estimé avoir été « manqués de respect » après deux jours de silence, concluant que l’attaquant ne possédait pas la motivation nécessaire pour porter les couleurs du club madrilène.







