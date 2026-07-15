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L’Atlético de Madrid se serait senti « méprisé » par Mason Greenwood, qui aurait « ignoré les messages » de Diego Simeone avant de finaliser son transfert à Fenerbahçe
L'Atlético de Madrid est en colère après avoir subi le silence de ses adversaires.
La course à la signature de Greenwood a connu un rebondissement inattendu : l’Atleti s’est retiré de la lutte, dénonçant un manque de professionnalisme flagrant de la part de l’entourage du joueur, selon ESPN. Bien que le club espagnol voyait en l’attaquant de 24 ans le successeur idéal d’Antoine Griezmann, les relations se sont rapidement dégradées lorsque le joueur est devenu injoignable.
Selon le média américain, Simeone a personnellement tenté de joindre l’ancien Mancunien par téléphone et par messages pour évoquer son futur rôle au Metropolitano, mais ses efforts sont restés sans réponse. Les Colchoneros ont alors estimé avoir été « manqués de respect » après deux jours de silence, concluant que l’attaquant ne possédait pas la motivation nécessaire pour porter les couleurs du club madrilène.
- AFP
Fenerbahçe remporte la course à la signature grâce à un transfert retentissant
L’Atlético de Madrid ayant renoncé à le recruter, la voie s’est dégagée pour que le Fenerbaçe réalise un coup de maître en faveur de la Super Lig. Le club turc a confirmé la signature de Greenwood, 24 ans, pour un contrat de quatre ans. L’attaquant arrive en provenance de l’Olympique de Marseille, où il a passé deux saisons prolifiques.
L’attaquant, auteur de 26 buts toutes compétitions confondues la saison passée sous le maillot phocéen, a été accueilli en grande pompe : la direction stambouliote en a fait sa recrue phare pour enfin distancer son rival Galatasaray en tête du classement.
Les détails financiers du transfert de Greenwood
Fenerbahçe a joué la carte de la transparence sur les modalités du transfert, annonçant un accord global avec l’OM pour un montant global reflétant la forte valeur marchande de l’attaquant. Dans un communiqué officiel, le club a précisé que les 39 millions d’euros du transfert seront réglés en trois versements égaux sur trois ans.
Parallèlement, le joueur s’est engagé pour un salaire annuel net estimé entre 7 et 8 millions d’euros. Si l’offre globale de l’Atlético, à 45 millions d’euros, était supérieure sur le plan sportif, les conditions personnelles proposées par le club stambouliote ont finalement fait la différence aux yeux des représentants de l’attaquant.
- Getty Images
Bagages en provenance du Stade Vélodrome
Le départ de Greenwood de l’OM intervient après une période agitée en coulisses. Malgré ses performances sportives remarquables, des sources d’ESPN rapportent que l’attaquant aurait provoqué des frictions au sein du groupe à cause de problèmes disciplinaires : retards aux réunions d’équipe, absences à des événements obligatoires sponsorisés et à des cours de langue. Ces incidents auraient entraîné un conflit avec le directeur sportif, Medhi Benatia. Il s’en va donc en Turquie, où le Fener se prépare pour ses qualifications en Ligue des champions fin juillet, avec un premier tour face au club polonais de Gornik Zabrze.
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