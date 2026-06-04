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L’Atlético de Madrid s’intéresserait à un milieu de terrain de Manchester City tombé dans l’oubli, mais qui avait brillé en Premier League lors des premières semaines de la saison 2025-2026
Simeone s’intéresse de près au dynamisme néerlandais
Selon Fijaches, Diego Simeone cherche activement à renforcer son milieu de terrain et voit dans Tijjani Reijnders le profil idéal pour apporter énergie et qualité technique aux Rojiblancos. L’international néerlandais, arrivé à l’Etihad avec une solide réputation, pourrait être cédé cet été en cas d’offre convaincante.
Selon le rapport, le club madrilène s’apprête à déposer une première offre officielle d’environ 65 millions d’euros pour tester la détermination de Manchester City. Simeone est convaincu que l’intelligence tactique et l’expérience du Néerlandais dans les grands championnats lui permettront de s’adapter sans difficulté à l’exigence du Metropolitano.
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Le club est prêt à valider le départ
Le club de l’Etihad serait disposé à le céder, à condition de réaliser une plus-value significative par rapport à son investissement initial. Malgré ses exploits en début de saison, le milieu de terrain de 27 ans a vu son temps de jeu diminuer sous les ordres de Pep Guardiola : il a été laissé sur le banc comme remplaçant non utilisé à neuf reprises lors des 14 dernières journées de Premier League, et n’a même pas foulé la pelouse lors des deux finales nationales. Ce manque soudain d’implication l’a de fait poussé sur le marché des transferts, et le club pourrait réinvestir les fonds ainsi générés dans d’autres secteurs de l’effectif.
Manchester City cherche déjà des remplaçants et aurait récemment essuyé un premier refus de Nottingham Forest pour le recrutement d’Elliot Anderson. La vente de Reijnders fournirait les fonds nécessaires pour poursuivre ces cibles tout en allégeant un milieu de terrain saturé.
Un retour en Serie A demeure une option crédible.
Si l’Atlético met la pression pour recruter Reijnders, il pourrait toutefois se heurter à la concurrence italienne. Les exploits passés du milieu de terrain à San Siro sont encore frais dans les mémoires, et plusieurs grands clubs transalpins surveillent attentivement la dégradation de sa situation à Manchester.
Selon des informations récentes, la Juventus suivrait de près son cas, cherchant à recruter des joueurs confirmés pour sa reconstruction technique. Cependant, le joueur serait séduit par la perspective de jouer en Liga et de travailler sous la houlette de Simeone, ce qui pourrait donner l’avantage à l’Atlético dans la course à sa signature.
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Un coup stratégique pour les Rojiblancos
Pour l’Atlético, la venue de Reijnders s’apparenterait à un coup de maître, alliant qualités techniques et résistance physique. Le club espère que l’attrait du système de Diego Simeone et la promesse d’une place de titulaire suffiront à convaincre le milieu de terrain néerlandais.
Le montant proposé de 65 millions d’euros en ferait l’une des recrues les plus onéreuses de l’histoire récente du club, témoignant de la confiance accordée à sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Si le transfert se concrétise, il marquera un tournant stratégique pour l’Atlético, déterminé à réduire l’écart et à rivaliser directement avec le Real Madrid et Barcelone en tête du classement.