L’Atlético de Madrid s’intéresserait à un milieu de terrain de Manchester City tombé dans l’oubli, mais qui avait brillé en Premier League lors des premières semaines de la saison 2025-2026

Le club de l’Etihad serait disposé à le céder, à condition de réaliser une plus-value significative par rapport à son investissement initial. Malgré ses exploits en début de saison, le milieu de terrain de 27 ans a vu son temps de jeu diminuer sous les ordres de Pep Guardiola : il a été laissé sur le banc comme remplaçant non utilisé à neuf reprises lors des 14 dernières journées de Premier League, et n’a même pas foulé la pelouse lors des deux finales nationales. Ce manque soudain d’implication l’a de fait poussé sur le marché des transferts, et le club pourrait réinvestir les fonds ainsi générés dans d’autres secteurs de l’effectif.

Manchester City cherche déjà des remplaçants et aurait récemment essuyé un premier refus de Nottingham Forest pour le recrutement d’Elliot Anderson. La vente de Reijnders fournirait les fonds nécessaires pour poursuivre ces cibles tout en allégeant un milieu de terrain saturé.



