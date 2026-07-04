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L'Atlético de Madrid s'apprête à lancer une dernière offre pour s'offrir Morten Hjulmand, le milieu de terrain danois, après que le Sporting CP a rejeté une première proposition de 35 millions d'euros
L'Atleti intensifie ses efforts pour recruter le capitaine du Sporting
Selon A Bola, l’Atlético serait prêt à revenir à la table des négociations pour Hjulmand, en préparant une nouvelle proposition qui devrait correspondre à l’évaluation du milieu de terrain fixée par le Sporting CP. Après le rejet par le club portugais d’une première offre de 35 millions d’euros (30 millions d’euros fixes plus 5 millions d’euros de primes), le grand club espagnol est désormais disposé à mettre la barre plus haut pour s’attacher les services de la cible prioritaire de Diego Simeone.
Le président du Sporting, Frederico Varandas, est resté ferme tout au long des discussions. Le club a fixé un montant ferme minimum de 40 millions d’euros pour tout accord, tout en insistant sur une structure incluant des bonus liés aux performances afin de maximiser les retombées financières totales au cours des prochaines saisons. L’Atlético étant désormais prêt à atteindre ce seuil, une percée est considérée comme imminente.
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Finaliser le dossier avant le coup d’envoi de la préparation estivale
Toutes les parties – le Sporting, l’Atlético et Hjulmand – pressent pour conclure ce transfert au plus vite. L’objectif est de finaliser l’opération d’ici la semaine prochaine, afin que l’avenir du joueur de 26 ans soit réglé avant le départ de l’équipe de Rui Borges pour son stage de pré-saison en Algarve, le 11 juillet. Cette urgence est partagée à Madrid, où Diego Simeone souhaite intégrer le Danois à son dispositif tactique au plus vite.
L’international danois, devenu l’une des pièces les plus courtisées du mercato après son impressionnant passage à Alvalade, devrait ainsi clore un chapitre couronné de succès à Lisbonne. Arrivé en provenance de Lecce, il s’est rapidement imposé comme le pilier du milieu de terrain, a endossé le brassard de capitaine et récolté les éloges pour son intelligence tactique, sa capacité de récupération et son leadership.
« Au revoir, Lisbonne ! » : le groupe parisien quitte la capitale portugaise après une rencontre européenne engagée.
Hjulmand a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. Après trois saisons au Sporting, le capitaine de 26 ans estime que son cycle à l’Estadio José Alvalade s’achève de manière naturelle. L’international danois voulait déjà partir l’an dernier, mais le club avait bloqué son départ.
Lorsque Manchester United a manifesté son intérêt pour la première fois en 2025, le club lisboète avait tenu bon pour conserver son leader. Cette résistance s’accompagnait toutefois d’une condition importante : une promesse avait été faite à Hjulmand, selon laquelle il serait autorisé à partir cet été pour un « prix avantageux ». Cet accord étant désormais en vigueur, l’ancien joueur de Lecce est prêt à se mesurer à un niveau supérieur.
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L'Atlético a battu Milan
Hjulmand avait été fortement pressenti pour rejoindre l'AC Milan, notamment après la nomination de Ruben Amorim au poste d'entraîneur. Cependant, l'Atlético s'impose désormais comme le favori incontestable pour s'attacher les services de ce milieu défensif.
En 141 apparitions sous les couleurs du club lisboète toutes compétitions confondues, le milieu défensif a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives. Son passage très fructueux au Portugal lui a permis de remporter trois trophées majeurs, dont deux titres de Primeira Liga et la Coupe du Portugal.
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