Selon A Bola, l’Atlético serait prêt à revenir à la table des négociations pour Hjulmand, en préparant une nouvelle proposition qui devrait correspondre à l’évaluation du milieu de terrain fixée par le Sporting CP. Après le rejet par le club portugais d’une première offre de 35 millions d’euros (30 millions d’euros fixes plus 5 millions d’euros de primes), le grand club espagnol est désormais disposé à mettre la barre plus haut pour s’attacher les services de la cible prioritaire de Diego Simeone.

Le président du Sporting, Frederico Varandas, est resté ferme tout au long des discussions. Le club a fixé un montant ferme minimum de 40 millions d’euros pour tout accord, tout en insistant sur une structure incluant des bonus liés aux performances afin de maximiser les retombées financières totales au cours des prochaines saisons. L’Atlético étant désormais prêt à atteindre ce seuil, une percée est considérée comme imminente.



