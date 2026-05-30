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L'Atlético de Madrid « recrute Lamine Yamal, Raphinha et Pedri » alors que le club espagnol lance une offensive sans précédent contre Barcelone au sujet de la « campagne de dénigrement » visant Julián Álvarez
L'Atlético répond aux spéculations concernant Barcelone
Vendredi, les Rojiblancos ont lancé une campagne originale sur les réseaux sociaux en publiant des montages photo des stars du FC Barcelone Lamine Yamal, Raphinha et Pedri, vêtus du maillot de l’Atlético. Cette opération visait à railler les rumeurs persistantes liant Alvarez au Camp Nou. Le club a également diffusé des « offres » ironiques pour les joueurs du Barça : pour Yamal, des billets de concert, un abonnement annuel et un sac de graines de tournesol, manière de souligner l’irréalisme des bruits de couloir concernant son propre effectif.
L'Atlético accuse Barcelone de s'intéresser à Alvarez
La campagne a rapidement attiré l’attention sur Internet et s’inscrivait dans le cadre d’une réaction plus large de l’Atlético face aux rumeurs persistantes associant Alvarez au FC Barcelone à l’approche du mercato estival. L’Atlético a publié un communiqué au ton ferme sur les réseaux sociaux pour répondre à ces rumeurs de transfert. Le club a déclaré : « Et n’oubliez pas : il ne nous a fallu que cinq minutes pour créer ce faux message. Nous vivons à une époque où la réalité peut être déformée. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, surtout quand le Barça est impliqué.
Nous démentons également avoir proposé un poste au directeur sportif du Barça pour notre cellule de recrutement au Brésil. L’Atlético de Madrid n’agirait jamais ainsi. Ces derniers mois, nous avons subi une campagne de dénigrement incessante visant l’un de nos joueurs.
Fuites calculées, fausses informations, manque de respect constant, la machine de propagande « culé » inventant des petites histoires, des appels téléphoniques avant les confrontations directes… Mais bien sûr, il ne nous viendrait jamais non plus à l’esprit d’avoir le vice-président des arbitres à notre solde ou de compter sur des faveurs politiques pour faire enregistrer des joueurs. RESPECT et VALEURS. »
L'Atlético trace une ligne dans le sable
L'Atlético Madrid maintient sa position : Alvarez n'est pas à vendre, malgré les rumeurs persistantes l'envoyant au Barça. Le club aurait fixé le prix de l'international argentin à 130 millions de livres sterling afin de dissuader d'éventuels prétendants. Le club madrilène estime que ces spéculations visent soit à faire baisser la valeur marchande du joueur, soit à mettre la pression sur lui.
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Une bataille estivale prometteuse se profile
Le mercato estival du football espagnol s’ouvre le 1er juillet, et l’Atlético a clairement fait connaître sa position concernant Alvarez. Le club est déterminé à conserver son attaquant et semble prêt à répondre publiquement à toute spéculation future. Barcelone n’a pas réagi aux allégations de l’Atlético. Toutefois, ces derniers échanges ont exacerbé les tensions entre les deux clubs et pourraient donner le ton d’un été mouvementé sur le marché des transferts.