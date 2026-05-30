L'Atlético de Madrid « recrute Lamine Yamal, Raphinha et Pedri » alors que le club espagnol lance une offensive sans précédent contre Barcelone au sujet de la « campagne de dénigrement » visant Julián Álvarez

La campagne a rapidement attiré l’attention sur Internet et s’inscrivait dans le cadre d’une réaction plus large de l’Atlético face aux rumeurs persistantes associant Alvarez au FC Barcelone à l’approche du mercato estival. L’Atlético a publié un communiqué au ton ferme sur les réseaux sociaux pour répondre à ces rumeurs de transfert. Le club a déclaré : « Et n’oubliez pas : il ne nous a fallu que cinq minutes pour créer ce faux message. Nous vivons à une époque où la réalité peut être déformée. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, surtout quand le Barça est impliqué.

Nous démentons également avoir proposé un poste au directeur sportif du Barça pour notre cellule de recrutement au Brésil. L’Atlético de Madrid n’agirait jamais ainsi. Ces derniers mois, nous avons subi une campagne de dénigrement incessante visant l’un de nos joueurs.

Fuites calculées, fausses informations, manque de respect constant, la machine de propagande « culé » inventant des petites histoires, des appels téléphoniques avant les confrontations directes… Mais bien sûr, il ne nous viendrait jamais non plus à l’esprit d’avoir le vice-président des arbitres à notre solde ou de compter sur des faveurs politiques pour faire enregistrer des joueurs. RESPECT et VALEURS. »







