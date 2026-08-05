Getty
Traduit par
L'Atlético de Madrid prépare une première offre pour la star de Tottenham Cristian Romero, tandis que l'Inter Milan se positionne également
Simeone vise un renfort défensif
L'Atlético avance avec détermination pour s'attacher les services de Romero, un joueur admiré depuis longtemps par l'entraîneur Diego Simeone. Selon Marca, la direction du club prépare actuellement une offre d'ouverture à Tottenham aux alentours de 30 millions d'euros, dans l'espoir de mettre enfin la main sur un joueur qu'elle suit depuis plusieurs mercatos.
La situation actuelle au Metropolitano impose une politique de « un départ pour une arrivée » afin de maintenir la stabilité financière. Les départs potentiels de Ruggeri vers Aston Villa et de Nahuel Molina vers la Roma sont considérés comme des étapes essentielles avant qu'une acquisition formelle puisse être finalisée. Ces ventes apporteraient non seulement le capital nécessaire pour l'indemnité de transfert, mais réduiraient aussi considérablement la masse salariale, permettant à l'Atlético d'assumer le salaire conséquent de Romero.
- Getty
La bataille avec l’Inter Milan pour Romero
Si l'Atlético passe à l'action, le club n'est pas seul dans la course pour ce prestigieux défenseur central. L'Inter a déjà manifesté son intérêt avec une offre concrète de 35 M€ plus 5 M€ supplémentaires de variables liées aux performances. Cela place le champion d'Italie légèrement devant en termes de package financier initial proposé au club du nord de Londres. Cependant, l'Atlético dispose d'un avantage important dans ce dossier : la préférence personnelle du joueur. Romero aurait clairement fait savoir qu'il privilégiait un transfert vers la capitale espagnole plutôt qu'un retour en Serie A, où il avait auparavant brillé avec l'Atalanta et le Genoa avant de rejoindre la Premier League.
L'attrait de jouer sous les ordres de Simeone continue d'être un moteur pour l'international argentin. Des sources proches du joueur indiquent qu'il n'a jamais caché son désir de travailler avec son compatriote, et il aurait même exprimé ce sentiment lors des confrontations de Ligue des champions la saison dernière. Afin de faciliter un éventuel transfert en Espagne, Romero aurait inclus une clause spécifique dans sa récente prolongation de contrat avec Tottenham, qui court jusqu'en 2029, destinée à faciliter un transfert si l'un des géants espagnols venait à se manifester.
Tottenham prêt à négocier pour un prix raisonnable
Tottenham semble plus disposé à négocier cet été que lors des années précédentes. Après avoir jusque-là réclamé une indemnité supérieure à 55 millions d’euros, le club londonien serait désormais ouvert à des offres à partir d’environ 40 millions d’euros. Ce changement d’évaluation a encouragé le directeur sportif de l’Atlético, Mateu Alemany, à commencer à élaborer une feuille de route définitive pour le transfert.
Le processus de négociation devrait être délicat, Tottenham étant réputé pour être un négociateur coriace. Cependant, la pression du côté du joueur et la concurrence entre l’Inter et l’Atlético pourraient accélérer le calendrier.
- Getty Images Sport
Alemany mène la dernière offensive pour Romero
Alemany supervise actuellement les derniers détails des transferts sortants qui déclencheront l’offre officielle pour Romero. Le club estime que le cycle du défenseur Jose Maria Gimenez pourrait approcher de sa fin, ce qui rend l’arrivée d’un remplaçant de tout premier plan encore plus cruciale. Romero est considéré comme le profil parfait pour mener une arrière-garde remodelée, avec l’agressivité, le leadership et la qualité technique que Simeone exige de ses défenseurs centraux. Les prochains jours seront cruciaux alors que les ventes de Molina et Ruggeri entrent dans leur phase finale, offrant à Alemany le feu vert financier pour présenter une proposition officielle à Tottenham.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles