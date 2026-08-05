Si l'Atlético passe à l'action, le club n'est pas seul dans la course pour ce prestigieux défenseur central. L'Inter a déjà manifesté son intérêt avec une offre concrète de 35 M€ plus 5 M€ supplémentaires de variables liées aux performances. Cela place le champion d'Italie légèrement devant en termes de package financier initial proposé au club du nord de Londres. Cependant, l'Atlético dispose d'un avantage important dans ce dossier : la préférence personnelle du joueur. Romero aurait clairement fait savoir qu'il privilégiait un transfert vers la capitale espagnole plutôt qu'un retour en Serie A, où il avait auparavant brillé avec l'Atalanta et le Genoa avant de rejoindre la Premier League.

L'attrait de jouer sous les ordres de Simeone continue d'être un moteur pour l'international argentin. Des sources proches du joueur indiquent qu'il n'a jamais caché son désir de travailler avec son compatriote, et il aurait même exprimé ce sentiment lors des confrontations de Ligue des champions la saison dernière. Afin de faciliter un éventuel transfert en Espagne, Romero aurait inclus une clause spécifique dans sa récente prolongation de contrat avec Tottenham, qui court jusqu'en 2029, destinée à faciliter un transfert si l'un des géants espagnols venait à se manifester.