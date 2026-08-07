L’Atlético de Madrid ouvre des discussions pour le capitaine de Tottenham, Cristian Romero, alors que Diego Simeone cible la star argentine

La poursuite de Romero par l’Atlético fait face à la concurrence des géants de Serie A, l’Inter Milan, également désireux de s’attacher ses services. Le défenseur, qui a disputé les sept matches de l’Argentine lors de son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde le mois dernier, a vécu une campagne compliquée en club, écopant de deux cartons rouges alors que Tottenham a terminé 17e, et manquant la fin de saison en raison d’une blessure au genou, tandis que son partenaire en défense Micky van de Ven se rapproche d’un nouveau contrat de cinq ans.