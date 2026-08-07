Getty Images Sport
Traduit par
L’Atlético de Madrid ouvre des discussions pour le capitaine de Tottenham, Cristian Romero, alors que Diego Simeone cible la star argentine
L’Atlético entame des discussions pour Romero
Selon BBC Sport, l'Atlético a ouvert des discussions formelles avec Tottenham pour recruter le défenseur central Romero cet été. Les spéculations autour du départ du capitaine de Tottenham, âgé de 28 ans, se sont intensifiées malgré la prolongation de contrat de quatre ans qu'il a signée dans le nord de Londres en août dernier. Tottenham est au courant de l'intérêt du club de Liga, et un accord sur les conditions personnelles avec le joueur ne devrait poser aucun problème.
- Getty Images Sport
De Zerbi s’exprime sur son avenir
L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a laissé entendre qu'il ne ferait pas obstacle aux joueurs qui souhaitent partir avant la nouvelle saison. En évoquant les spéculations autour de l'avenir de son effectif, De Zerbi a insisté sur le fait qu'il « respecterait la volonté » des joueurs s'ils décidaient de relever un nouveau défi loin du club. La position ouverte de l'entraîneur permet à la direction de Tottenham d'évaluer les offres formelles de l'Atletico.
L’intérêt de clubs rivaux complique l’opération
La poursuite de Romero par l’Atlético fait face à la concurrence des géants de Serie A, l’Inter Milan, également désireux de s’attacher ses services. Le défenseur, qui a disputé les sept matches de l’Argentine lors de son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde le mois dernier, a vécu une campagne compliquée en club, écopant de deux cartons rouges alors que Tottenham a terminé 17e, et manquant la fin de saison en raison d’une blessure au genou, tandis que son partenaire en défense Micky van de Ven se rapproche d’un nouveau contrat de cinq ans.
- Getty Images Sport
Les négociations entrent dans une phase décisive
Les deux clubs se préparent à des négociations avancées afin de s’accorder sur une indemnité de transfert avant le début de la saison nationale. Pour l’Atletico, la signature de Romero renforcerait la ligne défensive de Simeone après une campagne au cours de laquelle le club a encaissé 44 buts en Liga. De son côté, Tottenham doit agir rapidement sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant adéquat s’il venait à perdre son capitaine, afin d’assurer une stabilité structurelle sous les ordres de De Zerbi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles