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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

L’Atlético de Madrid ouvre des discussions pour le capitaine de Tottenham, Cristian Romero, alors que Diego Simeone cible la star argentine

Mercato
C. Romero
Tottenham
Premier League
D. Simeone
Atlético Madrid
LaLiga

L’Atlético de Madrid a entamé des négociations pour recruter le capitaine de Tottenham Hotspur, Cristian Romero, alors que Diego Simeone cherche à renforcer son secteur défensif. L’international argentin de 28 ans devrait largement quitter le nord de Londres lors du mercato estival, malgré la prolongation de quatre ans qu’il a signée avec le club en août dernier.

  • L’Atlético entame des discussions pour Romero

    Selon BBC Sport, l'Atlético a ouvert des discussions formelles avec Tottenham pour recruter le défenseur central Romero cet été. Les spéculations autour du départ du capitaine de Tottenham, âgé de 28 ans, se sont intensifiées malgré la prolongation de contrat de quatre ans qu'il a signée dans le nord de Londres en août dernier. Tottenham est au courant de l'intérêt du club de Liga, et un accord sur les conditions personnelles avec le joueur ne devrait poser aucun problème.

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    De Zerbi s’exprime sur son avenir

    L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a laissé entendre qu'il ne ferait pas obstacle aux joueurs qui souhaitent partir avant la nouvelle saison. En évoquant les spéculations autour de l'avenir de son effectif, De Zerbi a insisté sur le fait qu'il « respecterait la volonté » des joueurs s'ils décidaient de relever un nouveau défi loin du club. La position ouverte de l'entraîneur permet à la direction de Tottenham d'évaluer les offres formelles de l'Atletico.

  • L’intérêt de clubs rivaux complique l’opération

    La poursuite de Romero par l’Atlético fait face à la concurrence des géants de Serie A, l’Inter Milan, également désireux de s’attacher ses services. Le défenseur, qui a disputé les sept matches de l’Argentine lors de son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde le mois dernier, a vécu une campagne compliquée en club, écopant de deux cartons rouges alors que Tottenham a terminé 17e, et manquant la fin de saison en raison d’une blessure au genou, tandis que son partenaire en défense Micky van de Ven se rapproche d’un nouveau contrat de cinq ans.

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    Les négociations entrent dans une phase décisive

    Les deux clubs se préparent à des négociations avancées afin de s’accorder sur une indemnité de transfert avant le début de la saison nationale. Pour l’Atletico, la signature de Romero renforcerait la ligne défensive de Simeone après une campagne au cours de laquelle le club a encaissé 44 buts en Liga. De son côté, Tottenham doit agir rapidement sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant adéquat s’il venait à perdre son capitaine, afin d’assurer une stabilité structurelle sous les ordres de De Zerbi.

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