AFP
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L'Atlético de Madrid officialise l'arrivée de Morten Hjulmand en provenance du Sporting CP pour un montant de 40 millions d'euros
L'Atlético s'offre enfin le renfort tant attendu pour son milieu de terrain.
L'Atlético a officialisé l'arrivée de Hjulmand en provenance du Sporting, suite à un accord estimé à 40 millions d'euros selon Marca. L'international danois, qui a réussi sa visite médicale, s'est engagé jusqu'en 2031. Le milieu de terrain de 27 ans renforce ainsi l’entrejeu des Rojiblancos, qui avaient également étudié la piste menant à João Gomes (Wolves) avant de se tourner vers le capitaine du Sporting.
L'Atlético met en avant les qualités de Hjulmand
L'Atlético a officialisé la venue du milieu de terrain danois, mettant en avant sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et son intelligence de jeu, des atouts qui, selon le club, « renforcent son anticipation et sa distribution ».
« L'Atlético de Madrid et le Sporting CP sont parvenus à un accord concernant le transfert de Morten Hjulmand, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2031 », indique le communiquéofficiel. « Ce milieu défensif droitier de 27 ans se distingue par sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et sa lecture du jeu, qui renforcent son sens de l'anticipation et sa distribution du ballon. Bienvenue, Hjulmand ! »
Un leader confirmé renforce l’effectif de Simeone
Formé au centre de formation du FC Copenhague, Hjulmand a entamé sa carrière professionnelle à l’Admira Wacker, en Autriche. Arrivé à Lecce en 2021, il a contribué à la promotion du club en Serie A avant d’en devenir, à 23 ans, le plus jeune capitaine de l’histoire et le deuxième plus jeune de l’histoire de la Serie A, derrière Francesco Totti.
Il a ensuite porté le brassard au Sporting, où il a disputé 141 matches et remporté deux titres de champion du Portugal ainsi qu'une Coupe du Portugal. En sélection, il a fait ses débuts avec le Danemark en septembre 2023 et compte depuis 27 sélections. Son arrivée renforce la concurrence au milieu de terrain de l'Atlético aux côtés de Koke, Pablo Barrios et Johnny Cardoso, offrant à Simeone une option défensive supplémentaire dans l'entrejeu.
- Getty Images Sport
Hjulmand se prépare à rejoindre l'Atlético
Hjulmand a déjà pris ses marques aux installations de l’Atlético et va aussitôt intégrer ses nouveaux coéquipiers pour le stage de présaison. Le milieu de terrain postulera d’emblée pour un rôle clé dans l’équipe de Simeone, alors que l’Atlético prépare ses engagements nationaux et européens. Le club mise sur son expérience accumulée au Danemark, en Autriche, en Italie et au Portugal pour faciliter sa transition vers la Liga.
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