Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-EUR-C1-SPORTING-BODOE GLIMTAFP
Yosua Arya

Traduit par

L'Atlético de Madrid officialise l'arrivée de Morten Hjulmand en provenance du Sporting CP pour un montant de 40 millions d'euros

Mercato
Atlético Madrid
M. Hjulmand
LaLiga
Sporting CP
Liga Portugal

L'Atlético de Madrid a finalisé le transfert de Morten Hjulmand en provenance du Sporting CP pour un montant de 40 millions d'euros. L'international danois, après avoir passé sa visite médicale, a signé un contrat jusqu'en juin 2031 et devient ainsi la dernière recrue de Diego Simeone au milieu de terrain en vue de la nouvelle saison.

  • L'Atlético s'offre enfin le renfort tant attendu pour son milieu de terrain.

    L'Atlético a officialisé l'arrivée de Hjulmand en provenance du Sporting, suite à un accord estimé à 40 millions d'euros selon Marca. L'international danois, qui a réussi sa visite médicale, s'est engagé jusqu'en 2031. Le milieu de terrain de 27 ans renforce ainsi l’entrejeu des Rojiblancos, qui avaient également étudié la piste menant à João Gomes (Wolves) avant de se tourner vers le capitaine du Sporting.



    • Publicité

  • L'Atlético met en avant les qualités de Hjulmand

    L'Atlético a officialisé la venue du milieu de terrain danois, mettant en avant sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et son intelligence de jeu, des atouts qui, selon le club, « renforcent son anticipation et sa distribution ».

    « L'Atlético de Madrid et le Sporting CP sont parvenus à un accord concernant le transfert de Morten Hjulmand, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2031 », indique le communiquéofficiel. « Ce milieu défensif droitier de 27 ans se distingue par sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et sa lecture du jeu, qui renforcent son sens de l'anticipation et sa distribution du ballon. Bienvenue, Hjulmand ! »



  • Un leader confirmé renforce l’effectif de Simeone

    Formé au centre de formation du FC Copenhague, Hjulmand a entamé sa carrière professionnelle à l’Admira Wacker, en Autriche. Arrivé à Lecce en 2021, il a contribué à la promotion du club en Serie A avant d’en devenir, à 23 ans, le plus jeune capitaine de l’histoire et le deuxième plus jeune de l’histoire de la Serie A, derrière Francesco Totti.

    Il a ensuite porté le brassard au Sporting, où il a disputé 141 matches et remporté deux titres de champion du Portugal ainsi qu'une Coupe du Portugal. En sélection, il a fait ses débuts avec le Danemark en septembre 2023 et compte depuis 27 sélections. Son arrivée renforce la concurrence au milieu de terrain de l'Atlético aux côtés de Koke, Pablo Barrios et Johnny Cardoso, offrant à Simeone une option défensive supplémentaire dans l'entrejeu.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Hjulmand se prépare à rejoindre l'Atlético

    Hjulmand a déjà pris ses marques aux installations de l’Atlético et va aussitôt intégrer ses nouveaux coéquipiers pour le stage de présaison. Le milieu de terrain postulera d’emblée pour un rôle clé dans l’équipe de Simeone, alors que l’Atlético prépare ses engagements nationaux et européens. Le club mise sur son expérience accumulée au Danemark, en Autriche, en Italie et au Portugal pour faciliter sa transition vers la Liga.

Jeux d'amitié des clubs
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Celtic crest
Celtic
CEL