L'Atlético de Madrid officialise l'arrivée de Morten Hjulmand en provenance du Sporting CP pour un montant de 40 millions d'euros

L'Atlético a officialisé la venue du milieu de terrain danois, mettant en avant sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et son intelligence de jeu, des atouts qui, selon le club, « renforcent son anticipation et sa distribution ».

« L'Atlético de Madrid et le Sporting CP sont parvenus à un accord concernant le transfert de Morten Hjulmand, qui a signé avec notre club jusqu'au 30 juin 2031 », indique le communiquéofficiel. « Ce milieu défensif droitier de 27 ans se distingue par sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon et sa lecture du jeu, qui renforcent son sens de l'anticipation et sa distribution du ballon. Bienvenue, Hjulmand ! »







