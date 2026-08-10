L'Atlético de Madrid lance une offre de 35 M€ pour la star de Lille Matias Fernandez-Pardo, alors que l'intérêt de la Premier League s'intensifie

L’approche de l’Atleti pourrait être le catalyseur qui déclenche une guerre des enchères, d’autant que des cadors de Premier League suivent la situation de près. Il est récemment apparu qu’Arsenal allait rivaliser avec Liverpool pour l’ailier très convoité, les deux clubs anglais cherchant à ajouter de la profondeur et de la qualité sur leurs ailes respectives. Maintenant que l’Atleti a dévoilé son jeu, Arsenal et Liverpool pourraient être contraints d’accélérer leurs propres plans pour éviter de passer à côté du jeune joueur.

Pour Arsenal, Fernandez-Pardo représente un nouvel ajout à fort potentiel dans un effectif qui a déjà connu des investissements importants dans les couloirs cet été. De son côté, Liverpool souhaiterait également apporter un nouvel élan à son attaque sous sa nouvelle structure de direction.