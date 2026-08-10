AFP
Traduit par
L'Atlético de Madrid lance une offre de 35 M€ pour la star de Lille Matias Fernandez-Pardo, alors que l'intérêt de la Premier League s'intensifie
L’Atlético passe à l’action pour la jeune pépite belge
Simeone semble prêt à renforcer ses options offensives au Metropolitano, puisque l'Atletico a soumis une offre initiale pour Fernandez-Pardo. Le géant espagnol a mis sur la table une offre estimée à environ 35 millions d'euros pour l'international belge de 21 ans, selon L’Equipe. Si cette proposition représente un investissement important pour l'Atletico, des informations en provenance de France suggèrent que le club de Ligue 1 n'est pas encore prêt à sanctionner un départ à ce niveau de prix précis. L'offre n'a pas été rejetée d'emblée, mais le président de Lille, Olivier Letang, devrait attendre une valorisation plus élevée.
- AFP
Les géants de la Premier League évaluent les offres rivales
L’approche de l’Atleti pourrait être le catalyseur qui déclenche une guerre des enchères, d’autant que des cadors de Premier League suivent la situation de près. Il est récemment apparu qu’Arsenal allait rivaliser avec Liverpool pour l’ailier très convoité, les deux clubs anglais cherchant à ajouter de la profondeur et de la qualité sur leurs ailes respectives. Maintenant que l’Atleti a dévoilé son jeu, Arsenal et Liverpool pourraient être contraints d’accélérer leurs propres plans pour éviter de passer à côté du jeune joueur.
Pour Arsenal, Fernandez-Pardo représente un nouvel ajout à fort potentiel dans un effectif qui a déjà connu des investissements importants dans les couloirs cet été. De son côté, Liverpool souhaiterait également apporter un nouvel élan à son attaque sous sa nouvelle structure de direction.
Le président de Lille reste ferme sur son évaluation
Malgré l’arrivée d’une offre officielle au Stade Pierre-Mauroy, Letang est resté constant dans sa position publique concernant l’importance du joueur pour le club. Avant que le club espagnol ne passe à l’action, Letang avait insisté sur le fait que le club avait l’intention de conserver le joueur de 21 ans, actuellement sous contrat jusqu’en 2029.
S’exprimant récemment sur le statut du joueur au sein de l’effectif, Letang a été clair sur les intentions du club pour la saison à venir. « Nous comptons sur lui, il le sait, et nous avons été très clairs avec lui », a déclaré le président.
- Getty Images Sport
Une étoile montante du football français
L’ascension de Fernandez-Pardo vers le premier plan a été fulgurante, ses performances en Ligue 1 suscitant des comparaisons avec certains des meilleurs ailiers révélés par l’élite française ces dernières années. Sa maîtrise technique, associée à sa capacité physique à être prêt pour la compétition européenne de très haut niveau, a fait de lui une cible prioritaire pour les recruteurs à travers le continent. Sa participation à l’UEFA Champions League a encore renforcé son exposition, lui offrant la plateforme idéale pour mettre en valeur ses qualités face à une opposition d’élite sur la plus grande scène. Alors que la date limite du mercato approche, la course à sa signature devrait s’intensifier. L’Atletico a fait le premier pas décisif, mais avec Arsenal et Liverpool qui ont tous deux besoin de renforts offensifs, le feuilleton est loin d’être terminé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles