La direction de l’Atletico de Madrid s’est lassée des spéculations persistantes autour de son attaquant vedette et, selon Sky Sports, a fixé à dimanche la date limite pour que le joueur tranche sur son avenir. Malgré un fort intérêt venu de l’étranger, le club a catégoriquement exclu un transfert sur le plan national, affirmant dans une réponse cinglante qu’il y a « zéro pour cent de chance » de le vendre au Barça. Se présentant comme les « seules victimes », lésées à la fois financièrement et socialement par une campagne de mensonges, l’Atletico a souligné que la situation ne relevait plus de l’argent, mais de la dignité.

Le PDG Miguel Angel Gil Marin s’est également exprimé sur les conséquences de cette situation pour l’attaquant, qui ne s’est pas entraîné depuis plusieurs jours. Gil Marin a expliqué : « [Julian] traverse vraiment une période très compliquée. Certaines personnes l’ont induit en erreur, l’ont laissé dans la confusion, et la vérité, c’est que je le regrette profondément. Je le connais, je travaille avec lui depuis quelque temps, et c’est une grande personne, un grand professionnel et un excellent footballeur. Il est totalement perdu et, à l’heure actuelle, il traverse une situation très difficile, tant sur le plan personnel que professionnel. »