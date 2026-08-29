AFP
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L’Atlético de Madrid fixe une date limite à Julian Alvarez, l’attaquant restant « confus » au cœur du feuilleton sur son transfert à Arsenal et au FC Barcelone
L’Atlético lance un ultimatum final
La direction de l’Atletico de Madrid s’est lassée des spéculations persistantes autour de son attaquant vedette et, selon Sky Sports, a fixé à dimanche la date limite pour que le joueur tranche sur son avenir. Malgré un fort intérêt venu de l’étranger, le club a catégoriquement exclu un transfert sur le plan national, affirmant dans une réponse cinglante qu’il y a « zéro pour cent de chance » de le vendre au Barça. Se présentant comme les « seules victimes », lésées à la fois financièrement et socialement par une campagne de mensonges, l’Atletico a souligné que la situation ne relevait plus de l’argent, mais de la dignité.
Le PDG Miguel Angel Gil Marin s’est également exprimé sur les conséquences de cette situation pour l’attaquant, qui ne s’est pas entraîné depuis plusieurs jours. Gil Marin a expliqué : « [Julian] traverse vraiment une période très compliquée. Certaines personnes l’ont induit en erreur, l’ont laissé dans la confusion, et la vérité, c’est que je le regrette profondément. Je le connais, je travaille avec lui depuis quelque temps, et c’est une grande personne, un grand professionnel et un excellent footballeur. Il est totalement perdu et, à l’heure actuelle, il traverse une situation très difficile, tant sur le plan personnel que professionnel. »
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Barcelone reste dans la course
Malgré le refus ferme venu de la capitale, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé publiquement que le géant catalan restait pleinement en course pour l’attaquant. Hansi Flick considère l’Argentin comme le remplaçant idéal du partant Robert Lewandowski et de Ferran Torres.
Laporta a abordé directement les frictions, en déclarant : « Avant toute chose, nous avons le plus grand respect pour l’Atlético de Madrid et une estime personnelle pour ses dirigeants également, parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Toute cette situation a créé beaucoup de bruit. Cela n’est pas motivé par des actions entreprises par le Barça. Cela est motivé par le fait que l’Atlético nous a dit qu’il ne vendait pas (Alvarez). »
Il a ensuite réaffirmé l’intérêt du FC Barcelone, ajoutant : « Au cas où l’Atlético de Madrid voudrait vendre le joueur, nous sommes très intéressés par l’achat de Julian Alvarez. Nous aimerions que notre offre soit acceptée. Nous le disons avec tout le respect dû à l’Atlético, mais nous voulons qu’ils sachent que s’ils sont ouverts à le vendre avant la fin du mercato estival, nous serions disposés à l’acheter. »
Arteta minimise l’intérêt d’Arsenal
De l’autre côté de la Manche, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a été contraint de répondre à des questions concernant un transfert du joueur de 26 ans. Si Arsenal suivrait la situation de près, le club n’a pas encore formulé d’offre officielle, le joueur n’ayant pas clairement indiqué sa volonté de revenir en Premier League, après avoir également récemment rejeté l’idée d’un retour à Manchester City. Pendant ce temps, l’incertitude entourant son avenir a déjà un impact sur le terrain, l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone ayant confirmé qu’Alvarez manquera le match de ce week-end contre Séville après ne pas s’être entraîné avec le groupe ces trois derniers jours.
L’entraîneur d’Arsenal a insisté sur une politique de transparence avec ses joueurs, déclarant : « Très simple. Quoi que vous lisiez, si vous avez une question, venez frapper à ma porte et je vous dirai si c’est vrai ou non. Parce qu’un joueur, à n’importe quel poste, s’il lit cela, nous pourrions mettre sur les murs un catalogue de tous les joueurs que nous avons voulu recruter ces trois derniers mois, et il nous faudrait tout le bâtiment. Ils savent qu’il y a énormément de spéculations. Donc, s’ils ont le moindre doute sur ce que nous pensons d’eux, et sur le fait que nous allons recruter un joueur, je le leur dis tout de suite. »
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La dernière ligne droite du mercato
Alors que la date limite du mercato approche, la situation reste évolutive. Arsenal semble disposé à attendre un signal du clan du joueur avant d'engager des négociations formelles, tandis que Barcelone espère que la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne finira par forcer la main de l'Atletico. Arteta a ajouté : « Et si nous allons recruter quelqu'un à son poste, normalement je le leur dis. Je dis : "Voilà les plans et les raisons. Nous croyons toujours en vous, mais la concurrence va s'intensifier". Je préfère faire comme ça. »
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