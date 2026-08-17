Getty Images
Traduit par
L’Atlético de Madrid et Villarreal vont toucher un jackpot de plusieurs millions alors que Barcelone se rapproche de la star de Manchester City, Rodri
Le Barça conclut un méga-accord pour Rodri
Barcelone et City ont trouvé avec succès un accord de principe pour le transfert retentissant de l’international espagnol Rodri. Le milieu de terrain de 30 ans doit rejoindre le géant catalan dans le cadre d’une énorme opération estivale. Le montant total de l’opération serait composé d’un montant fixe initial de 65 millions d’euros (55 M£), ainsi que de 10 M€ (8,5 M£) supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances.
Cependant, Manchester City n’est pas le seul club à bénéficier financièrement de ce transfert imminent. L’Atlético et Villarreal doivent eux aussi recevoir un joli versement en raison des règles du mécanisme de solidarité de la FIFA, selon Mundo Deportivo.
- Getty
L’Atlético obtient un paiement de solidarité
Le mécanisme de solidarité mondial dicte que 5 % de toute indemnité de transfert international doit être distribué entre les différents clubs ayant contribué à la formation d’un joueur entre 12 et 23 ans. L’Atlético, où Rodri a passé sept années cruciales à se développer dans son centre de formation avant de partir à 17 ans, est assuré de toucher au moins 1,6 M€ (1,3 M£) rien qu’avec l’indemnité fixe initiale. Ce montant pourrait aisément grimper à 2 M€ (1,7 M£) si toutes les variables contractuelles sont remplies par le joueur. Le Rayo Majadahonda, premier club de jeunes du milieu de terrain, ne touchera en revanche rien, puisqu’il a quitté sa structure à l’âge de 11 ans.
Villarreal réclame sa part du gâteau
Villarreal touchera également une part significative des paiements de solidarité de la FIFA. Le Sous-marin jaune a accueilli le talentueux milieu de terrain pendant cinq saisons charnières, dont deux dans ses équipes de jeunes et trois en équipe première. Rodri avait auparavant quitté Villarreal pour revenir à l’Atletico en 2018, avant de rejoindre City dans un transfert très lucratif seulement un an plus tard.
Désormais, alors que l’international espagnol se prépare à prendre la direction de la Catalogne, ses anciens employeurs se frottent les mains à la perspective d’une rentrée d’argent totalement inattendue.
- Getty
En attendant l’annonce officielle du transfert
Les derniers détails complexes du transfert retentissant de Rodri au Camp Nou sont actuellement en train d’être finalisés en coulisses, avec une annonce officielle du club attendue sous peu. L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, sera extrêmement impatient d’intégrer le milieu de terrain expérimenté à ses plans de titulaire avant une campagne nationale et européenne très exigeante.
Pendant ce temps, l’Atletico et Villarreal attendront avec impatience leurs versements respectifs. Ces fonds supplémentaires constitueront un coup de pouce bienvenu alors qu’ils cherchent à boucler leur propre mercato estival avant la fermeture définitive du marché.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles