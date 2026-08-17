Barcelone et City ont trouvé avec succès un accord de principe pour le transfert retentissant de l’international espagnol Rodri. Le milieu de terrain de 30 ans doit rejoindre le géant catalan dans le cadre d’une énorme opération estivale. Le montant total de l’opération serait composé d’un montant fixe initial de 65 millions d’euros (55 M£), ainsi que de 10 M€ (8,5 M£) supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances.

Cependant, Manchester City n’est pas le seul club à bénéficier financièrement de ce transfert imminent. L’Atlético et Villarreal doivent eux aussi recevoir un joli versement en raison des règles du mécanisme de solidarité de la FIFA, selon Mundo Deportivo.