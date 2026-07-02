Barcelone intensifie ses démarches pour recruter Alvarez, alors que le club se prépare à l’après-Robert Lewandowski. Selon le journal SPORT, l’Atlético aurait déjà commencé à étudier le marché à la recherche d’alternatives viables. Alvarez se concentre actuellement sur la conquête d’une deuxième Coupe du monde avec l’Argentine, qui viendrait s’ajouter à un palmarès impressionnant comprenant déjà deux titres de Copa América et une Ligue des champions.

L’attaquant, qui a marqué 49 buts en 106 matchs depuis son arrivée en provenance de Manchester City (où il avait inscrit 36 buts en 103 rencontres), est une pièce maîtresse de l’Atlético. Bien que le club madrilène affirme ne pas vouloir le céder, il a tout de même dressé une liste de successeurs potentiels, parmi lesquels Greenwood figure en tête.







