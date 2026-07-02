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L'Atlético de Madrid envisagerait de recruter de manière inattendue Mason Greenwood, tandis que le FC Barcelone s'intéresse de près à Julián Álvarez
Barcelone s'intéresse à Alvarez tandis que l'Atlético vise Greenwood
Barcelone intensifie ses démarches pour recruter Alvarez, alors que le club se prépare à l’après-Robert Lewandowski. Selon le journal SPORT, l’Atlético aurait déjà commencé à étudier le marché à la recherche d’alternatives viables. Alvarez se concentre actuellement sur la conquête d’une deuxième Coupe du monde avec l’Argentine, qui viendrait s’ajouter à un palmarès impressionnant comprenant déjà deux titres de Copa América et une Ligue des champions.
L’attaquant, qui a marqué 49 buts en 106 matchs depuis son arrivée en provenance de Manchester City (où il avait inscrit 36 buts en 103 rencontres), est une pièce maîtresse de l’Atlético. Bien que le club madrilène affirme ne pas vouloir le céder, il a tout de même dressé une liste de successeurs potentiels, parmi lesquels Greenwood figure en tête.
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Simeone prévoit de remanier son attaque avec Greenwood, un buteur prolifique
D’après *Sport*, Diego Simeone voit en Greenwood une option offensive idéale. Les départs imprévus d’Antoine Griezmann et de Nico González ont accentué l’urgence pour l’Atlético de recruter des renforts de premier plan. Depuis son départ de Manchester United, Greenwood a relancé sa carrière. Après un prêt à Getafe, où il a marqué 10 buts en 36 matchs, il a rejoint Marseille définitivement en juillet 2024 pour 26,6 millions de livres sterling.
En France, l’attaquant s’est épanoui, terminant meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 avec 21 réalisations. La saison précédente, il avait déjà affiché des statistiques impressionnantes : 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il totalise 48 buts en 81 apparitions sous le maillot phocéen, confirmant ainsi son statut d’attaquant parmi les plus redoutables du continent.
Laporta confirme l'offre du FC Barcelone pour Alvarez
La possibilité d’un transfert d’Alvarez au FC Barcelone ne cesse de prendre de l’ampleur après une saison dernière impressionnante au cours de laquelle il a inscrit 20 buts en 49 matchs. Joan Laporta a confirmé qu’une offre officielle avait été soumise, mais que l’Atlético l’avait rejetée. Évoquant les négociations, le président du FC Barcelone a expliqué : « L’Atlético est au courant de cette offre ; nous comprenons qu’il ne veuille pas le céder car il n’a pas d’alternatives. Lorsque j’en aurai, si cette offre est toujours d’actualité, nous serions intéressés. » L’arrivée de Greenwood permettrait de lever cet obstacle. Cependant, Manchester United conserve une clause de réexpédition pouvant atteindre 50 % en cas de transfert de l’Anglais vers Marseille.
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Quelle sera la suite pour Alvarez et Greenwood ?
Barcelone attendra patiemment que l'Atlético fasse avancer ses démarches pour recruter Greenwood avant de lancer une deuxième offre pour Alvarez. Si Simeone parvient à conclure un accord pour l'attaquant anglais, cela déclenchera inévitablement un énorme effet domino sur le marché des transferts. Tous les regards sont désormais tournés vers Marseille pour voir si le club autorisera le retour retentissant de Greenwood en Espagne.