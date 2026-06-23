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L'Atlético de Madrid envisage un échange entre Julián Álvarez et Viktor Gyökeres avec Arsenal, et exclut de céder l'attaquant argentin au FC Barcelone
Les grands clubs espagnols bloquent le transfert
Les dirigeants de l’Atlético de Madrid ont revu leur stratégie concernant l’international argentin, désormais en quête de nouveaux horizons. Alors que des rumeurs persistantes l’envoyaient en Catalogne, les décideurs ont fermé cette porte, selon COPE. Le club colchonero refuse de négocier avec son rival barcelonais et se tourne vers Londres pour élaborer un échange complexe, capable de répondre à ses exigences sportives avant la clôture du mercato estival.
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Une position ferme sur la valeur
Selon des informations en provenance d’Espagne, le club serait prêt à adopter une position de fermeté envers le joueur si les prétendants étrangers ne s’alignent pas sur la somme élevée réclamée.
Selon le journaliste Manolo Lama, les Rojiblancos refusent de céder l’attaquant argentin au Barça pour une « question d’honneur ». La direction a même prévenu qu’elle était prête à conserver Julian Álvarez, quitte à ce qu’il ne joue pas.
Un échange sensationnel a été orchestré.
L’opération projetée enverrait l’attaquant argentin à l’Emirates Stadium contre une indemnité conséquente, tandis que le buteur suédois Gyokeres prendrait la direction du Metropolitano. Ce transfert très médiatisé impliquerait un règlement financier supplémentaire, les ajustements économiques étant estimés à environ 60 millions d’euros.
L’Atlético considère le Suédois comme la solution idéale pour renforcer son attaque avec un « avant-centre pur et dur ».
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Des projets de restructuration de l’effectif se profilent
L’arrivée d’un véritable numéro 9 devrait immédiatement provoquer un effet domino sur le front de l’attaque du club espagnol en vue de la nouvelle saison. L’arrivée de Gyokeres donnerait aux recruteurs le feu vert pour examiner avec attention les offres concernant Alexander Sorloth, dont le profil est très proche. Cela permettrait ensuite à Diego Simeone de se lancer activement à la recherche d’un deuxième attaquant mobile.