Selon des informations en provenance d’Espagne, le club serait prêt à adopter une position de fermeté envers le joueur si les prétendants étrangers ne s’alignent pas sur la somme élevée réclamée.

Selon le journaliste Manolo Lama, les Rojiblancos refusent de céder l’attaquant argentin au Barça pour une « question d’honneur ». La direction a même prévenu qu’elle était prête à conserver Julian Álvarez, quitte à ce qu’il ne joue pas.