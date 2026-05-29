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L’Atlético de Madrid en a « assez » des « rumeurs » sur le transfert de Julián Álvarez, alors que le dossier Barcelone est clos
Le Metropolitano rejette l'approche catalane
La saga du transfert d’Alvarez, qui s’étire en longueur, a suscité une vive irritation au sein de la direction de l’Atlético, poussant le club à prendre officiellement position contre l’intérêt que le FC Barcelone aurait manifesté pour le joueur. Les responsables du club ont formellement confirmé qu’aucun contact, officiel ou informel, aucune rencontre ni aucune offre n’avait eu lieu avec le club catalan. L’attaquant de 26 ans reste un élément essentiel des projets à long terme de l’équipe madrilène, s’étant imposé comme une figure clé depuis son arrivée en provenance de Manchester City.
- AFP
Le club dénonce une campagne orchestrée
Selon MARCA, la direction de l’Atlético exprime ouvertement sa colère face aux spéculations médiatiques incessantes en ce début de mercato. Le club a affirmé que le joueur n’était « pas à vendre », qu’« aucune offre n’avait été reçue » et qu’« aucune rencontre n’avait eu lieu ». Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités, de harcèlement de nos joueurs dans les zones mixtes et de questions absurdes qui font toutes partie d’une campagne orchestrée d’avance. »
Alvarez salué pour son professionnalisme
Malgré les rumeurs perturbatrices faisant état d’une offre imminente dans les prochains jours, les dirigeants du club ont innocenté l’attaquant de toute implication dans la mise en place de ces rumeurs persistantes concernant son départ. Déchargeant l’international argentin de toute responsabilité, le porte-parole du club a déclaré au journal Marca : « Ce ne sont que des propos d’agents. Julian s’est comporté de manière irréprochable à tout moment, donnant le meilleur de lui-même sur le terrain et faisant preuve d’un professionnalisme sans faille. Nous savons qu’il n’est pas à l’origine de tout ce tapage ; il s’est toujours comporté de manière irréprochable. »
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Un attaquant au cœur du projet futur du Real Madrid
Sous contrat jusqu’en juin 2030, Alvarez a déjà marqué 18 buts en Liga et en Ligue des champions cette saison. Barcelone cherche toujours un grand remplaçant pour Robert Lewandowski, mais l’Atlético est confiant : son joyau, estimé à 95 millions d’euros, ne partira pas. Le club madrilène est serein : ses rivaux ne peuvent pas lui subtiliser ses cadres sans son feu vert.