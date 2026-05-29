Malgré les rumeurs perturbatrices faisant état d’une offre imminente dans les prochains jours, les dirigeants du club ont innocenté l’attaquant de toute implication dans la mise en place de ces rumeurs persistantes concernant son départ. Déchargeant l’international argentin de toute responsabilité, le porte-parole du club a déclaré au journal Marca : « Ce ne sont que des propos d’agents. Julian s’est comporté de manière irréprochable à tout moment, donnant le meilleur de lui-même sur le terrain et faisant preuve d’un professionnalisme sans faille. Nous savons qu’il n’est pas à l’origine de tout ce tapage ; il s’est toujours comporté de manière irréprochable. »