Romero quitte Tottenham après cinq saisons mémorables à Londres. Il avait initialement rejoint les Spurs en prêt pour la saison 2021-2022 avant de s’y engager définitivement et de totaliser 156 apparitions, 13 buts et sept passes décisives avec le club.

Son plus grand accomplissement en Angleterre est arrivé lors de la saison 2024-2025, lorsqu’il a aidé Tottenham à remporter la Ligue Europa. Ce triomphe a offert aux Spurs leur premier trophée européen en 31 ans. Romero a été désigné à la fois meilleur joueur de la Ligue Europa et homme du match de la finale, confirmant son statut comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.