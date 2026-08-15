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L’Atlético de Madrid boucle la signature du défenseur de Tottenham Cristian Romero avec un contrat jusqu’en 2031
L’Atlético finalise la signature de Romero
L'Atletico a officiellement bouclé le transfert du défenseur central Romero en provenance de Tottenham. L'international argentin de 28 ans a signé un contrat de longue durée qui court jusqu'au 30 juin 2031. Le défenseur droitier a passé sa visite médicale au centre Vithas-Invictum High-Performance Sports Medicine Centre de Madrid. Il s'est ensuite rendu dans les bureaux du club au Riyadh Air Metropolitano pour finaliser officiellement son arrivée. Romero aurait été recruté par l'Atletico pour un montant pouvant atteindre 40 millions d'euros.
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Cinq années réussies dans le nord de Londres
Romero quitte Tottenham après cinq saisons mémorables à Londres. Il avait initialement rejoint les Spurs en prêt pour la saison 2021-2022 avant de s’y engager définitivement et de totaliser 156 apparitions, 13 buts et sept passes décisives avec le club.
Son plus grand accomplissement en Angleterre est arrivé lors de la saison 2024-2025, lorsqu’il a aidé Tottenham à remporter la Ligue Europa. Ce triomphe a offert aux Spurs leur premier trophée européen en 31 ans. Romero a été désigné à la fois meilleur joueur de la Ligue Europa et homme du match de la finale, confirmant son statut comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.
Un pedigree avéré dans le football international
Né à Cordoba, en Argentine, Romero a débuté sa carrière professionnelle au Club Atletico Belgrano en 2016. Il a ensuite rejoint la Serie A avec Genoa avant de signer à la Juventus en 2019, puis d’enchaîner des prêts impressionnants à Genoa puis à l’Atalanta.
Lors de son passage à l’Atalanta pendant la saison 2020-2021, le défenseur a été désigné meilleur défenseur de Serie A. Ses performances de très haut niveau en Italie ont ouvert la voie à son transfert en Angleterre. Romero affiche également une remarquable réussite avec l’Argentine, avec 58 sélections en équipe nationale. Il n’a jamais terminé en dessous de la deuxième place dans un tournoi international, remportant la Coupe du monde 2022, deux Copa America et la Finalissima, en plus d’une place de finaliste à la Coupe du monde 2026.
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Préparation d’un nouveau chapitre à Madrid
Avec un contrat signé jusqu’en juin 2031, Romero s’apprête désormais à intégrer l’effectif de l’Atlético sous les ordres de Diego Simeone avant la nouvelle saison. Le club espagnol estime que sa vaste expérience internationale, son profil physique et son autorité défensive renforceront considérablement son arrière-garde. L’arrivée de Romero marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour le défenseur, qui se prépare à se tester en Liga après ses succès en Serie A et en Premier League.
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