Dans un rebondissement sensationnel du mercato estival, l’Atlético de Madrid a ouvert la porte à un départ d’Alvarez vers Arsenal, selon Mundo Deportivo. Le géant espagnol serait désormais prêt à autoriser un transfert vers l’Emirates Stadium, potentiellement dans le cadre d’un échange avec Viktor Gyokeres, alors que Diego Simeone cherche à régler une situation devenue de plus en plus intenable au Metropolitano.

Cependant, le média ajoute qu’Alvarez est catégorique : il ne quittera la capitale espagnole que pour Barcelone, un club qu’il considère comme sa destination « de rêve ». Cette position intervient après un été de tensions au cours duquel l’ancien joueur de Manchester City a fait connaître ses sentiments sur la scène internationale.



