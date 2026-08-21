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L'Atlético de Madrid accepte de vendre Julian Alvarez à Arsenal, mais l'attaquant dit non en pensant à un transfert « de rêve » au FC Barcelone
Le transfert d’Arsenal bloqué par la préférence d’Alvarez
Dans un rebondissement sensationnel du mercato estival, l’Atlético de Madrid a ouvert la porte à un départ d’Alvarez vers Arsenal, selon Mundo Deportivo. Le géant espagnol serait désormais prêt à autoriser un transfert vers l’Emirates Stadium, potentiellement dans le cadre d’un échange avec Viktor Gyokeres, alors que Diego Simeone cherche à régler une situation devenue de plus en plus intenable au Metropolitano.
Cependant, le média ajoute qu’Alvarez est catégorique : il ne quittera la capitale espagnole que pour Barcelone, un club qu’il considère comme sa destination « de rêve ». Cette position intervient après un été de tensions au cours duquel l’ancien joueur de Manchester City a fait connaître ses sentiments sur la scène internationale.
- ZUMA Press Wire
Barcelone met fin à la poursuite d’Alvarez
Alors que le joueur est désespéré à l’idée d’un transfert en Catalogne, la direction de l’Atletico s’est montrée bien plus réticente à traiter avec un rival national. Par conséquent, Barça aurait mis en pause ses tentatives de recruter l’attaquant après avoir vu une offre importante de 100 M€ (86 M£) rejetée par les Rojiblancos plus tôt lors de ce mercato.
Le directeur général de l’Atletico, Miguel Angel Gil Marin, est resté publiquement inflexible concernant la valorisation de l’attaquant, en désignant son astronomique clause libératoire de 500 M€ comme seule porte de sortie. « Nous ne voulons pas le transférer, a déclaré Gil Marin. Nous n’avons pas accepté l’offre de 100 M€, et nous n’en accepterons pas non plus une de 150 M€ ou 200 M€. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’Atletico est le bon endroit pour Julian et que Julian est l’avant-centre de l’Atletico Madrid. Nous voulons le garder. »
Les supporters se retournent contre la star sur le départ
L’atmosphère au Metropolitano s’est nettement dégradée à mesure que le mercato entre dans sa phase finale. Lors de la victoire 2-0 de l’Atletico contre Malaga lors de la première journée de Liga 2026-2027, l’absence d’Alvarez a provoqué une réaction du public qui a mis en lumière la fracture grandissante. Une partie des supporters locaux a adressé des sifflets et des chants hostiles à l’Argentin, totalement écarté du groupe pour le match par Simeone.
Simeone a évoqué la situation après la rencontre, sans chercher à cacher la tension. « J’ai énormément de respect pour nos gens, a déclaré l’entraîneur. Nous sommes ouverts, comme nous le disons toujours, à des possibilités précises. Vous le savez après 15 ans, je dis toujours que tant que le mercato n’est pas fermé, je suis ouvert à tout ce qui peut arriver. Cela ne veut pas dire que je parle d’un individu en particulier, c’est clair ? »
- AFP
Préoccupations liées à la condition physique ou tactiques de transfert ?
Officiellement, Alvarez a été écarté du groupe en raison d'un manque de rythme après ses exploits avec l'Argentine, avec laquelle il a atteint la finale de la Coupe du monde. Simeone a expliqué cette absence en déclarant : « Nous ne pensons pas que Julian Alvarez soit dans les bonnes conditions pour jouer ou participer au match de demain. Avec un peu de chance, au cours des quatre prochains jours, il progressera davantage et nous nous rapprocherons de ce que nous voulons qu'il soit. »
Cependant, le timing de cette mise à l'écart, ajouté aux informations faisant état d'un accord avec Arsenal, a suscité des interrogations à travers l'Europe. Malgré l'optimisme affiché publiquement par l'entraîneur quant à la construction d'un effectif solide, la réalité est que l'avenir de l'Argentin reste le plus grand nuage au-dessus du club. Alors que la date limite approche, l'Atlético doit décider s'il faut forcer un transfert vers Arsenal, céder à l'intérêt du FC Barcelone, ou tenter d'une manière ou d'une autre de réintégrer un joueur qui a clairement décidé que son avenir s'écrirait loin de Madrid.
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