L'accord entre le Sporting et l'Atlético concernant le transfert de Hjulmand est officiellement conclu. Le milieu de terrain de 27 ans doit se rendre en Espagne aujourd'hui pour passer des examens médicaux et officialiser son transfert en Liga, mettant ainsi fin à un passage très réussi dans la capitale portugaise.

Selon Fabrizio Romano, l’Atlético s’acquittera d’un montant fixe de 40 millions d’euros, auquel s’ajouteront 5 millions d’euros de bonus.