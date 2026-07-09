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Donny Afroni

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L'Atlético de Madrid a trouvé un accord de 45 millions d'euros avec le Sporting CP. Morten Hjulmand a pris un vol pour Madrid afin de finaliser son transfert

Mercato
M. Hjulmand
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L'Atlético Madrid a fait un grand pas en avant pour renforcer son milieu de terrain après avoir trouvé un accord total en vue du transfert de Morten Hjulmand, capitaine du Sporting CP. L'international danois devrait devenir un pilier de la nouvelle équipe de Diego Simeone au Metropolitano.

  • Accord conclu pour la star danoise

    L'accord entre le Sporting et l'Atlético concernant le transfert de Hjulmand est officiellement conclu. Le milieu de terrain de 27 ans doit se rendre en Espagne aujourd'hui pour passer des examens médicaux et officialiser son transfert en Liga, mettant ainsi fin à un passage très réussi dans la capitale portugaise.

    Selon Fabrizio Romano, l’Atlético s’acquittera d’un montant fixe de 40 millions d’euros, auquel s’ajouteront 5 millions d’euros de bonus.

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    La fin d’une époque à Lisbonne

    Le départ de Hjulmand met un point final à un passage couronné de succès à l’Estadio José Alvalade. Arrivé en provenance du club italien de Lecce il y a trois ans, le Danois s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain. Il quitte le Portugal après 141 matchs, 10 buts et 12 passes décisives, ainsi que deux titres de champion et une Taça de Portugal à son palmarès.

    Selon A Bola, bien que le transfert soit acté, Hjulmand devrait revenir brièvement à Lisbonne après avoir passé sa visite médicale à Madrid afin de faire officiellement ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique qui l’ont aidé à devenir l’un des milieux défensifs les plus convoités d’Europe.

  • Hjulmand s'apprête à signer un contrat à long terme

    Les discussions finales entre les deux clubs ont été facilitées par la présence des représentants de Hjulmand à Madrid. Ces réunions ont permis aux parties de régler les derniers détails, tels que les échéances de paiement et la répartition des fonds issus du mécanisme de solidarité de la FIFA. Le capitaine danois signera un contrat à long terme avec les Colchoneros, qui le lie au club jusqu'en juin 2031.

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    Un renfort stratégique pour Simeone

    Pour Simeone, l'arrivée de Hjulmand apporte une présence solide au cœur du terrain. Mesurant 185 cm, le Danois apporte à la fois une présence physique dans l’entrejeu et une assurance technique quand l’équipe a le ballon. Ses qualités de leader, qui lui ont valu d’être nommé capitaine au Sporting, sont considérées comme un atout essentiel pour le vestiaire de l’Atleti, déterminé à briguer les titres la saison prochaine. Ce transfert met également fin aux spéculations concernant un éventuel départ vers la Premier League ou la Serie A, où Hjulmand avait été fortement pressenti pour rejoindre l’AC Milan et Manchester United lors des derniers mercatos.

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