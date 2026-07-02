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L'Atlético de Madrid a trouvé un accord avec Morten Hjulmand pour un montant de 40 millions d'euros, et le club espagnol renonce parallèlement à la piste Joao Gomes en raison d'un conflit avec l'agent de ce dernier, Jorge Mendes
L’Atleti se tourne vers Hjulmand après sa brouille avec Mendes
Diego Simeone est sur le point de finaliser son principal objectif au milieu de terrain, alors que l’Atlético Madrid cherche à renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, cité par Marca, les Colchoneros sont parvenus à un accord total avec Hjulmand, et l’attention se porte désormais sur la finalisation du montant du transfert avec le Sporting CP.
Le recrutement du Danois intervient après que l’Atlético a abandonné la piste menant à Gomes. Selon Moretto, les relations entre le club et le super-agent Jorge Mendes se sont nettement dégradées lors des discussions concernant Bernardo Silva. Le conflit est né lorsque Mendes a soudainement interrompu les négociations avancées entre l’Atlético et le milieu de terrain afin que ce dernier puisse étudier une offre du Real Madrid, le rival historique. Cette brouille a poussé les Colchoneros à explorer d’autres pistes, les conduisant directement au joueur du Sporting CP, auteur d’une saison remarquée en Primeira Liga.
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Les négociations avec le Sporting CP sont en cours.
Le joueur est prêt à s’engager en Liga, mais les deux clubs doivent encore finaliser les modalités financières du transfert. L’opération devrait refléter l’investissement que l’Atlético était prêt à consentir pour Gomes, avec une valeur estimée entre 35 et 40 millions d’euros. Le désir de Hjulmand de relever un nouveau défi est bien connu : le capitaine de 27 ans aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique à Lisbonne.
« Il y a un accord total entre l’Atlético de Madrid et Morten Hjulmand », a confirmé Moretto. « Le montant définitif des négociations entre les clubs n’a pas encore été fixé. L’Atlético et le Sporting Lisbonne sont en pourparlers pour parvenir à un accord définitif. »
L’« effet Ruben Amorim » à l’AC Milan
L'Atlético n'est pas le seul club à s'intéresser au profil de Hjulmand. L'AC Milan serait également sur les rangs, d'autant plus que Ruben Amorim serait favorable à des retrouvailles avec son ancien joueur. Malgré la concurrence, l'Atlético, dont les négociations sont déjà bien avancées, semble avoir l'avantage dans cette course, alors qu'il cherche à recruter un joueur charismatique capable d'ancrer son milieu de terrain.
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Renforts défensifs et nouveaux objectifs
Outre l’avancée décisive concernant Hjulmand, l’Atlético reste actif sur le marché en vue de recruter un nouveau défenseur central. Selon Moretto, le club étudie la possibilité de recruter Cristian Romero, de Tottenham, bien que les exigences financières du club de Premier League rendent l’opération extrêmement difficile.
Les Rojiblancos s’intéressent aussi de près à Lee Kang-in (PSG), mais le transfert de la star sud-coréenne nécessiterait un chèque d’au moins 35 millions d’euros. Après la prolongation de Koke jusqu’en 2027, l’arrivée de Hjulmand est vue comme une étape clé pour moderniser un milieu de terrain en quête de constance la saison passée. La priorité reste de finaliser l’accord avec le Sporting afin que Simeone dispose de son nouveau meneur de jeu avant le début de la préparation estivale.