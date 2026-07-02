Diego Simeone est sur le point de finaliser son principal objectif au milieu de terrain, alors que l’Atlético Madrid cherche à renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, cité par Marca, les Colchoneros sont parvenus à un accord total avec Hjulmand, et l’attention se porte désormais sur la finalisation du montant du transfert avec le Sporting CP.

Le recrutement du Danois intervient après que l’Atlético a abandonné la piste menant à Gomes. Selon Moretto, les relations entre le club et le super-agent Jorge Mendes se sont nettement dégradées lors des discussions concernant Bernardo Silva. Le conflit est né lorsque Mendes a soudainement interrompu les négociations avancées entre l’Atlético et le milieu de terrain afin que ce dernier puisse étudier une offre du Real Madrid, le rival historique. Cette brouille a poussé les Colchoneros à explorer d’autres pistes, les conduisant directement au joueur du Sporting CP, auteur d’une saison remarquée en Primeira Liga.



