L'Atlético de Madrid a fait de Mohamed Salah sa principale cible sur le marché des transferts, Diego Simeone visant « le plus gros coup de l'été »

La direction sportive du club de la capitale espagnole serait impressionnée par le palmarès, la prestance et la mentalité de gagnant de l'ailier. Âgé de 33 ans, le joueur correspondrait au profil idéal pour mener l'attaque et assumer d'immenses responsabilités lors des soirées européennes décisives. Pour Simeone, l'arrivée potentielle de cette légende moderne de la Premier League constituerait le « plus grand transfert de l'été », tant il conserve une efficacité de classe mondiale après neuf saisons passées à Anfield.