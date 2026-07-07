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Adhe Makayasa

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L'Atlético de Madrid a fait de Mohamed Salah sa principale cible sur le marché des transferts, Diego Simeone visant « le plus gros coup de l'été »

Mercato
M. Salah
Atlético Madrid
LaLiga
Liverpool
Premier League
D. Simeone
A. Griezmann

L'Atlético de Madrid aurait fait de l'ancien attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, sa principale cible de transfert en vue de la saison à venir. L'ailier de 33 ans est actuellement libre de tout contrat après avoir mis un terme à son légendaire passage de neuf ans à Anfield, ce qui représente une opportunité de marché considérable pour le grand club espagnol.


  • Les cadors espagnols convoitent Salah

    Selon le média espagnol Fichajes, l’Atlético Madrid serait déterminé à bouleverser le marché des transferts en faisant de Mohamed Salah sa priorité. Les Colchoneros voient dans le capitaine égyptien le successeur idéal d’Antoine Griezmann, afin de redonner au club sa compétitivité au plus haut niveau. Bien qu’il soit libre de tout contrat, le géant de la Liga devra proposer un salaire très attractif pour convaincre le joueur.



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    Esprit de gagneur de haut niveau recherché

    La direction sportive du club de la capitale espagnole serait impressionnée par le palmarès, la prestance et la mentalité de gagnant de l'ailier. Âgé de 33 ans, le joueur correspondrait au profil idéal pour mener l'attaque et assumer d'immenses responsabilités lors des soirées européennes décisives. Pour Simeone, l'arrivée potentielle de cette légende moderne de la Premier League constituerait le « plus grand transfert de l'été », tant il conserve une efficacité de classe mondiale après neuf saisons passées à Anfield.

  • Simeone cherche à améliorer l'efficacité offensive de son équipe

    Sous la houlette de Diego Simeone, la présence de Mohamed Salah devrait immédiatement booster l’efficacité offensive de l’Atlético, qui cherche davantage de créativité dans les petits espaces. En parallèle, l’international égyptien brûle d’envie de goûter à l’ambiance de l’élite espagnole pour préserver son niveau de compétitivité sur la scène européenne. Ce transfert ambitieux doit permettre au club madrilène de rester dans la course aux titres nationaux et de briller en Ligue des champions la saison prochaine.

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    La lutte pour le titre se intensifie

    L'Atlético doit agir vite pour finaliser les conditions personnelles du contrat, alors que Salah continue d'être courtisé par des offres astronomiques émanant de clubs saoudiens. L'équipe de recrutement et la direction des « Rojiblancos » peaufinent une proposition de contrat attractive pour convaincre la star de s'installer à Madrid. Simeone lui-même joue un rôle clé dans ces négociations, avant le coup d'envoi officiel de la préparation estivale.

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