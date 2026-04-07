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L'Atlético de Madrid a eu gain de cause dans la polémique autour du carton rouge infligé à Barcelone, la commission d'arbitrage de la Liga ayant reconnu que l'expulsion de Gerard Martin aurait dû être maintenue
La CTA reconnaît une erreur de la VAR
La CTA est officiellement intervenue pour faire la lumière sur l'incident controversé survenu samedi dernier lors du choc entre l'Atlético Madrid et Barcelone.
Lors de la dernière édition de Tiempo de Revisión, la CTA a conclu que le VAR n'aurait pas dû intervenir après que Mateo Busquets Ferrer eut initialement brandi un carton rouge direct à l'encontre de Martin pour un tacle violent sur Thiago Almada.
La commission a expliqué que, même si Martin avait peut-être touché le ballon, la nature du mouvement qui a suivi constituait un « jeu violent grave ».
La décision officielle stipule : « Le fait de toucher le ballon en premier n'annule pas le fait d'avoir ensuite commis un jeu imprudent, téméraire ou violent. Il s'agit d'un jeu violent grave, quelle que soit la personne qui touche le ballon en premier. La sanction disciplinaire appropriée doit être un carton rouge. »
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Au cœur de la polémique autour de l'audio de la VAR
L'enregistrement audio rendu public a révélé la conversation entre l'arbitre de terrain Busquets Ferrer et l'arbitre vidéo Mario Melero Lopez.
Lopez a lancé la procédure en recommandant une révision, demandant à l'arbitre de vérifier « une éventuelle annulation du carton rouge que vous avez donné, s'il vous plaît ». Il a ensuite suggéré que le contact était une « dynamique naturelle » après que le joueur de Barcelone eut joué le ballon de manière normale.
Après avoir visionné les images sur l'écran, Ferrer s'est laissé convaincre par l'interprétation du VAR, déclarant que Martin « joue le ballon puis lui marche dessus, une dynamique normale. Je vais annuler le carton rouge et lui donner un carton jaune, d'accord ? »
La CTA a désormais statué que cette recommandation n'aurait pas dû être faite « car il s'agissait d'une décision correcte prise par l'arbitre sur le terrain ».
La fureur de l'Atleti enfin justifiée
Cette reconnaissance de la part de l'instance arbitrale fait suite à une critique cinglante de Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l'Atlético de Madrid. Le dirigeant de l'Atlético n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitrage, qualifiant la situation de « honteuse » et remettant en cause l'intégrité du processus VAR.
Faisant référence aux enregistrements audio, Marin a déclaré : « Quand on voit les images et qu’on entend les enregistrements audio diffusés par la Fédération, on ne peut que ressentir de la honte. C’est inacceptable. »
Le pilier de la défense, Robin Le Normand, a également fait part de sa frustration après la défaite 2-1, soulignant que l'incohérence des critères était difficile à accepter. Le Normand a souligné que des situations similaires au cours des semaines précédentes, comme lors du match Betis-Rayo Vallecano, avaient donné lieu à des cartons rouges, laissant les stars de l'Atleti perplexes face au manque d'uniformité des normes d'arbitrage de la Liga.
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Conséquences pour la course au titre
Si les aveux de la CTA apportent une satisfaction morale aux Rojiblancos, ils ne changent en rien le résultat d'un match aux implications majeures pour le classement. Barcelone reste en tête de la Liga avec sept points d'avance sur le Real Madrid, tandis que l'Atlético se retrouve hors du trio de tête, à un point de Villarreal.