L'Atlético de Madrid a eu gain de cause dans la polémique autour du carton rouge infligé à Barcelone, la commission d'arbitrage de la Liga ayant reconnu que l'expulsion de Gerard Martin aurait dû être maintenue

La CTA est officiellement intervenue pour faire la lumière sur l'incident controversé survenu samedi dernier lors du choc entre l'Atlético Madrid et Barcelone.

Lors de la dernière édition de Tiempo de Revisión, la CTA a conclu que le VAR n'aurait pas dû intervenir après que Mateo Busquets Ferrer eut initialement brandi un carton rouge direct à l'encontre de Martin pour un tacle violent sur Thiago Almada.

La commission a expliqué que, même si Martin avait peut-être touché le ballon, la nature du mouvement qui a suivi constituait un « jeu violent grave ».

La décision officielle stipule : « Le fait de toucher le ballon en premier n'annule pas le fait d'avoir ensuite commis un jeu imprudent, téméraire ou violent. Il s'agit d'un jeu violent grave, quelle que soit la personne qui touche le ballon en premier. La sanction disciplinaire appropriée doit être un carton rouge. »