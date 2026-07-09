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L'Atlético de Madrid a accepté de payer les 50 millions d'euros réclamés pour Mason Greenwood, mais le Fenerbache reste en pole position. De son côté, l'OM table sur une décision définitive d'ici la fin de la semaine
L'Atlético de Madrid entre dans la course aux enchères
L'Atlético a intensifié ses efforts pour recruter Greenwood en s'alignant sur l'évaluation fixée par Marseille. Le grand club espagnol a proposé une offre d'un montant de 45 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de primes, répondant ainsi aux attentes financières du club de Ligue 1, selon L'Équipe. Cependant, la transaction reste complexe en raison de l'inclusion des commissions d'agent et d'une clause de participation aux bénéfices en cas de revente, préalablement convenue entre Greenwood et Marseille afin de gérer ses attentes salariales à son arrivée en France.
Malgré l’effort financier considérable des Colchoneros, la structure de l’accord est examinée avec attention. Marseille cherche à maximiser son rendement net. Si l’enveloppe globale est importante, les déductions liées aux frais d’intermédiaires poussent encore le club phocéen à comparer l’offre madrilène aux autres propositions en lice.
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Fenerbahçe conserve la première place du classement.
Fenerbahçe est désormais en pole position dans ce dossier, malgré une offre de base légèrement inférieure : 40 millions d’euros plus des bonus. L’élément clé réside dans l’absence de commissions d’agent ; les représentants de Greenwood auraient accepté de renoncer à leur pourcentage sur les frais de transfert en échange d’un contrat de quatre ans. Au final, le gain net pour Marseille pourrait s’avérer plus intéressant que le montant brut plus élevé proposé par l’Atlético.
La nouvelle direction du club stambouliote a fait de ce joueur de 24 ans sa priorité absolue cet été et s’est montrée particulièrement persuasive, au point d’obtenir le soutien de l’avocat du joueur, Martin Budworth, lui-même partisan d’un transfert à Istanbul. Selon des sources proches du centre d’entraînement, si l’attaquant était initialement séduit par le prestige de l’Atlético, l’ampleur de l’offre turque commence à faire pencher la balance.
L'heure de la décision approche à grands pas à Marseille
Toutes les parties pressent désormais pour obtenir une réponse définitive dans les 24 à 48 heures. L'ambiance est électrique à Istanbul : la spéculation a atteint son paroxysme sur les réseaux sociaux après qu'un teaser de l'équipe de basket du club, concernant une autre recrue, a d'abord été pris à tort pour une annonce concernant Greenwood. Le grand club turc semble dans l'obligation de recruter l'Anglais, sous peine de subir la colère d'un public qui s'attend à une arrivée prestigieuse.
Selon L'Équipe, une source proche des négociations indique que la balance penche actuellement en faveur du club de Super Lig. « Les différentes parties souhaitent une décision ce jeudi », explique cette source. « La balance penche en faveur de Fener… »
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Manchester United et Getafe attendent leur part
Tout accord définitif aura des répercussions majeures pour Manchester United, qui s'est réservé une clause de 40 % sur la plus-value en cas de revente lors du départ de Greenwood vers le Stade Vélodrome. Depuis plusieurs semaines, l'OM cherche à négocier à la baisse ce pourcentage, visant 30 % ou 35 % afin de conserver une part plus importante de la manne financière. Il reste à voir si Manchester United ou INEOS accepteront cette demande à ce stade avancé des discussions.
Par ailleurs, Getafe doit toucher un pourcentage des recettes au titre de l’indemnité liée à la réinsertion du joueur lors de la saison 2023-2024. « Il est un peu tard pour renégocier avec Manchester », a admis un dirigeant marseillais mi-mai. « Il aurait fallu entamer les discussions avant que l’OM ne se retrouve dans une situation financière l’obligeant à vendre en urgence. »
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