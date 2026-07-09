L'Atlético a intensifié ses efforts pour recruter Greenwood en s'alignant sur l'évaluation fixée par Marseille. Le grand club espagnol a proposé une offre d'un montant de 45 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de primes, répondant ainsi aux attentes financières du club de Ligue 1, selon L'Équipe. Cependant, la transaction reste complexe en raison de l'inclusion des commissions d'agent et d'une clause de participation aux bénéfices en cas de revente, préalablement convenue entre Greenwood et Marseille afin de gérer ses attentes salariales à son arrivée en France.

Malgré l’effort financier considérable des Colchoneros, la structure de l’accord est examinée avec attention. Marseille cherche à maximiser son rendement net. Si l’enveloppe globale est importante, les déductions liées aux frais d’intermédiaires poussent encore le club phocéen à comparer l’offre madrilène aux autres propositions en lice.



