L'Athletic Club serait en pourparlers avancés avec l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour remplacer Ernesto Valverde

Selon le journal Bild, Edin Terzic serait sur le point de faire son retour sur les bancs d'entraîneurs avec l'Athletic Club, club de Liga. Après avoir quitté le Borussia Dortmund à l'été 2024, le technicien germano-croate a travaillé comme consultant télévisé pour Amazon Prime et RTL, mais il semble désormais prêt à prendre les rênes à San Mamés à partir de juillet 2026.

Cette décision intervient alors que le président de l'Athletic Club, Jon Uriarte, a qualifié Terzic de « solution de rêve absolue » pour mener le club vers un nouveau chapitre. Alors que plusieurs noms avaient été évoqués pour le poste, les négociations avec l'ancien entraîneur du BVB ont progressé rapidement ces derniers jours, laissant penser qu'un accord pourrait être conclu dans un avenir proche.



