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L'Athletic Club serait en pourparlers avancés avec l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour remplacer Ernesto Valverde
Terzic s'impose comme le favori
Selon le journal Bild, Edin Terzic serait sur le point de faire son retour sur les bancs d'entraîneurs avec l'Athletic Club, club de Liga. Après avoir quitté le Borussia Dortmund à l'été 2024, le technicien germano-croate a travaillé comme consultant télévisé pour Amazon Prime et RTL, mais il semble désormais prêt à prendre les rênes à San Mamés à partir de juillet 2026.
Cette décision intervient alors que le président de l'Athletic Club, Jon Uriarte, a qualifié Terzic de « solution de rêve absolue » pour mener le club vers un nouveau chapitre. Alors que plusieurs noms avaient été évoqués pour le poste, les négociations avec l'ancien entraîneur du BVB ont progressé rapidement ces derniers jours, laissant penser qu'un accord pourrait être conclu dans un avenir proche.
- AFP
Fin de l'ère Valverde à Bilbao
Le poste vacant au sein du club basque est apparu après qu’Ernesto Valverde a annoncé sa décision de partir. L’entraîneur de 62 ans, qui a connu un mandat couronné de succès, notamment avec une victoire en Copa del Rey en 2024, a publié un bref message vidéo pour informer les supporters qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui arrive à échéance cet été.
Valverde était aux commandes depuis juillet 2022, apportant stabilité et excellence tactique. Son départ marque la fin d'un cycle important de quatre ans, laissant un vide immense que la direction de l'Athletic estime que Terzic, grâce à son approche tactique moderne et à sa personnalité, est en mesure de combler avec succès.
Ambitions européennes et classement actuel
Terzic pourrait se retrouver à diriger une équipe en compétition européenne dès son arrivée en Espagne. L'Athletic Club occupe actuellement la 9e place de la Liga, mais reste bien en lice pour décrocher une place européenne. Il n'est qu'à trois points du Celta Vigo, sixième, alors qu'il reste neuf journées à disputer, tandis que le Real Betis, cinquième, n'est qu'à six points.
Si le club parvient à terminer parmi les six ou sept premiers, Terzic mènerait les Lions soit en Ligue Europa, soit en Ligue Europa Conférence.
Cette perspective renforce encore l'importance de cette nomination, le conseil d'administration recherchant un entraîneur ayant une expérience avérée sur la scène européenne, suite aux récents exploits de Terzic en Ligue des champions.
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Une expérience éprouvée à Dortmund
Terzic affiche un parcours marqué par des succès sous haute pression au Westfalenstadion. Après avoir occupé le poste d'entraîneur adjoint de 2018 à 2020, il a pris les rênes de l'équipe en tant qu'entraîneur par intérim et a mené Dortmund à la victoire en Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal) en 2021. Après un passage au poste de directeur technique, il est revenu sur le banc en 2022 et a notamment mené le club jusqu'à la finale de la Ligue des champions 2024 à Wembley.