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L’Athletic Bilbao égale un triste record défensif après une défaite 3-1 contre le Séville FC lors de son ouverture de la Liga
Un début cauchemardesque à San Mamés
L'Athletic Bilbaoa connu un début difficile dans cette nouvelle saison de Liga après une défaite 3-1 contre le Séville FC à San Mamés. Le match a pris une tournure désastreuse très tôt lorsque le défenseur Yuri Berchiche a reçu un carton rouge direct après seulement 11 minutes. Contraint de jouer à dix pendant plus de 80 minutes, l'équipe d'Edin Terzica eu du mal à contenir les attaques incessantes du Séville FC. Les erreurs individuelles ont coûté cher, puisque l'Athletic a immédiatement égalé un triste record défensif de la campagne précédente.
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Des fragilités défensives mises en lumière
La saison dernière, l’Athletic n’a encaissé trois buts à domicile qu’à une seule reprise, lors d’une défaite 3-0 contre le Real Madrid. Cette solidité défensive s’est rapidement évaporée, Séville ayant trompé à trois reprises Unai Simón grâce à des buts d’Oso, Chidera Ejuke et Isaac Romero. À ce carton rouge précoce se sont ajoutées des erreurs cruciales, notamment la faute concédée par Aitor Paredes, le manque de concentration de Simón sur l’ouverture du score, ainsi que le malheureux talonnade en retrait de Jesus Areso qui a amené le troisième but. Terzic fait face à une tâche urgente pour rétablir l’arrière-garde hermétique qui a permis à Simón de remporter le trophée Zamora en 2023-2024 et d’encaisser le moins de buts en 2024-2025.
Des préoccupations défensives croissantes
Cette débâcle lors de la journée d'ouverture fait écho aux inquiétantes vulnérabilités défensives qui ont miné l'Athletic tout au long de la saison 2025-2026, durant laquelle le club a encaissé 58 buts, soit le cinquième pire bilan défensif de la division. Si Aitor Paredes est parvenu à réduire l'écart en seconde période, le mal était déjà fait. Terzic doit rapidement corriger ces lacunes structurelles pour que le club basque retrouve la solidité qui faisait autrefois de San Mamés une forteresse imprenable.
- Ricardo Larreina Amador
Un déplacement intimidant à Barcelone ensuite
Le soulagement ne viendra pas facilement, puisqu'Athletic doit enchaîner rapidement avec un déplacement redoutable sur la pelouse de Barcelone jeudi. Barcelone aborde cette rencontre avec une confiance totale après avoir écrasé Elche 5-0 lors de son match d'ouverture, confirmant la force d'une attaque emmenée par Raphinha, Lamine Yamal et Dani Olmo, qui affichait une moyenne de 2,5 buts par match la saison dernière. Alors qu'Athletic n'avait réussi à signer qu'une poignée de clean sheets la saison passée, l'équipe amoindrie et meurtrie de Terzic fait face à un test monumental pour enrayer son début de saison en perte de vitesse.
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