La saison dernière, l’Athletic n’a encaissé trois buts à domicile qu’à une seule reprise, lors d’une défaite 3-0 contre le Real Madrid. Cette solidité défensive s’est rapidement évaporée, Séville ayant trompé à trois reprises Unai Simón grâce à des buts d’Oso, Chidera Ejuke et Isaac Romero. À ce carton rouge précoce se sont ajoutées des erreurs cruciales, notamment la faute concédée par Aitor Paredes, le manque de concentration de Simón sur l’ouverture du score, ainsi que le malheureux talonnade en retrait de Jesus Areso qui a amené le troisième but. Terzic fait face à une tâche urgente pour rétablir l’arrière-garde hermétique qui a permis à Simón de remporter le trophée Zamora en 2023-2024 et d’encaisser le moins de buts en 2024-2025.