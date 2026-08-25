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L’Athletic Bilbao égale un record défensif indésirable après sa défaite 3-1 contre le Séville en ouverture de la Liga
Un début cauchemardesque à San Mamés
L’Athletic Bilbaoa connu un début difficile dans la nouvelle saison de Liga après une défaite 3-1 contre le Séville FC à San Mamés. Le match a pris une tournure désastreuse très tôt lorsque le défenseur Yuri Berchiche a reçu un carton rouge direct après seulement 11 minutes. Contraint de jouer à dix pendant plus de 80 minutes, l’équipe d’Edin Terzica eu du mal à contenir les attaques insistantes du Séville FC. Des erreurs individuelles ont coûté cher, puisque les Lions ont immédiatement égalé un triste record défensif de la saison précédente.
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Des fragilités défensives mises au jour
La saison dernière, l'Athletic n'a encaissé trois buts à domicile qu'à une seule reprise, lors d'une défaite 3-0 contre le Real Madrid. Cette solidité défensive s'est rapidement évaporée, Séville ayant trompé à trois reprises la vigilance d'Unai Simón grâce à des buts d'Oso, Chidera Ejuke et Isaac Romero. En plus du carton rouge précoce, des erreurs cruciales se sont ajoutées, notamment la faute concédée par Aitor Paredes, le manque de concentration de Simón sur l'ouverture du score, et la malheureuse talonnade de Jesus Areso qui a conduit au troisième but. Terzic fait face à une tâche urgente pour rétablir l'arrière-garde hermétique qui a permis à Simón de remporter le trophée Zamora en 2023-2024 et qui a encaissé le moins de buts en 2024-2025.
Des inquiétudes défensives croissantes
La débâcle du match d’ouverture fait écho aux inquiétantes fragilités défensives qui ont miné l’Athletic tout au long de la saison 2025-2026, au cours de laquelle le club a encaissé 58 buts, soit le cinquième pire total défensif de la division. Si Aitor Paredes est parvenu à réduire l’écart en seconde période, le mal était déjà fait. Terzic doit rapidement corriger ces lacunes structurelles si le club basque veut retrouver la solidité qui faisait autrefois de San Mamés une forteresse imprenable.
- Ricardo Larreina Amador
Un déplacement périlleux à Barcelone ensuite
Le répit ne sera pas facile à obtenir, puisque l’Athletic doit rapidement se remettre en ordre de marche avec un déplacement jeudi sur la pelouse de Barcelone. Le Barça aborde cette rencontre avec une confiance débordante après avoir écrasé Elche 5-0 lors de son entrée en lice, confirmant la puissance d’une attaque composée de Raphinha, Lamine Yamal et Dani Olmo, qui avait tourné à 2,5 buts par match la saison dernière. Alors que l’Athletic n’avait signé qu’une poignée de clean sheets la saison passée, l’équipe diminuée et meurtrie de Terzic fait face à un test monumental pour enrayer sa glissade en ce début de saison.
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