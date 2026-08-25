La saison dernière, l'Athletic n'a encaissé trois buts à domicile qu'à une seule reprise, lors d'une défaite 3-0 contre le Real Madrid. Cette solidité défensive s'est rapidement évaporée, Séville ayant trompé à trois reprises la vigilance d'Unai Simón grâce à des buts d'Oso, Chidera Ejuke et Isaac Romero. En plus du carton rouge précoce, des erreurs cruciales se sont ajoutées, notamment la faute concédée par Aitor Paredes, le manque de concentration de Simón sur l'ouverture du score, et la malheureuse talonnade de Jesus Areso qui a conduit au troisième but. Terzic fait face à une tâche urgente pour rétablir l'arrière-garde hermétique qui a permis à Simón de remporter le trophée Zamora en 2023-2024 et qui a encaissé le moins de buts en 2024-2025.