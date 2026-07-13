Né en 2007, Kerim Alajbegović est considéré comme l’un des talents émergents du football européen. International bosnien, il a rejoint le centre de formation du Bayer Leverkusen en 2021, où il n’a cessé de progresser jusqu’à gagner la confiance du club allemand. Pour parachever sa maturation, il est prêté au FC Salzbourg lors de la saison 2025-2026, où il découvre enfin le haut niveau.





Son impact s’est révélé extrêmement positif : en 44 matchs sous les couleurs autrichiennes, il a inscrit 13 buts, confirmant ses qualités techniques, sa personnalité et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Des performances qui ont inévitablement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’Atalanta, désireuse d’investir dans un jeune joueur déjà prêt à s’imposer au plus haut niveau.





Avec l’équipe nationale senior de Bosnie-Herzégovine, il a également gravi les échelons àtoutevitesse : 14 sélections et 2 buts, dont la victoire décisive en barrage contre l’Italie pour la qualification au Mondial, puis quatre apparitions lors de la phase finale couronnées par un but contre le Qatar.





L’Atalanta tente désormais de devancer la concurrence. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour savoir si le club bergamasque parviendra à convaincre le Bayer Leverkusen et à s’offrir l’un des plus grands espoirs du football continental.