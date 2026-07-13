L'Atalanta accélère sur le marché des transferts et vise résolument Kerim Alajbegović. Selon Fabrizio Romano, le club bergamasque serait prêt à soumettre une offre officielle au Bayer Leverkusen pour s'assurer les services du jeune talent bosnien, identifié comme la priorité pour renforcer l'axe offensif en vue de la nouvelle saison.
Dès que l’offre officielle sera déposée, les discussions entreront dans le vif du sujet avec le Bayer Leverkusen, détenteur du contrat du joueur. Conscient de la valeur de son joyau, le club allemand s’attend à ce que d’autres formations, dont le Milan AC en Italie, s’invitent dans la course au cours des prochaines semaines, transformant ce dossier en une véritable lutte pour l’un des espoirs les plus prometteurs du football européen. La base de négociations est fixée à 25 millions d’euros.