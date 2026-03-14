Inter-Atalanta, 29e journée de Serie A
INTER-ATALANTA 1-1
BUTEURS : 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)
L'Inter cherche à renouer avec la victoire après sa défaite 1-0 lors du derby contre le Milan, qui a ravivé les espoirs de titre des Rossoneri. L'Atalanta veut effacer sa lourde défaite européenne en Ligue des champions contre le Bayern Munich. À 15 h, les deux équipes nerazzurre s'affrontent à San Siro dans un match décisif pour des objectifs différents, comptant pour la 29e journée du championnat de Serie A.