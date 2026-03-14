INTER-ATALANTA 1-1

BUTEURS : 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

INTER(3-5-2) : Sommer ; Akanji (80' De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto ; Dumfries, Barella (76' Frattesi), Zielinski, Sucic (46' Mkhitaryan), Dimarco (65' L. Henrique) ; Thuram, Esposito (65' Bonny). Entraîneur : Chivu.

ATALANTA(3-4-2-1) : Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65' Hien) ; Zappacosta, De Roon (76' De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi ; Samardzic (51' Ederson), Zalewski (65' Sulemana) ; Scamacca (51' Krstovic). Entraîneur : Palladino.

ARBITRE : Manganiello

AVERTISSEMENTS : Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I)

EXPULSÉS : Chivu (I)