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L'Atalanta revient au score face à l'Inter : Krstovic répond à Pio Esposito, 1-1 à San Siro dans la polémique

Nous avons suivi en direct le match Inter-Atalanta, 29e journée de Serie A

Inter-Atalanta, 29e journée de Serie A

INTER-ATALANTA 1-1

BUTEURS : 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

L'Inter cherche à renouer avec la victoire après sa défaite 1-0 lors du derby contre le Milan, qui a ravivé les espoirs de titre des Rossoneri. L'Atalanta veut effacer sa lourde défaite européenne en Ligue des champions contre le Bayern Munich. À 15 h, les deux équipes nerazzurre s'affrontent à San Siro dans un match décisif pour des objectifs différents, comptant pour la 29e journée du championnat de Serie A.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    INTER-ATALANTA 1-1

    BUTEURS : 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

    INTER(3-5-2) : Sommer ; Akanji (80' De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto ; Dumfries, Barella (76' Frattesi), Zielinski, Sucic (46' Mkhitaryan), Dimarco (65' L. Henrique) ; Thuram, Esposito (65' Bonny). Entraîneur : Chivu.

    ATALANTA(3-4-2-1) : Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65' Hien) ; Zappacosta, De Roon (76' De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi ; Samardzic (51' Ederson), Zalewski (65' Sulemana) ; Scamacca (51' Krstovic). Entraîneur : Palladino.

    ARBITRE : Manganiello

    AVERTISSEMENTS : Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I)

    EXPULSÉS : Chivu (I)

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